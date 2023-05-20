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    Рыбакина обыграет Калинину с разгромным счетом

    Рыбакина — Калинина. Ставка (к. 2.06) и прогноз на финал турнира в Риме 20 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Калинина
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    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против украинки Ангелины Калининой в финале турнира в Риме. Матч пройдет 20 мая, начало — в 20:00 мск. Рыбакина — Калинина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 20 Мая 2023 года

    Рыбакина

    Елена третий раз в сезоне дошла до финала на турнире WTA 1000. Ранее она взяла титул в Индиан-Уэллсе и проиграла Петре Квитовой в решающем матче в Майами.

    В пятницу поздно вечером Рыбакина выиграла у Алены Остапенко — 2:6, 4:6.

    Во второй партии теннисистка из Казахстана уступала 2:4, но в итоге взяла четыре гейма подряд и не позволила сопернице перевести игру в третий сет.

    В четвертьфинале Рыбакина встречалась с Игой Свентек. И здесь ей сильно повезло.

    Польская теннисистка не смогла доиграть матч из-за травмы. Свентек снялась в третьем сете при счете 2:2.

    Калинина

    Ангелина впервые сыграет в финале на турнире WTA 1000.

    В полуфинале украинка одержала победу над Вероникой Кудерметовой — 7:5, 5:7, 6:2.

    Во втором сете Калинина вела 5:3, но в итоге проиграла 16 очков подряд и отдала партию. Но, как ни странно, в решающем сете она выглядела лучше россиянки, прежде всего, в психологическом плане.

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    Интересно, что перед этим Англелина провела почти четыре часа на корте в матче против Беатрис Хаддад-Майами. Это была самая длинная игра сезона.

    Также стоит отметить победу Калининой над Софией Кенин, которая во втором круге остановила Арину Соболенко.

    Прогноз и ставка

    На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.38, победу Калининой букмекеры предлагают за 3.60.

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    В прошлом году Елена проиграла Ангелине на турнире в Чарльстоне. Но даже этот результат не добавляет интриги предстоящему матчу. В первой половине сезона-2022 у Рыбакиной был непростой период восстановления после коронавируса, тогда как сейчас она в шикарной форме.

    Вполне вероятно, что финал завершится разгромным поражением украинки.

    Ставка — победа Рыбакиной с форой по геймам (-4,5) за 2.06.

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    Рыбакина — Калинина: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на теннис. Рыбакина обыграет Калинину с разгромным счетом
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