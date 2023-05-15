ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Эвертон» — «Манчестер Сити»Разминка перед «Реалом». Дубль Гюндогана приблизил «Ман Сити» к треблу Lies Of PЭкшен ручной прорисовки, разработанная благодаря Kickstarter RPG и 8 других инди-игр, релиз которых состоится в этом году «Арсенал»«Арсенал» — «Брайтон» 0:3. Онлайн
  • 20:29
    • «Брайтон» одержал выездную победу над «Арсеналом»
  • 19:25
    • В «Динамо» сообщили об увольнении Йокановича
  • 19:10
    • «Эльче» неожиданно обыграл мадридский «Атлетико»
  • 18:28
    • «Ахмат» разгромил «Динамо» в Москве
  • 17:56
    • «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Эвертон»
  • 17:21
    • Галактионов ответил на вопрос о продлении контракта с Дзюбой
  • 16:06
    • «Крылья Советов» и «Локомотив» поделили очки
    Все новости спорта

    Сможет ли Ханфманн взять реванш у Чеккинато?

    Чеккинато — Ханфманн. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Риме 15 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Чеккинато — Ханфманн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Чеккинато
    Итальянец Марко Чеккинато сыграет против немца Янника Ханфманна в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 12:00 мск. Чеккинато — Ханфманн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Рим. Мужчины 15 Мая 2023 года

    Чеккинато

    Марко пока не отдал ни одного сета на текущем турнире, что в его случае бывает не так уж и часто.

    В первом круге итальянец выиграл у американца Маккензи Макдональда — 6:3, 7:5.

    А дальше была разгромная победа над испанцем Роберто Баутистой-Агутом — 6:2, 6:2. И это, безусловно, сенсация.

    Примечательно, что это всего лишь второй случай в сезоне, когда Чеккинато выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    В начале апреля 83-я ракетка мира дошел до полуфинала в португальском Эшториле.

    Ханфманн

    Янник тем временем тоже удивляет. Для начала надо сказать, что немец пробился в основную сетку через квалификацию.

    И сразу после этого он одержал победу над крепким чилийским грунтовиком Николасом Харри — 6:4, 6:4.

    Во втором раунде Ханфманн и вовсе разгромил американца Тейлора Фрица — 6:4, 6:1.

    Интересно, что в двух предыдущих матчах Янник не смог взять лишь два гейма на своей подаче.

    Все прогнозы на теннис

    Ханфманн на удивление здорово проводит грунтовый сезон. Ранее он дошел до полуфинала в Хьюстоне и до третьего раунда в Мадриде, а также пробился в четвертьфинал в Сантьяго.

    Прогноз и ставка

    На Чеккинато в этом матче можно поставить за 2.32, победу Ханфманна букмекеры предлагают за 1.62.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В прошлом году Марко обыграл Янника в финале «челленджера» в Рио-де-Жанейро — 4:6, 6:4, 6:3.

    И в предстоящем матче итальянцу и немцу может не хватить двух сетов. Игра между двумя равными соперниками, скорее всего, получится затяжной.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Ювентус — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эспаньол — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Гойяс — Ботафого
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тальерес Кордоба — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Лос-Анжелес Гэлакси — Сан-Хосе Эрткуэйкс
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Чорич — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сапата-Миральес — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Минай — Днепр-1
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Марожан — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Бунедкор
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чеккинато — Ханфманн: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Ханфманн взять реванш у Чеккинато?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры