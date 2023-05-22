Павлюченкова
Анастасия получила wild card в Страсбурге. Организаторы не забыли, что в 2018 году он взяла здесь титул.
На недавнем турнире в Риме Павлюченкова разгромила итальянку Сару Эррани (1:6, 1:6), после чего проиграла Иге Свентек со счетом 0:6, 0:6.
Две баранки в одном матче — это, конечно, чересчур. Но на данный момент россиянка просто не состоянии конкурировать с лучшими теннисистками мира.
К сожалению, возвращение после серьезной травмы колена получается чересчур непростым. В этом году Настя до сих пор выиграла лишь два матча на уровне основной сетки WTA.
Габуева
Ангелина впервые в этом сезоне сыграет в одиночном разряде.
И сразу скажем, что в текущей версии рейтинга WTA она занимает всего лишь 1321 место.
Последний раз Габуева активно играла в одиночке в сезоне-2019. После этого она, как правило, выступает на турнирах в парном разряде.
Но, как ни странно, в Страсбурге 34-летняя теннисистка спокойно прошла квалификацию. Габуева обыграла Хао-Чинг Чань и Эрин Рутлифф.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что Павлюченкова спокойно выйдет в следующий раунд. На Габуеву в этом матче можно поставить за 12.00.
Да, будет странно, если у Анастасии вдруг возникнут проблемы в этой игре. Встреча с Габуевой должна стать для нее разминкой перед следующим матчем.
Ставка — победа Павлюченковой с форой по геймам (-7,5) за 2.19.