Хорват Борна Чорич и бразилец Тьяго Монтейро встретятся во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Чорич — Монтейро: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Борна Чорич

Чорич продолжает тренд прошлого сезона и отлично играет в нынешнем году. Буквально на прошлой неделе он был в полуфинале мадридского турнира и проиграл всего лишь Алькарасу в полуфинале соревнований.

Его путь до этой стадии получился тернистым. Но Борна с честью справился со всеми препятствиями, которые возникли на его пути.

У хорвата проходили просто невероятные косые короткие кроссы, которые вполне ему могут помочь на турнире в Риме.

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В игре против Монтейро именно хорват видится очевидным фаворитом, а поединке против заведомо слабых игроков Чорич не проваливает.

Тьяго Монтейро

Монтейро — заядлый посетитель грунтовых кортов, который время от времени добивается даже успехов на них.

Тьяго умеет делать все с технической точки зрения, но если у него начинает пропадать какой-то удар, то можно сматывать удочки.

По этому сезону у него никаких выдающихся успехов нет, и он только два раз выигрывал два матча подряд. Четвертьфинал в чилийском Сантьяго — пока что потолок его свершении в этом году.

Монтейро не собирается преклоняться перед Чоричем, но хорват на голову сильнее своего соперника, бразилец вряд ли сможет ему что-то предложить вразумительное.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хорватского теннисиста в этом поединке: победа Чорича — 1.62, победа Монтейро — 2.31.

Прогноз: Карбальес Баэна выглядит более предпочтительным вариантом для победы, но Эванс вытащит этот поединок.

Ставка: Ф1 (-3) за 1.89.

Альтернативный прогноз: В этом поединке не будет много геймов.

Альтернативная ставка: ТМ 23 с коэффициентом 1.81.