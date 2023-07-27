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    Сможет ли Накашима выиграть у Юбэнкса?

    Юбэнкс — Накашима. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Атланте 27 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Юбэнкс — Накашима
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    Кристофер Юбэнкс
    Американца Кристофер Юбэнкс и Брэндон Накашима встретятся во втором круге турнира в Атланте. Матч пройдет 27 июля, начало — в 03:30 мск. Юбэнкс — Накашима: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Атланта. Мужчины 27 Июля 2023 года

    Юбэнкс

    Кристофер в первом матче спокойно обыграл Андреса Мартина, подтвердив статус явного фаворита.

    Юбэнкс отдал соотечественнику лишь шесть геймов — 6:2, 6:4.

    Как известно, после недавних подвигов на траве Крис взлетел в рейтинге на 32-е место, благодаря чему как минимум до конца текущего сезона он сможет участвовать на всех основных турнирах.

    Первым серьезным успехом Юбэнкса стала победа на турнире на Мальорке. А вскоре после этого он дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.

    И также стоит отметить, что в конце марта американец добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами, а это говорит о том, что на харде он тоже опасен.

    Накашима

    Брэндон начал турнир с победы над австралийцем Максом Перселлом — 6:3, 7:6.

    Американец дожал соперник за счет того, что чуть лучше сыграл на приеме, хотя какого-то заметного преимущества у него не было.

    В отличие от прошлого сезона, в этом году Накашима слабо провел турниры на траве, выиграв лишь один из пяти матчей.

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    Также стоит отметить, что в этом году Брэндон выиграл больше одного матча только на одном турнире — в Лионе ему удалось дойти до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Юбэнкса в этом матче можно поставить за 1.98, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.83.

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    В данном случае коэффициенты как минимум надо поменять местами. А как максимум — признать, что фаворитом в данном случае является Юбэнкс, который проводит просто невероятный сезон.

    Ставка — победа Юбэнкса за 1.98.

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    Юбэнкс — Накашима: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Накашима выиграть у Юбэнкса?
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