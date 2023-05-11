Итальянец Марко Чеккинато и американец Маккензи Макдональд встретятся в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 14:30 мск. Чеккинато — Макдональд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марко Чеккинато

Чеккинато играть в теннис умеет, однако действительно впечатляющие результаты он демонстрировал предельно давно, когда добрался до полуфинала «Ролан Гаррос» в 2018 году.

В этом сезоне на грунте у него снова начало что-то проклюнуться, и он играл в полуфинале португальского Эшторила, однако не смог победить серба Кецмановича.

Марко отлично себя чувствует в данный момент времени, хот ь и не мог пройти дальше второго круга в Мадриде, однако с учетом квалификации смог выиграть три матча на испанском турнире.

С Макдональдом вполне можно соревноваться, но соперник, в любом случае, выглядит куда более статусным.

Маккензи Макдональд

Макдональд после своей выдающейся победы над Надалем в рамках «Открытого чемпионата Австралии» не демонстрировал выдающейся игры в теннис, поэтому сложно его называть однозначным фаворитом матча даже в игре с Чеккинато.

С конца марта Макдональд не выиграл ни одного матча, потерпев тем самым пять поражений подряд.

На грунте в этом году Маккензи так и вовсе не побеждал, а перед игрой с итальянцем это не очень радостная статистика.

Если Макдональд с начала игры не возьмет нити управления в свои руки, то все может закончиться для него максимально плачевно.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в итальянского теннисиста в этом поединке: победа Чеккинато — 1.58, победа Макдональда — 2.40.

Прогноз: Чеккинато на грунте играет куда более уверенно, поэтому предстоящий поединок останется за ним.

Ставка: Ф1 (-3.5) за 1.87.

Альтернативный прогноз: Американский игрок не сможет оказать должного сопротивления.

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.07.