Себастьян Баэс
Баэс провел весьма удовлетворительный турнира на прошлой неделе в Турине, но в итоге не смог справиться с откровенно слабым итальянцем с Фернандо Гайо.
Можно было вполне избежать этого фэйла, но аргентинец столько сыграл матчей за последнее время, что уверенности в его успешное выступление на турнире в Лионе было откровенно мало.
Однако в первом круге он легко расправился с Фучовичем, но там больше сам венгр ошибался, поэтому в большей степени именно он подарил победу аргентинцу, а не он сам выиграл матч.
В поединке против Качина нужно быть предельно аккуратным, поскольку Педро любит снимать скальпы с игроков, которые недооценивают его.
Педро Качин
Качин на последних грунтовых турнирах выглядит вполне себе прилично и забирается максимально далеко по сетке.
У аргентинца появилась выдержка, которой раньше явно не доставало. Это позволило ему терпеть в тех розыгрышах, где он обычно не выдерживал и срывался.
Педро играл в этом сезоне в финале «челленджера» в Мадриде, не смог завоевать там титул. В Лионе он намеревается также побороться за титул.
Шансов в матче против Баэса у Качина крайне немного, но если Себастьян будет сам много ошибаться и чувствовать усталость, то Педро не замедлит воспользоваться представившейся возможностью.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают Себастьяна фаворитом предстоящего поединка: победа Баэса — 1.42, победа Дрейпера — 2.89.
Прогноз: Качин способен обыграть более сильного соперника.
Ставка: П2 за 2.89.
Альтернативный прогноз: Матч не получится простым, как для одного, так и для другого игрока.
Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.76.