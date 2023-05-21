Руне
Хольгер третий раз в карьере дошел до финала на «Мастерсе». И это уже ни для кого не сюрприз.
Судя по всему, уже со следующего сезона именно Руне будет главным соперником Карлоса Алькараса на всех грунтовых турнирах.
В субботу датчанин одержал волевую победу над Каспером Руудом — 6:7, 6:4, 6:2.
Когда казалось, что все идет к победе норвежца, Руне решил взять медицинский перерыв, после которого совершил камбэк.
Ментально 20-летний Руне уже сейчас чем-то напоминает Новака Джоковича, которого он, к слову, обыграл в четвертьфинале. И по стилю игры он тоже чем-то похож на серба.
Медведев
Вот так, Даниил взял и дошел до финала. И не на харде, а на грунте. Похоже, жесткая конкуренция в топ-10 заставила его собраться с мыслями и забыть о своей нелюбви к этому покрытию.
Это первый случай, когда Медведеву удалось пробиться в финал на грунтовом «Мастерсе».
В полуфинале россиянин одержал шикарную победу над Стефаносом Циципасом — 7:5, 7:5.
В обеих партиях Медведев сделал ключевой брейк при счете 5:5. А это говорит о том, что психологически грек оказался не готов к столь нервному матчу.
Также стоит отметить, что в пяти предыдущих матчах на текущем турнире Даниил отдал лишь один сет. Как ни странно, это случилось в матче третьего круга против Бернабе Сапаты-Миральеса.
Прогноз и ставка
На Руне в этом матче можно поставить за 1.72, победу Медведева букмекеры предлагают за 2.11.
В апреле датчанин уверенно выиграл у Даниила в Монте-Карло — 6:3, 6:4. Хольгер действительно мега хорош на грунте, но надо признать, что россиянин тоже добился колоссального прогресса.
И если добавить к этому кураж Медведева, то вполне вероятно, что в римском финале он возьмет реванш у Руне.
Ставка — победа Медведева за 2.11.
Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 22,5 за 1.90.