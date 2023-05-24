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    Кто из аргентинцев пройдет по турниру дальше?

    Баэс — Качин. Ставка (к.1.82) и прогноз на матч второго круга в Лионе, 24 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Баэс — Качин
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    Педро Качин
    Два аргентинца в лице Себастьяна Баэса и Педро Качина встретятся во втором круге турнира в Лионе. Матч пройдет 24 мая, начало — в 12:00 мск. Баэс — Качин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Лион. Мужчины 24 Мая 2023 года
    Себастьян Баэс
  • Аргентина
    •  Себастьян Баэс 12:00 Педро Кашен Педро Кашен
  • Аргентина
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    Себастьян Баэс

    Баэс провел весьма удовлетворительный турнира на прошлой неделе в Турине, но в итоге не смог справиться с откровенно слабым итальянцем с Фернандо Гайо.

    Можно было вполне избежать этого фэйла, но аргентинец столько сыграл матчей за последнее время, что уверенности в его успешное выступление на турнире в Лионе было откровенно мало.

    Однако в первом круге он легко расправился с Фучовичем, но там больше сам венгр ошибался, поэтому в большей степени именно он подарил победу аргентинцу, а не он сам выиграл матч.

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    В поединке против Качина нужно быть предельно аккуратным, поскольку Педро любит снимать скальпы с игроков, которые недооценивают его.

    Педро Качин

    Качин на последних грунтовых турнирах выглядит вполне себе прилично и забирается максимально далеко по сетке.

    У аргентинца появилась выдержка, которой раньше явно не доставало. Это позволило ему терпеть в тех розыгрышах, где он обычно не выдерживал и срывался.

    Педро играл в этом сезоне в финале «челленджера» в Мадриде, не смог завоевать там титул. В Лионе он намеревается также побороться за титул.

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    Шансов в матче против Баэса у Качина крайне немного, но если Себастьян будет сам много ошибаться и чувствовать усталость, то Педро не замедлит воспользоваться представившейся возможностью.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают Себастьяна фаворитом предстоящего поединка: победа Баэса — 1.42, победа Дрейпера — 2.89.

    Прогноз: Качин способен обыграть более сильного соперника.

    Ставка: П2 за 2.89.

    Альтернативный прогноз: Матч не получится простым, как для одного, так и для другого игрока.

    Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.76.

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    Баэс — Качин: прогноз, ставка (2.89), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на теннис. Кто из аргентинцев пройдет по турниру дальше?
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