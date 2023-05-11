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    Россиянин сможет пройти дальше?

    Томпсон — Донской. Прогноз, ставка (к. 1.86) на матч второго круга в Пусане, 11 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Томпсон — Донской
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    Джордан Томпсон
    Австралиец Джордан Томпсон и россиянин Евгений Донской встретятся во втором круге «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 11 мая, начало — в 05:00 мск. Томпсон — Донской: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джордан Томпсон

    Томпсон продолжает терроризировать своих соперников по различным турнирам в Южной Корее.

    Он выиграл на прошлой неделе соревнование в Гвангю и не проигрывает своим соперникам уже шесть поединков кряду.

    Джордан отлично комбинирует короткие удары под сетку с максимально длинными бэкхендами по линии.

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    В предстоящем матче Томпсон может испытать серьезное сопротивление, поэтому расслабляться ему в преддверии этого поединка не стоит.

    Евгений Донской

    Донской явно играет не на своем уровне и у него мало что получается последние сезоны, но характера у него достаточно, чтобы продолжать выкарабкиваться из ямы, в которой он оказался.

    Соперники встречались между собой неделю назад и уверенную победу праздновал австралиец.

    Россиянин явно хочет взять реванш за то поражение и будет максимально мобилизован на предстоящий матч.

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    Ресурс у Евгения есть, но победить Томпсона, который на ходу и не проигрывает уже почти 10 матчей подряд, очень сложно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят австралийского теннисиста в этом поединке: победа Томпсона — 1.22, победа Донского — 4.00.

    Прогноз: Томпсон будет играть в свое удовольствие, и победа приедет к нему сама.

    Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.86.

    Альтернативный прогноз: Донской не сможет навязать борьбу сопернику, и матч закончится максимально быстро.

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.87.

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    Томпсон — Донской: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на теннис. Россиянин сможет пройти дальше?
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