14 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Вильярреал». Начало игры — в 19:30 мск. «Атлетик» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски в нынешнем сезоне бьются за попадание в топ-4. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Атлетик» привычно успешно обороняется. В 30 матчах чемпионата баски пропустили 28 раз.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Атлетик» уступил мадридскому «Реалу» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл всего 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Более того, «Атлетик» только-только выиграл Кубок Испании. В финале баски по пенальти одолели «Мальорку».

Не сыграют: Иньиго Руис — дисквалифицирован.

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Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Атлетик» выглядит достаточно неплохо. Да и триумф в Кубке Испании явно окрылит игроков команды.

Матчи против «Вильярреала» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Атлетик» выиграл 3 раза при одном поражении.

При этом «Атлетик» лишь на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Так что баскам срочно нужно побеждать!

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Желтая субмарина» в нынешнем сезоне ходит в середняках. На текущий момент команда пребывает на 10 строчке таблицы.

Причем «Вильярреал» ужасно обороняется. В 30 поединках Примеры команда пропустила в свои ворота 53 раза.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела коллизию. «Вильярреал» со счетом 1:2 уступил «Атлетико».

До того команда минимально переиграла крепкую «Валенсию». А вот из Лиги Европы «субмарина» вылетела от «Марселя» (0:4, 3:1).

Вообще, сейчас «Вильярреал» крайне нестабилен в плане результатов. Впрочем, команда потенциально обязана подниматься повыше в таблице.

Не сыграют: Йереми Пино, Эрик Байи, Рамон Террац — травмированы.

Состояние команды: ныне «Вильярреал» уже, по сути, ни за что не сражается. Отставание от зоны еврокубков составляет 11 очков.

Продуктивный сезон выдает Александр Сорлот. Норвежец наколотил уже 14 мячей в текущем чемпионате Испании.

Причем «Вильярреал» выигрывает крайне редко. В активе у команды всего лишь 10 побед в нынешнем чемпионате.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Вильярреал» намерен дать бой сильным баскам.

Статистика для ставок

«Атлетик» недавно выиграл Кубок Испании

«Вильярреал» не так давно вылетел из Лиги Европы

«Атлетик» в среднем пропускает меньше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 4.04, а победа оппонента — в скромные 4.31.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.77 и 2.22.

Прогноз: «Атлетик» нынче выглядит сильнее соперника, к тому же борется за попадание в Лигу чемпионов.

Баски явно способны прибавить по ходу встречи, да и оборона «желтой субмарины» частенько дает сбои.

Ставка: Победа «Атлетика» во 2 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.22