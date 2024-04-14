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    Баски додавят «Вильярреал»

    «Атлетик» — «Вильярреал». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Примера, 14 апреля 2024 года

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    Нико Уильямс
    14 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Вильярреал». Начало игры — в 19:30 мск. «Атлетик» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Апреля 2024 года
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    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски в нынешнем сезоне бьются за попадание в топ-4. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Атлетик» привычно успешно обороняется. В 30 матчах чемпионата баски пропустили 28 раз.

    Атлетик — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Атлетик» уступил мадридскому «Реалу» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл всего 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Более того, «Атлетик» только-только выиграл Кубок Испании. В финале баски по пенальти одолели «Мальорку».

    Не сыграют: Иньиго Руис — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Атлетик» выглядит достаточно неплохо. Да и триумф в Кубке Испании явно окрылит игроков команды.

    Матчи против «Вильярреала» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Атлетик» выиграл 3 раза при одном поражении.

    При этом «Атлетик» лишь на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. Так что баскам срочно нужно побеждать!

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Желтая субмарина» в нынешнем сезоне ходит в середняках. На текущий момент команда пребывает на 10 строчке таблицы.

    Причем «Вильярреал» ужасно обороняется. В 30 поединках Примеры команда пропустила в свои ворота 53 раза.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела коллизию. «Вильярреал» со счетом 1:2 уступил «Атлетико».

    До того команда минимально переиграла крепкую «Валенсию». А вот из Лиги Европы «субмарина» вылетела от «Марселя» (0:4, 3:1).

    Вообще, сейчас «Вильярреал» крайне нестабилен в плане результатов. Впрочем, команда потенциально обязана подниматься повыше в таблице.

    Не сыграют: Йереми Пино, Эрик Байи, Рамон Террац — травмированы.

    Состояние команды: ныне «Вильярреал» уже, по сути, ни за что не сражается. Отставание от зоны еврокубков составляет 11 очков.

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    Продуктивный сезон выдает Александр Сорлот. Норвежец наколотил уже 14 мячей в текущем чемпионате Испании.

    Причем «Вильярреал» выигрывает крайне редко. В активе у команды всего лишь 10 побед в нынешнем чемпионате.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Вильярреал» намерен дать бой сильным баскам.

    Статистика для ставок

    • «Атлетик» недавно выиграл Кубок Испании

    • «Вильярреал» не так давно вылетел из Лиги Европы

    • «Атлетик» в среднем пропускает меньше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 4.04, а победа оппонента — в скромные 4.31.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.77 и 2.22.

    Прогноз: «Атлетик» нынче выглядит сильнее соперника, к тому же борется за попадание в Лигу чемпионов.

    Баски явно способны прибавить по ходу встречи, да и оборона «желтой субмарины» частенько дает сбои.

    Ставка: Победа «Атлетика» во 2 тайме за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.22

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    Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Вильярреал» с коэффициентом 2.12. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на футбол. Баски додавят «Вильярреал»
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