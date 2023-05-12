Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Грегуара Баррера во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Хачанов — Баррер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Карен на прошлой неделе вместе с Андреем Рублевым выиграл парный титул на «Мастерсе» в Мадриде.

Но Хачанов здорово выступил и в одиночном разряде, где добрался до четвертьфинала.

Россиянин выиграл у Тьяго Монтейро, Роберто Баутисты-Агута и взял реванш у Рублева за поражение на «Мастерсе» в Монте-Карло.

В 1/4-й Хачанов проиграл Карлосу Алькарасу (4:6, 5:7). Но в отличие от предыдущих матчей против испанца, на этот раз он провел классный матч. Во второй партии Карен вел 5:3, но позволил сопернику отыграться.

Баррер

Грегуар начал римский турнир с уверенной победы над американцем Брэндоном Накашимой — 6:3, 6:3.

На прошлой неделе француз не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Экс-ан-Провансе, уступив на решающем тай-брейке телантливому соотечественнику Артуру Фису.

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На «Мастерсе» в Мадриде Баррера после победы над американцем Эмилио Навой проиграл на двух тай-брейках болгарину Григору Димитрову.

В Баня-Луке (Босния и Герцеговина) Грегуар тоже прошел лишь один раунд, а в Монте-Карло он проиграл еще в первом матче квалификации.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.15, победу Баррера букмекеры предлагают за 5.30.

Почти четыре года назад Карен обыгрывал француза на Ролан Гаррос. Тогда Барреру даже удалось взять одну партию. Сейчас до этого вряд ли дойдет. Россиянин вполне может выиграть с разгромным счетом.

Ставка — победа Хачанова с форой по геймам (-5,0) за 1.95.