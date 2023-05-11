Джордан Томпсон
Томпсон продолжает терроризировать своих соперников по различным турнирам в Южной Корее.
Он выиграл на прошлой неделе соревнование в Гвангю и не проигрывает своим соперникам уже шесть поединков кряду.
Джордан отлично комбинирует короткие удары под сетку с максимально длинными бэкхендами по линии.
В предстоящем матче Томпсон может испытать серьезное сопротивление, поэтому расслабляться ему в преддверии этого поединка не стоит.
Евгений Донской
Донской явно играет не на своем уровне и у него мало что получается последние сезоны, но характера у него достаточно, чтобы продолжать выкарабкиваться из ямы, в которой он оказался.
Соперники встречались между собой неделю назад и уверенную победу праздновал австралиец.
Россиянин явно хочет взять реванш за то поражение и будет максимально мобилизован на предстоящий матч.
Ресурс у Евгения есть, но победить Томпсона, который на ходу и не проигрывает уже почти 10 матчей подряд, очень сложно.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят австралийского теннисиста в этом поединке: победа Томпсона — 1.22, победа Донского — 4.00.
Прогноз: Томпсон будет играть в свое удовольствие, и победа приедет к нему сама.
Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.86.
Альтернативный прогноз: Донской не сможет навязать борьбу сопернику, и матч закончится максимально быстро.
Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.87.