«Атлетик»
Турнирное положение: Баски в нынешнем сезоне бьются за попадание в топ-4. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы Примеры.
При этом «Атлетик» привычно успешно обороняется. В 30 матчах чемпионата баски пропустили 28 раз.
Атлетик — Вильярреал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Атлетик» уступил мадридскому «Реалу» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл всего 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Более того, «Атлетик» только-только выиграл Кубок Испании. В финале баски по пенальти одолели «Мальорку».
Не сыграют: Иньиго Руис — дисквалифицирован.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Атлетик» выглядит достаточно неплохо. Да и триумф в Кубке Испании явно окрылит игроков команды.
Матчи против «Вильярреала» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Атлетик» выиграл 3 раза при одном поражении.
При этом «Атлетик» лишь на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Так что баскам срочно нужно побеждать!
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Желтая субмарина» в нынешнем сезоне ходит в середняках. На текущий момент команда пребывает на 10 строчке таблицы.
Причем «Вильярреал» ужасно обороняется. В 30 поединках Примеры команда пропустила в свои ворота 53 раза.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела коллизию. «Вильярреал» со счетом 1:2 уступил «Атлетико».
До того команда минимально переиграла крепкую «Валенсию». А вот из Лиги Европы «субмарина» вылетела от «Марселя» (0:4, 3:1).
Вообще, сейчас «Вильярреал» крайне нестабилен в плане результатов. Впрочем, команда потенциально обязана подниматься повыше в таблице.
Не сыграют: Йереми Пино, Эрик Байи, Рамон Террац — травмированы.
Состояние команды: ныне «Вильярреал» уже, по сути, ни за что не сражается. Отставание от зоны еврокубков составляет 11 очков.
Продуктивный сезон выдает Александр Сорлот. Норвежец наколотил уже 14 мячей в текущем чемпионате Испании.
Причем «Вильярреал» выигрывает крайне редко. В активе у команды всего лишь 10 побед в нынешнем чемпионате.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Вильярреал» намерен дать бой сильным баскам.
Статистика для ставок
- «Атлетик» недавно выиграл Кубок Испании
- «Вильярреал» не так давно вылетел из Лиги Европы
- «Атлетик» в среднем пропускает меньше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 4.04, а победа оппонента — в скромные 4.31.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.77 и 2.22.
- 1.75Краснодар — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.00Атлетико — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.74Локомотив — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Атлетик» нынче выглядит сильнее соперника, к тому же борется за попадание в Лигу чемпионов.
Баски явно способны прибавить по ходу встречи, да и оборона «желтой субмарины» частенько дает сбои.
Ставка: Победа «Атлетика» во 2 тайме за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.22