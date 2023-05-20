Рыбакина
Елена третий раз в сезоне дошла до финала на турнире WTA 1000. Ранее она взяла титул в Индиан-Уэллсе и проиграла Петре Квитовой в решающем матче в Майами.
В пятницу поздно вечером Рыбакина выиграла у Алены Остапенко — 2:6, 4:6.
Во второй партии теннисистка из Казахстана уступала 2:4, но в итоге взяла четыре гейма подряд и не позволила сопернице перевести игру в третий сет.
В четвертьфинале Рыбакина встречалась с Игой Свентек. И здесь ей сильно повезло.
Польская теннисистка не смогла доиграть матч из-за травмы. Свентек снялась в третьем сете при счете 2:2.
Калинина
Ангелина впервые сыграет в финале на турнире WTA 1000.
В полуфинале украинка одержала победу над Вероникой Кудерметовой — 7:5, 5:7, 6:2.
Во втором сете Калинина вела 5:3, но в итоге проиграла 16 очков подряд и отдала партию. Но, как ни странно, в решающем сете она выглядела лучше россиянки, прежде всего, в психологическом плане.
Интересно, что перед этим Англелина провела почти четыре часа на корте в матче против Беатрис Хаддад-Майами. Это была самая длинная игра сезона.
Также стоит отметить победу Калининой над Софией Кенин, которая во втором круге остановила Арину Соболенко.
Прогноз и ставка
На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.38, победу Калининой букмекеры предлагают за 3.60.
В прошлом году Елена проиграла Ангелине на турнире в Чарльстоне. Но даже этот результат не добавляет интриги предстоящему матчу. В первой половине сезона-2022 у Рыбакиной был непростой период восстановления после коронавируса, тогда как сейчас она в шикарной форме.
Вполне вероятно, что финал завершится разгромным поражением украинки.
Ставка — победа Рыбакиной с форой по геймам (-4,5) за 2.06.