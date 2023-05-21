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    Канепи пройдет на опыте дальше?

    Ван — Канепи. Ставка (к.1.89) и прогноз на матч в Страсбурге, 21 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ван — Канепи
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    Кайя Канепи
    Китаянка Синьюй Ван и эстонка Кайя Канепи встретятся в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдет 21 мая, начало — в 13:00 мск. Ван — Канепи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Синьюй Ван

    Синьюй Ван только 21 год, но она уже добилась серьезных успехов в туре, поэтому неудивительно, что она находится на подходе к первой полусотне рейтинга.

    Китаянка очень резво пробивает по линии. Когда ситуация этого никак не предполагает и легко может без подготовки послать мяч по вертикали сразу же после кросса.

    Последние турниры у неё откровенно не получилась, поскольку у неё длится до сих пор серия из четырех поражений подряд, однако в конце зимы она играла даже в полуфинале тайского «челленджера».

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    В матче против опытной эстонки и такой неудовлетворительной серии без побед сложно будет рассчитывать на проход хоть и опытной, но мастеровитой Канепи.

    Кайя Канепи

    Канепи по сравнению с прошлым годом довольно прилично сдала, но оно и не удивительно, если брать во внимание, что ей 37 лет, а профессиональную карьеру она начинала ещё в прошлом столетии.

    Эстонской теннисистки опыта не занимать, и она может исключительно на нем выигрывать свои матчи.

    В этом году у Кайи все очень плохо, поскольку за 15 проведенных матчей она смогла одержать победу всего лишь в четырех. Причем два из них пришлись на самое начало году.

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    Предстоящий поединок будет соперничеством двух неудачниц последнего времени. Но у Канепи куда больше шансов победить только за счет того, что у неё опыта хоть отбавляй.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа Ван — 1.91, победа Канепи — 1.89.

    Прогноз: Удача улыбнется Канепи, поскольку она может победить исключительно за счет опыта.

    Ставка: П2 за 1.89.

    Альтернативный прогноз: Игра с перспективой на большое количество геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 2.40.

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    Ван — Канепи: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на теннис. Канепи пройдет на опыте дальше?
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