Россиянин Даниил Медведев сыграет против датчанина Хольгера Руне в финале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 21 мая, начало — в 17:00 мск. Руне — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руне

Хольгер третий раз в карьере дошел до финала на «Мастерсе». И это уже ни для кого не сюрприз.

Судя по всему, уже со следующего сезона именно Руне будет главным соперником Карлоса Алькараса на всех грунтовых турнирах.

В субботу датчанин одержал волевую победу над Каспером Руудом — 6:7, 6:4, 6:2.

Когда казалось, что все идет к победе норвежца, Руне решил взять медицинский перерыв, после которого совершил камбэк.

Ментально 20-летний Руне уже сейчас чем-то напоминает Новака Джоковича, которого он, к слову, обыграл в четвертьфинале. И по стилю игры он тоже чем-то похож на серба.

Медведев

Вот так, Даниил взял и дошел до финала. И не на харде, а на грунте. Похоже, жесткая конкуренция в топ-10 заставила его собраться с мыслями и забыть о своей нелюбви к этому покрытию.

Это первый случай, когда Медведеву удалось пробиться в финал на грунтовом «Мастерсе».

В полуфинале россиянин одержал шикарную победу над Стефаносом Циципасом — 7:5, 7:5.

В обеих партиях Медведев сделал ключевой брейк при счете 5:5. А это говорит о том, что психологически грек оказался не готов к столь нервному матчу.

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Также стоит отметить, что в пяти предыдущих матчах на текущем турнире Даниил отдал лишь один сет. Как ни странно, это случилось в матче третьего круга против Бернабе Сапаты-Миральеса.

Прогноз и ставка

На Руне в этом матче можно поставить за 1.72, победу Медведева букмекеры предлагают за 2.11.

В апреле датчанин уверенно выиграл у Даниила в Монте-Карло — 6:3, 6:4. Хольгер действительно мега хорош на грунте, но надо признать, что россиянин тоже добился колоссального прогресса.

И если добавить к этому кураж Медведева, то вполне вероятно, что в римском финале он возьмет реванш у Руне.

Ставка — победа Медведева за 2.11.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 22,5 за 1.90.