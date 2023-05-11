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    Американец окажет какое-то сопротивление?

    Чеккинато — Макдональд. Прогноз, ставка (к. 1.87) на матч первого круга в Риме, 11 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чеккинато — Макдональд
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    Маккензи Макдональд
    Итальянец Марко Чеккинато и американец Маккензи Макдональд встретятся в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 14:30 мск. Чеккинато — Макдональд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Марко Чеккинато

    Чеккинато играть в теннис умеет, однако действительно впечатляющие результаты он демонстрировал предельно давно, когда добрался до полуфинала «Ролан Гаррос» в 2018 году.

    В этом сезоне на грунте у него снова начало что-то проклюнуться, и он играл в полуфинале португальского Эшторила, однако не смог победить серба Кецмановича.

    Марко отлично себя чувствует в данный момент времени, хот ь и не мог пройти дальше второго круга в Мадриде, однако с учетом квалификации смог выиграть три матча на испанском турнире.

    С Макдональдом вполне можно соревноваться, но соперник, в любом случае, выглядит куда более статусным.

    Маккензи Макдональд

    Макдональд после своей выдающейся победы над Надалем в рамках «Открытого чемпионата Австралии» не демонстрировал выдающейся игры в теннис, поэтому сложно его называть однозначным фаворитом матча даже в игре с Чеккинато.

    С конца марта Макдональд не выиграл ни одного матча, потерпев тем самым пять поражений подряд.

    На грунте в этом году Маккензи так и вовсе не побеждал, а перед игрой с итальянцем это не очень радостная статистика.

    Если Макдональд с начала игры не возьмет нити управления в свои руки, то все может закончиться для него максимально плачевно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в итальянского теннисиста в этом поединке: победа Чеккинато — 1.58, победа Макдональда — 2.40.

    Прогноз: Чеккинато на грунте играет куда более уверенно, поэтому предстоящий поединок останется за ним.

    Ставка: Ф1 (-3.5) за 1.87.

    Альтернативный прогноз: Американский игрок не сможет оказать должного сопротивления.

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.07.

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    Чеккинато — Макдональд: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на теннис. Американец окажет какое-то сопротивление?
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