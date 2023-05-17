Ига Свёнтек
Свентек играючи разобралась со своими соперницами, которые у неё были по сетке к четвертьфиналу.
У Иги в голове только финал, в котором она хочет победить, чтобы загладить горечь поражения в финале мадридского «Мастерса», завершившегося совсем недавно.
В последнем поединке против Векич полька совсем не позволила ничего сделать хорватке, хотя та и пыталась.
С Рыбакиной получится довольно тяжелая игра, хотя бы потому, что за четыре очных поединках с этой теннисисткой Светкен выиграл всего лишь один матч.
Елена Рыбакина
В Рыбакину мало кто верил на грунте в Риме, но она срамит всех своих злопыхателей потрясающим теннисом.
В игре девушки из Казахстана не видно намека на суету или нерациональное пользование своими возможностями. Все делает четко вовремя и с максимальной эффективностью.
Это на себе в полной мере смогла испытать чешка Вондроушова, которая откровенно провалила игру, хотя по котировкам букмекеров считалась явной фавориткой.
В матче со Свентек Рыбакиной будет непросто и предстоит сдать настоящий тест на прочность. С полькой на грунте соревноваться сейчас практически нереально, но чем черт не шутит.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в польскую теннисистку в этом поединке: победа Свентек — 1.23, победа Векич — 4.22.
Прогноз: Не все так однозначно в этой паре, но Свентек все равно выиграет.
Ставка: Ф1 (-5) за 1.77.
Альтернативный прогноз: Матч будет напряженным и в нем получится три сета.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.97.