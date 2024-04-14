В воскресенье, 14 апреля, в 35-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» на своем поле сыграет против «Эльче». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Сарагоса» — «Эльче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сарагоса»

Турнирное положение: С 41 набранным баллом коллектив идет во второй половине турнирной таблицы Сегунды и на семь пунктов опережает зону вылета.

«Сарагоса» в текущем первенстве добилась десяти викторий, 11 встреч свела вничью и потерпела 13 фиаско, забила и пропустила по 32 гола.

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Последние матчи: В своей последней проведенной игре арагонцы потерпели гостевое фиаско от «Леванте» со счетом 1:2, а туром ранее они на своей территории смогли переиграть «Тенерифе» 3:1.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Сарагоса» в отрезке предыдущих девяти встреч чемпионата смогла добыть лишь одну викторию. Также в этот период она еще расписала две мировые и шесть раз проиграла. Причем за все данное время она в шести поединках не смогла забить.

«Эльче»

Турнирное положение: С 53 набранными очками «Эльче» на данный момент в турнирной таблицы второго испанского дивизиона идет седьмым, уступая пункт шестой строке, дающей билет в плей-офф.

Коллектив в этом сезоне выиграл 15 игр из 34, восемь встреч свел вничью и 11 раз проиграл, забил 35 голов, а пропустил на четыре мяча меньше.

Последние матчи: «Зелено-белые» неудачно провели свои три последние игры чемпионата, все их проиграв. Сперва в этот период они на выезде уступили «Леванте» 2:3 и «Ферролю» 0:1, а в прошлом туре потпрели домашнее фиаско от «Овьедо» 0:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Эльче» проиграл свои три последние встречи и вылете из зоны плей-фф. Перед этим же коллектив не знал горечи поражений на протяжении пяти матчей кряду, выиграв за этот период четыре из них. Причем в данном удачном отрезке он в четырех случаях сохранял свои ворота на замке.

Статистика для ставок

«Сарагоса» дома проиграла три из четырех последних игр при одной победе

У «Эльче» на выезде уступил в трех из пяти предыдущих встреч и дважды победил

В четырех минувших очных противостояниях эти клубы по два раза обыграли друг друга

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сарагосы» — 2.96, победа «Эльче» — 2.60, ничья — 3.02.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.80 и 1.43 соответственно.

Прогноз: Вряд ли эти команды в очном противостоянии изберут сугубо защитный вариант игры, ведь им еще нужно решить свои турнирные задачи. В общем, ждем здесь хотя бы пару забитых мячей.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 2.09.

Прогноз: И также не исключаем здесь обмена забитыми мячами, потому что обе стороны явно будут стремиться преуспеть в атаке.

Ставка: обе забьют за 2.29.