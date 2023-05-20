Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против украинки Ангелины Калининой в финале турнира в Риме. Матч пройдет 20 мая, начало — в 20:00 мск. Рыбакина — Калинина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рыбакина

Елена третий раз в сезоне дошла до финала на турнире WTA 1000. Ранее она взяла титул в Индиан-Уэллсе и проиграла Петре Квитовой в решающем матче в Майами.

В пятницу поздно вечером Рыбакина выиграла у Алены Остапенко — 2:6, 4:6.

Во второй партии теннисистка из Казахстана уступала 2:4, но в итоге взяла четыре гейма подряд и не позволила сопернице перевести игру в третий сет.

В четвертьфинале Рыбакина встречалась с Игой Свентек. И здесь ей сильно повезло.

Польская теннисистка не смогла доиграть матч из-за травмы. Свентек снялась в третьем сете при счете 2:2.

Калинина

Ангелина впервые сыграет в финале на турнире WTA 1000.

В полуфинале украинка одержала победу над Вероникой Кудерметовой — 7:5, 5:7, 6:2.

Во втором сете Калинина вела 5:3, но в итоге проиграла 16 очков подряд и отдала партию. Но, как ни странно, в решающем сете она выглядела лучше россиянки, прежде всего, в психологическом плане.

Все прогнозы на теннис

Интересно, что перед этим Англелина провела почти четыре часа на корте в матче против Беатрис Хаддад-Майами. Это была самая длинная игра сезона.

Также стоит отметить победу Калининой над Софией Кенин, которая во втором круге остановила Арину Соболенко.

Прогноз и ставка

На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.38, победу Калининой букмекеры предлагают за 3.60.

В прошлом году Елена проиграла Ангелине на турнире в Чарльстоне. Но даже этот результат не добавляет интриги предстоящему матчу. В первой половине сезона-2022 у Рыбакиной был непростой период восстановления после коронавируса, тогда как сейчас она в шикарной форме.

Вполне вероятно, что финал завершится разгромным поражением украинки.

Ставка — победа Рыбакиной с форой по геймам (-4,5) за 2.06.