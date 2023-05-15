Итальянец Марко Чеккинато сыграет против немца Янника Ханфманна в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 12:00 мск. Чеккинато — Ханфманн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чеккинато

Марко пока не отдал ни одного сета на текущем турнире, что в его случае бывает не так уж и часто.

В первом круге итальянец выиграл у американца Маккензи Макдональда — 6:3, 7:5.

А дальше была разгромная победа над испанцем Роберто Баутистой-Агутом — 6:2, 6:2. И это, безусловно, сенсация.

Примечательно, что это всего лишь второй случай в сезоне, когда Чеккинато выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

В начале апреля 83-я ракетка мира дошел до полуфинала в португальском Эшториле.

Ханфманн

Янник тем временем тоже удивляет. Для начала надо сказать, что немец пробился в основную сетку через квалификацию.

И сразу после этого он одержал победу над крепким чилийским грунтовиком Николасом Харри — 6:4, 6:4.

Во втором раунде Ханфманн и вовсе разгромил американца Тейлора Фрица — 6:4, 6:1.

Интересно, что в двух предыдущих матчах Янник не смог взять лишь два гейма на своей подаче.

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Ханфманн на удивление здорово проводит грунтовый сезон. Ранее он дошел до полуфинала в Хьюстоне и до третьего раунда в Мадриде, а также пробился в четвертьфинал в Сантьяго.

Прогноз и ставка

На Чеккинато в этом матче можно поставить за 2.32, победу Ханфманна букмекеры предлагают за 1.62.

В прошлом году Марко обыграл Янника в финале «челленджера» в Рио-де-Жанейро — 4:6, 6:4, 6:3.

И в предстоящем матче итальянцу и немцу может не хватить двух сетов. Игра между двумя равными соперниками, скорее всего, получится затяжной.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.