Китаянка Синьюй Ван и эстонка Кайя Канепи встретятся в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдет 21 мая, начало — в 13:00 мск. Ван — Канепи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синьюй Ван

Синьюй Ван только 21 год, но она уже добилась серьезных успехов в туре, поэтому неудивительно, что она находится на подходе к первой полусотне рейтинга.

Китаянка очень резво пробивает по линии. Когда ситуация этого никак не предполагает и легко может без подготовки послать мяч по вертикали сразу же после кросса.

Последние турниры у неё откровенно не получилась, поскольку у неё длится до сих пор серия из четырех поражений подряд, однако в конце зимы она играла даже в полуфинале тайского «челленджера».

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В матче против опытной эстонки и такой неудовлетворительной серии без побед сложно будет рассчитывать на проход хоть и опытной, но мастеровитой Канепи.

Кайя Канепи

Канепи по сравнению с прошлым годом довольно прилично сдала, но оно и не удивительно, если брать во внимание, что ей 37 лет, а профессиональную карьеру она начинала ещё в прошлом столетии.

Эстонской теннисистки опыта не занимать, и она может исключительно на нем выигрывать свои матчи.

В этом году у Кайи все очень плохо, поскольку за 15 проведенных матчей она смогла одержать победу всего лишь в четырех. Причем два из них пришлись на самое начало году.

Предстоящий поединок будет соперничеством двух неудачниц последнего времени. Но у Канепи куда больше шансов победить только за счет того, что у неё опыта хоть отбавляй.

Прогноз и ставка

У букмекеров нет фаворита в этом поединке: победа Ван — 1.91, победа Канепи — 1.89.

Прогноз: Удача улыбнется Канепи, поскольку она может победить исключительно за счет опыта.

Ставка: П2 за 1.89.

Альтернативный прогноз: Игра с перспективой на большое количество геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 2.40.