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    Рыбакина доставит проблемы Иге?

    Свентек — Рыбакина. Прогноз, ставка (к. 1.77) на матч четвертьфинала в Риме, 17 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Рыбакина
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    Елена Рыбакина
    Полька Ига Свентек и казашка Елена Рыбакина встретятся в четвертьфинале турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 17 мая, начало — в 21:30 мск. Свентек — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ига Свёнтек

    Свентек играючи разобралась со своими соперницами, которые у неё были по сетке к четвертьфиналу.

    У Иги в голове только финал, в котором она хочет победить, чтобы загладить горечь поражения в финале мадридского «Мастерса», завершившегося совсем недавно.

    В последнем поединке против Векич полька совсем не позволила ничего сделать хорватке, хотя та и пыталась.

    Все прогнозы на теннис

    С Рыбакиной получится довольно тяжелая игра, хотя бы потому, что за четыре очных поединках с этой теннисисткой Светкен выиграл всего лишь один матч.

    Елена Рыбакина

    В Рыбакину мало кто верил на грунте в Риме, но она срамит всех своих злопыхателей потрясающим теннисом.

    В игре девушки из Казахстана не видно намека на суету или нерациональное пользование своими возможностями. Все делает четко вовремя и с максимальной эффективностью.

    Это на себе в полной мере смогла испытать чешка Вондроушова, которая откровенно провалила игру, хотя по котировкам букмекеров считалась явной фавориткой.

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    В матче со Свентек Рыбакиной будет непросто и предстоит сдать настоящий тест на прочность. С полькой на грунте соревноваться сейчас практически нереально, но чем черт не шутит.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в польскую теннисистку в этом поединке: победа Свентек — 1.23, победа Векич — 4.22.

    Прогноз: Не все так однозначно в этой паре, но Свентек все равно выиграет.

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.77.

    Альтернативный прогноз: Матч будет напряженным и в нем получится три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.97.

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    Свентек — Рыбакина: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на теннис. Рыбакина доставит проблемы Иге?
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