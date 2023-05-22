Серб Миомир Кецманович и испанец Ориоль Рока Баталья встретятся в первом круге турнира в Лионе. Матч пройдет 22 мая, начало — в 12:00 мск. Кецманович — Рока Баталья: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Миомир Кецманович

Кецманович демонстрирует вполне себе состоятельный уровень игры и по делу находится в первых рядах на вступление в элиту мужского теннисного тура.

Однако Миомир на последних турнирах совсем расслабился и имеет в своем пассиве уже три поражения подряд.

С таким багажом непросто выйти снова на победную тропу, но мастерства и

победного духа у серба всегда имеется в достатке.

Все прогнозы на теннис

В первом круге предстоящего турнира Кецманович должен был играть с аргентинцем Этчеверри, но тот снялся из-за усталости. Играть против испанца Роки Баталья получится в разы проще, поскольку рейтинг испанца оставляет желать лучшего.

Ориоль Рока Баталья

Рока Баталья за более, чем 10 лет активной карьеры ничем знаменательным по достижениям не запомнился, но время от времени все же попадает в основную сетку довольно престижных турниров.

В Лионе он выступит в качестве «лаки лузера», который заменил Этчеверри в срочном порядке. Именно за счет таких подарков судьбы испанец в основном и играет в основной сетке престижных соревнований.

В этом году он даже выходил в финал 25-тысячника в испанском Торелло, где ему приходилось играть против другого испанца Джона Эчеберрии, но в решающем поединке Ориоль все же проиграл.

В матче против Кецмановича ему ничего не светит, и он будет бороться лишь за собственный престиж

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в сербского теннисиста в этом поединке: победа Кецмановича — 1.10, победа Роки Баталья — 5.45.

Прогноз: Никаких шансов на успех у Роки Баталья в этом матче не предвидится.

Ставка: Ф1 (-8) за 1.73.

Альтернативный прогноз: Кецманович разнесет своего соперника в клочья.

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 1.75.