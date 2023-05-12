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    Хачанов начнет в Риме с разгромной победы?

    Хачанов — Баррер. Прогноз (к. 1.95) и ставки на «Мастерс» в Риме 12 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Баррер
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Грегуара Баррера во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 12:00 мск. Хачанов — Баррер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хачанов

    Карен на прошлой неделе вместе с Андреем Рублевым выиграл парный титул на «Мастерсе» в Мадриде.

    Но Хачанов здорово выступил и в одиночном разряде, где добрался до четвертьфинала.

    Россиянин выиграл у Тьяго Монтейро, Роберто Баутисты-Агута и взял реванш у Рублева за поражение на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    В 1/4-й Хачанов проиграл Карлосу Алькарасу (4:6, 5:7). Но в отличие от предыдущих матчей против испанца, на этот раз он провел классный матч. Во второй партии Карен вел 5:3, но позволил сопернику отыграться.

    Баррер

    Грегуар начал римский турнир с уверенной победы над американцем Брэндоном Накашимой — 6:3, 6:3.

    На прошлой неделе француз не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Экс-ан-Провансе, уступив на решающем тай-брейке телантливому соотечественнику Артуру Фису.

    Все прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Мадриде Баррера после победы над американцем Эмилио Навой проиграл на двух тай-брейках болгарину Григору Димитрову.

    В Баня-Луке (Босния и Герцеговина) Грегуар тоже прошел лишь один раунд, а в Монте-Карло он проиграл еще в первом матче квалификации.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.15, победу Баррера букмекеры предлагают за 5.30.

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    Почти четыре года назад Карен обыгрывал француза на Ролан Гаррос. Тогда Барреру даже удалось взять одну партию. Сейчас до этого вряд ли дойдет. Россиянин вполне может выиграть с разгромным счетом.

    Ставка — победа Хачанова с форой по геймам (-5,0) за 1.95.

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    Хачанов — Баррер: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на теннис. Хачанов начнет в Риме с разгромной победы?
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