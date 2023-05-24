Два аргентинца в лице Себастьяна Баэса и Педро Качина встретятся во втором круге турнира в Лионе. Матч пройдет 24 мая, начало — в 12:00 мск. Баэс — Качин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Себастьян Баэс

Баэс провел весьма удовлетворительный турнира на прошлой неделе в Турине, но в итоге не смог справиться с откровенно слабым итальянцем с Фернандо Гайо.

Можно было вполне избежать этого фэйла, но аргентинец столько сыграл матчей за последнее время, что уверенности в его успешное выступление на турнире в Лионе было откровенно мало.

Однако в первом круге он легко расправился с Фучовичем, но там больше сам венгр ошибался, поэтому в большей степени именно он подарил победу аргентинцу, а не он сам выиграл матч.

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В поединке против Качина нужно быть предельно аккуратным, поскольку Педро любит снимать скальпы с игроков, которые недооценивают его.

Педро Качин

Качин на последних грунтовых турнирах выглядит вполне себе прилично и забирается максимально далеко по сетке.

У аргентинца появилась выдержка, которой раньше явно не доставало. Это позволило ему терпеть в тех розыгрышах, где он обычно не выдерживал и срывался.

Педро играл в этом сезоне в финале «челленджера» в Мадриде, не смог завоевать там титул. В Лионе он намеревается также побороться за титул.

Шансов в матче против Баэса у Качина крайне немного, но если Себастьян будет сам много ошибаться и чувствовать усталость, то Педро не замедлит воспользоваться представившейся возможностью.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают Себастьяна фаворитом предстоящего поединка: победа Баэса — 1.42, победа Дрейпера — 2.89.

Прогноз: Качин способен обыграть более сильного соперника.

Ставка: П2 за 2.89.

Альтернативный прогноз: Матч не получится простым, как для одного, так и для другого игрока.

Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.76.