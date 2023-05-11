Австралиец Джордан Томпсон и россиянин Евгений Донской встретятся во втором круге «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 11 мая, начало — в 05:00 мск. Томпсон — Донской: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джордан Томпсон

Томпсон продолжает терроризировать своих соперников по различным турнирам в Южной Корее.

Он выиграл на прошлой неделе соревнование в Гвангю и не проигрывает своим соперникам уже шесть поединков кряду.

Джордан отлично комбинирует короткие удары под сетку с максимально длинными бэкхендами по линии.

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В предстоящем матче Томпсон может испытать серьезное сопротивление, поэтому расслабляться ему в преддверии этого поединка не стоит.

Евгений Донской

Донской явно играет не на своем уровне и у него мало что получается последние сезоны, но характера у него достаточно, чтобы продолжать выкарабкиваться из ямы, в которой он оказался.

Соперники встречались между собой неделю назад и уверенную победу праздновал австралиец.

Россиянин явно хочет взять реванш за то поражение и будет максимально мобилизован на предстоящий матч.

Ресурс у Евгения есть, но победить Томпсона, который на ходу и не проигрывает уже почти 10 матчей подряд, очень сложно.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят австралийского теннисиста в этом поединке: победа Томпсона — 1.22, победа Донского — 4.00.

Прогноз: Томпсон будет играть в свое удовольствие, и победа приедет к нему сама.

Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.86.

Альтернативный прогноз: Донской не сможет навязать борьбу сопернику, и матч закончится максимально быстро.

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.87.