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    Накасима без проблем пройдет во второй круг?

    Накасима — Баррер. Прогноз, ставка (к. 1.73) на матч первого круга в Риме, 10 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Накасима — Баррер
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    Брэндон Накасима
    Американец Брэндон Накасима и француз Грегуар Баррер встретятся в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 19:50 мск. Накасима — Баррер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Брэндон Накасима

    Накасима не очень убедительно играет на турнирах этого сезона и продолжает не очень удачную серию с прошлого года.

    Американец умеет играть в теннис очень добротно, но, когда ему ничего не мешает и он полностью уверен в собственных силах, выиграть у Накасимы практически не представляется возможным.

    В этом году Брэндон сыграл всего лишь восемь матчей, в которых одержал только три победы. Не очень солидный урожай, который вряд ли может позволить рассчитывать на серьезный успех в Риме.

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    Американскому теннисисту играть с Баррером, и силы здесь явно неравны, но, учитывая сложности с формой американца, у француза явно будут шансы на успех в этом поединке.

    Грегуар Баррер

    Баррер никогда не претендовал на крепкого игрока второго эшелона, поэтому всю свою спортивную карьеру обретается в районе второй сотни.

    Комплекс приемов для обыгрыша других игроков у него ограничен. Но при этом все, что он умеет делать, выполняет на вполне себе приемлемом уровне.

    Лучшим по сезону выступлением оказалась игра на хардовом турнире в Монпелье, где Грегуар через квалификацию добрался аж до четвертьфинала.

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    В матче против Накасимы у француза есть шансы на успех, но они не упадут с неба, и нужно их самому организовывать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят во французского теннисиста в этом поединке: победа Накасимы — 1.73, победа Баррера — 2.12.

    Прогноз: Хоть Баррер на грунте смотрится и получше, но обыграть Накасиму даже на земле видится очень проблематичной задачей.

    Ставка: П1 за 1.73.

    Альтернативный прогноз: Игра весьма может затянуться надолго.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.38.

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    Накасима — Баррер: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 10.05.2023. Прогнозы на теннис. Накасима без проблем пройдет во второй круг?
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