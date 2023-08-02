Британец Энди Маррей сыграет против американца Брэндона Накашимы во втором круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 2 августа, начало — в 23:00 мск. Накашима — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Накашима

У Брэндона в первом раунде был тяжелейший матч против Александара Вукича, который на прошлой неделе дошел до финала в Атланте.

Американец обыграл австралийского теннисиста на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

Во второй партии Накашима сначала не подал на матч при счете 6:5, а потом спас два сетбола на тай-брейке.

В Атланте Брэндон после победы над австралийцем Максом Перселлом проиграл Кристоферу Юбэнксу (7:6, 4:6, 5:7).

В текущем сезоне Накашима смог выиграть больше одного матча только на турнире в Лионе.

Маррей

Энди тем временем повезло попасть в посев, благодаря чему у него появилась возможность стартовать сразу со второго круга.

Маррей проведет первый матч после очень обидного поражения от грека Стефаноса Циципаса во втором круге Уимблдона.

В июне бывшая первая ракетка мира выиграл два «челленджера» на траве — в Сербитоне и Ноттингеме.

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А вот на уровне ATP у Энди все не так радужно. После «Мастерса» в Индиан-Уэллсе он не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Мадриде, Риме и Лондоне.

Прогноз и ставка

На Накашиму в этом матче можно поставить за 1.85, победу Маррея букмекеры предлагают за 1.95.

В прошлом году Энди в очень напряженном матче обыграл Брэндона на траве в Сербитоне — 6:4, 7:6.

Британца снова ждет непростая встреча с молодым американцем, только на этот раз он, скорее всего, не сможет удивить соперника.

Ставка — победа Накашимы с форой по геймам (-1,5) за 2.07.