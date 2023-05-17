Полька Ига Свентек и казашка Елена Рыбакина встретятся в четвертьфинале турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 17 мая, начало — в 21:30 мск. Свентек — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ига Свёнтек

Свентек играючи разобралась со своими соперницами, которые у неё были по сетке к четвертьфиналу.

У Иги в голове только финал, в котором она хочет победить, чтобы загладить горечь поражения в финале мадридского «Мастерса», завершившегося совсем недавно.

В последнем поединке против Векич полька совсем не позволила ничего сделать хорватке, хотя та и пыталась.

Все прогнозы на теннис

С Рыбакиной получится довольно тяжелая игра, хотя бы потому, что за четыре очных поединках с этой теннисисткой Светкен выиграл всего лишь один матч.

Елена Рыбакина

В Рыбакину мало кто верил на грунте в Риме, но она срамит всех своих злопыхателей потрясающим теннисом.

В игре девушки из Казахстана не видно намека на суету или нерациональное пользование своими возможностями. Все делает четко вовремя и с максимальной эффективностью.

Это на себе в полной мере смогла испытать чешка Вондроушова, которая откровенно провалила игру, хотя по котировкам букмекеров считалась явной фавориткой.

В матче со Свентек Рыбакиной будет непросто и предстоит сдать настоящий тест на прочность. С полькой на грунте соревноваться сейчас практически нереально, но чем черт не шутит.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в польскую теннисистку в этом поединке: победа Свентек — 1.23, победа Векич — 4.22.

Прогноз: Не все так однозначно в этой паре, но Свентек все равно выиграет.

Ставка: Ф1 (-5) за 1.77.

Альтернативный прогноз: Матч будет напряженным и в нем получится три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.97.