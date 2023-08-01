Банис
Факундо пробился в основную сетку через квалификацию. И это уже третий турнир кряду, на котором он преодолел отбор.
После победы над австрийцем Максимилианом Нейхристом аргентинец обыграл россиянина Ивана Гахова (4:6, 6:3, 6:4).
На прошлой неделе Банис не прошел ни одного раунда в основной сетке в хорватском Умаге.
Зато в швейцарском Гштаде 33-летний теннисист после квалификации обыграл француза Артура Риндеркнеша.
В этом году 135-я ракетка мира выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.
Тим
Доминик тоже не лучшим образом провел недавние турниры. Хотя в его случае уже все не так однозначно, как раньше.
В Умаге бывшая третья ракетка мира уступил во втором раунде чеху Иржи Легечке.
В Гштаде Тим тоже не смог преодолеть второй круг — здесь его остановил серб Хамад Медьедович.
В прошлом году Доминик выиграл в Кицбюэле два матча. А еще тремя годами ранее он взял здесь титул.
Прогноз и ставка
На Баниса в этом матче можно поставить за 3.20, победу Тима букмекеры предлагают за 1.35.
На прошлой неделе Доминик обыграл Факундо в первом круге турнира в Умаге — 6:4, 7:5.
И надо сказать, что австриец в том матче показал очень солидный теннис. Другой вопрос, что после травмы ему не удается стабильно демонстрировать такой уровень игры.
Скорее всего, Тим снова обыграет аргентинца. А дальше, как обычно, будут проблемы.
Ставка — победа Тима + тотал геймов больше 19,5 за 2.14.