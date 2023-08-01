Австриец Доминик Тим сыграет против аргентинца Факундо Баниса в первом круге турнира в австрийском Кицбюэле. Матч пройдет 1 августа, начало — в 20:30 мск. Банис — Тим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Банис

Факундо пробился в основную сетку через квалификацию. И это уже третий турнир кряду, на котором он преодолел отбор.

После победы над австрийцем Максимилианом Нейхристом аргентинец обыграл россиянина Ивана Гахова (4:6, 6:3, 6:4).

На прошлой неделе Банис не прошел ни одного раунда в основной сетке в хорватском Умаге.

Зато в швейцарском Гштаде 33-летний теннисист после квалификации обыграл француза Артура Риндеркнеша.

В этом году 135-я ракетка мира выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

Тим

Доминик тоже не лучшим образом провел недавние турниры. Хотя в его случае уже все не так однозначно, как раньше.

В Умаге бывшая третья ракетка мира уступил во втором раунде чеху Иржи Легечке.

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В Гштаде Тим тоже не смог преодолеть второй круг — здесь его остановил серб Хамад Медьедович.

В прошлом году Доминик выиграл в Кицбюэле два матча. А еще тремя годами ранее он взял здесь титул.

Прогноз и ставка

На Баниса в этом матче можно поставить за 3.20, победу Тима букмекеры предлагают за 1.35.

На прошлой неделе Доминик обыграл Факундо в первом круге турнира в Умаге — 6:4, 7:5.

И надо сказать, что австриец в том матче показал очень солидный теннис. Другой вопрос, что после травмы ему не удается стабильно демонстрировать такой уровень игры.

Скорее всего, Тим снова обыграет аргентинца. А дальше, как обычно, будут проблемы.

Ставка — победа Тима + тотал геймов больше 19,5 за 2.14.