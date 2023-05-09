ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сиэтл» в третьем матче серииБезвольный вылет «Рейнджерс», атомная «Флорида», разрывной «Сиэтл» «Ньюкасл» — «Арсенал»Гонка продолжается. Эдегор помог «Арсеналу» одержать решающую победу над «Ньюкаслом» «Зенит» — «Спартак»Досрочная звезда. «Зенит» стал чемпионом, победив «Спартак» в драматичном матче
  • 12:19
    • Тухель просит «Баварию» купить Дембеле
  • 11:16
    • Моуринью может возглавить «ПСЖ»
  • 11:04
    • Джикия: Я полностью поддерживаю решение сборной России отказаться от выступления в ЦАФА
  • 09:14
    • Спаллетти объявил о продлении контракта с «Наполи»
  • 20:01
    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России
    Все новости спорта

    У Павлюченковой будут проблемы в игре с Эррани?

    Павлюченкова — Эррани. Прогноз (к. 1.93) и ставки на турнир в Риме 9 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Анастасия Павлюченкова Прогнозы на Сара Эррани
    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Эррани
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против итальянки Сары Эррани в первом круге турнира в Риме. Матчп пройдет 9 мая, начало — в 12:0 мск. Павлюченкова — Эррани: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Павлюченкова

    В конце апреля Анастасия впервые после травмы выиграла матч на уровне.

    Россиянка с трудом дожала 17-летнюю представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву — 6:1, 6:7, 7:6.

    Перед этим Павлюченкова прошла лишь один раунд на турние ITF в испанской Сарагосе. Во втором матче бывшая 11-я ракетка мира уступила нидерландке Аранче Рус (2:6, 3:6).

    Пока что самым успешным для Павлюченковой в этом сезоне стал турнир ITF во Франции, на котором она дошла до четвертьфинала.

    Эррани

    Сара в конце прошлого месяца прошла квалификацию в Мадриде, но в основной сетке не выиграла ни одного матча, сразу же уступив черногорке Данке Ковинич.

    Лучшие годы итальянки уже давно позади, но при этом ее и сейчас нельзя недооценивать.

    В начале апреля она дошла до финала на турнире в Мексике, сумев обыграть немку Татьяну Марию и словенку Кайю Юван.

    Все прогнозы на теннис

    В решающем матче 36-летняя теннисистка уступила Элизабетте Коччаретто (7:5, 4:6, 5:7).

    Но при этом на уровне WTA бывшая пятая ракетка мира нередко проигрывала либо в квалификации, либо в первом круге.

    Прогноз и ставка

    На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.59, победу Эррани букмекеры предлагают за 2.36.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Два года назад Настя разгромила Сару на олимпийском турнире в Токио — 6:0, 6:1. И на данный момент счет в противостоянии 5-2 в пользу россиянки.

    Несмотря на это, сейчас нет уверенности в том, что Павлюченкова обыграет итальянку. Очевидно, что она до сих пор даже не приблизилась к своей оптимальной форме.

    Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.93. Вряд ли россиянка сможет провести матч без спадов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Кривбасс — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Соуза — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  3.46
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шевченко — Крутых
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Миллуолл — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бирмингем — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Халл Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бернли — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Заря — Металлист 1925
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ОКМК — Кызылкум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Эмполи — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Удинезе — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Павлюченкова — Эррани: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 09.05.2023. Прогнозы на теннис. У Павлюченковой будут проблемы в игре с Эррани?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры