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    Чорич не заметит сопротивление бразильца?

    Чорич — Монтейро. Прогноз, ставка (к. 1.89) на матч второго круга в Риме, 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чорич — Монтейро
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    Борна Чорич
    Хорват Борна Чорич и бразилец Тьяго Монтейро встретятся во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Чорич — Монтейро: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 13 Мая 2023 года
    Борна Чорич
  • Хорватия
    •  Борна Чорич 12:00 Тьяго Монтейро Тьяго Монтейро
  • Бразилия
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    Борна Чорич

    Чорич продолжает тренд прошлого сезона и отлично играет в нынешнем году. Буквально на прошлой неделе он был в полуфинале мадридского турнира и проиграл всего лишь Алькарасу в полуфинале соревнований.

    Его путь до этой стадии получился тернистым. Но Борна с честью справился со всеми препятствиями, которые возникли на его пути.

    У хорвата проходили просто невероятные косые короткие кроссы, которые вполне ему могут помочь на турнире в Риме.

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    В игре против Монтейро именно хорват видится очевидным фаворитом, а поединке против заведомо слабых игроков Чорич не проваливает.

    Тьяго Монтейро

    Монтейро — заядлый посетитель грунтовых кортов, который время от времени добивается даже успехов на них.

    Тьяго умеет делать все с технической точки зрения, но если у него начинает пропадать какой-то удар, то можно сматывать удочки.

    По этому сезону у него никаких выдающихся успехов нет, и он только два раз выигрывал два матча подряд. Четвертьфинал в чилийском Сантьяго — пока что потолок его свершении в этом году.

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    Монтейро не собирается преклоняться перед Чоричем, но хорват на голову сильнее своего соперника, бразилец вряд ли сможет ему что-то предложить вразумительное.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хорватского теннисиста в этом поединке: победа Чорича — 1.62, победа Монтейро — 2.31.

    Прогноз: Карбальес Баэна выглядит более предпочтительным вариантом для победы, но Эванс вытащит этот поединок.

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.89.

    Альтернативный прогноз: В этом поединке не будет много геймов.

    Альтернативная ставка: ТМ 23 с коэффициентом 1.81.

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    Чорич — Монтейро: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на теннис. Чорич не заметит сопротивление бразильца?
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