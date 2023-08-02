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    Накашима возьмет реванш у Маррея?

    Накашима — Маррей. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Вашингтоне 2 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Накашима — Маррей
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против американца Брэндона Накашимы во втором круге турнира в Вашингтоне. Матч пройдет 2 августа, начало — в 23:00 мск. Накашима — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Накашима

    У Брэндона в первом раунде был тяжелейший матч против Александара Вукича, который на прошлой неделе дошел до финала в Атланте.

    Американец обыграл австралийского теннисиста на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

    Во второй партии Накашима сначала не подал на матч при счете 6:5, а потом спас два сетбола на тай-брейке.

    В Атланте Брэндон после победы над австралийцем Максом Перселлом проиграл Кристоферу Юбэнксу (7:6, 4:6, 5:7).

    В текущем сезоне Накашима смог выиграть больше одного матча только на турнире в Лионе.

    Маррей

    Энди тем временем повезло попасть в посев, благодаря чему у него появилась возможность стартовать сразу со второго круга.

    Маррей проведет первый матч после очень обидного поражения от грека Стефаноса Циципаса во втором круге Уимблдона.

    В июне бывшая первая ракетка мира выиграл два «челленджера» на траве — в Сербитоне и Ноттингеме.

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    А вот на уровне ATP у Энди все не так радужно. После «Мастерса» в Индиан-Уэллсе он не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Мадриде, Риме и Лондоне.

    Прогноз и ставка

    На Накашиму в этом матче можно поставить за 1.85, победу Маррея букмекеры предлагают за 1.95.

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    В прошлом году Энди в очень напряженном матче обыграл Брэндона на траве в Сербитоне — 6:4, 7:6.

    Британца снова ждет непростая встреча с молодым американцем, только на этот раз он, скорее всего, не сможет удивить соперника.

    Ставка — победа Накашимы с форой по геймам (-1,5) за 2.07.

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    Накашима — Маррей: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на теннис. Накашима возьмет реванш у Маррея?
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