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    Тим снова обыграет Баниса в двух сетах?

    Банис — Тим. Ставка (к. 2.14) и прогноз на турнир в Кицбюэле 1 августа 2023 года

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    Доминик Тим
    Австриец Доминик Тим сыграет против аргентинца Факундо Баниса в первом круге турнира в австрийском Кицбюэле. Матч пройдет 1 августа, начало — в 20:30 мск. Банис — Тим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Кицбюэль. Мужчины 01 Августа 2023 года
    Факундо Багнис
  • Аргентина
    •  Факундо Багнис 11:00 Доминик Тим Доминик Тим
  • Австрия
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    Банис

    Факундо пробился в основную сетку через квалификацию. И это уже третий турнир кряду, на котором он преодолел отбор.

    После победы над австрийцем Максимилианом Нейхристом аргентинец обыграл россиянина Ивана Гахова (4:6, 6:3, 6:4).

    На прошлой неделе Банис не прошел ни одного раунда в основной сетке в хорватском Умаге.

    Зато в швейцарском Гштаде 33-летний теннисист после квалификации обыграл француза Артура Риндеркнеша.

    В этом году 135-я ракетка мира выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

    Тим

    Доминик тоже не лучшим образом провел недавние турниры. Хотя в его случае уже все не так однозначно, как раньше.

    В Умаге бывшая третья ракетка мира уступил во втором раунде чеху Иржи Легечке.

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    В Гштаде Тим тоже не смог преодолеть второй круг — здесь его остановил серб Хамад Медьедович.

    В прошлом году Доминик выиграл в Кицбюэле два матча. А еще тремя годами ранее он взял здесь титул.

    Прогноз и ставка

    На Баниса в этом матче можно поставить за 3.20, победу Тима букмекеры предлагают за 1.35.

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    На прошлой неделе Доминик обыграл Факундо в первом круге турнира в Умаге — 6:4, 7:5.

    И надо сказать, что австриец в том матче показал очень солидный теннис. Другой вопрос, что после травмы ему не удается стабильно демонстрировать такой уровень игры.

    Скорее всего, Тим снова обыграет аргентинца. А дальше, как обычно, будут проблемы.

    Ставка — победа Тима + тотал геймов больше 19,5 за 2.14.

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    Банис — Тим: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 01.08.2023. Прогнозы на теннис. Тим снова обыграет Баниса в двух сетах?
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