ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Флорида» в игре с «Каролиной»Конец зажигательного «Сиэтла», убийственный старт «Флориды» в серии с «Каролиной», волевой «Вегас» «Манчестер Сити» Недостижимые. «Ман Сити» отпраздновал свое пятое чемпионство за шесть сезонов победой над «Челси» «Спартак» — ЦСКА«Спартак» выиграл в лотерее случайностей. Арбитр Карасев испортил супердерби
  • 11:24
    • Окружение Винисиуса предложило игроку покинуть «Реал»
  • 10:32
    • Спаллетти решил покинуть «Наполи»
  • 10:21
    • «Арсенал» определился с главными трансферными целями на лето
  • 10:14
    • ФИФА продлит разрешение для легионеров приостанавливать контракты с клубами РПЛ
  • 08:16
    • Медведев поднялся на второе место в рейтинге ATP
    Все новости спорта

    Павлюченкова начнет в Страсбурге с разгромной победы?

    Павлюченкова — Габуева. Ставка (к. 2.19) и прогноз на турнир в Страсбурге 22 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Анастасия Павлюченкова Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Габуева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Павлюченкова
    Россиянки Анастасия Павлюченкова и Ангелина Габуева встретятся в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдет 22 мая, начало — в 18:30 мск. Павлюченкова — Габуева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Павлюченкова

    Анастасия получила wild card в Страсбурге. Организаторы не забыли, что в 2018 году он взяла здесь титул.

    На недавнем турнире в Риме Павлюченкова разгромила итальянку Сару Эррани (1:6, 1:6), после чего проиграла Иге Свентек со счетом 0:6, 0:6.

    Две баранки в одном матче — это, конечно, чересчур. Но на данный момент россиянка просто не состоянии конкурировать с лучшими теннисистками мира.

    К сожалению, возвращение после серьезной травмы колена получается чересчур непростым. В этом году Настя до сих пор выиграла лишь два матча на уровне основной сетки WTA.

    Габуева

    Ангелина впервые в этом сезоне сыграет в одиночном разряде.

    И сразу скажем, что в текущей версии рейтинга WTA она занимает всего лишь 1321 место.

    Последний раз Габуева активно играла в одиночке в сезоне-2019. После этого она, как правило, выступает на турнирах в парном разряде.

    Все прогнозы на теннис

    Но, как ни странно, в Страсбурге 34-летняя теннисистка спокойно прошла квалификацию. Габуева обыграла Хао-Чинг Чань и Эрин Рутлифф.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Павлюченкова спокойно выйдет в следующий раунд. На Габуеву в этом матче можно поставить за 12.00.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Да, будет странно, если у Анастасии вдруг возникнут проблемы в этой игре. Встреча с Габуевой должна стать для нее разминкой перед следующим матчем.

    Ставка — победа Павлюченковой с форой по геймам (-7,5) за 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Чан — Пера
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кырстя — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Шварцман — Накасима
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Кецманович — Рока Баталья
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Фернандес — Соррибес-Тормо
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Харри — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Чжан — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Маннарино — Краинович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Карабах — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Тревизан — Парризас-Диас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  2.24
  • Прогноз на матч Канада — Норвегия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  1.92
  • Прогноз на матч Звонарева — Стивенс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Павлюченкова — Габуева: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 22.05.2023. Прогнозы на теннис. Павлюченкова начнет в Страсбурге с разгромной победы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры