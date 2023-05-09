Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против итальянки Сары Эррани в первом круге турнира в Риме. Матчп пройдет 9 мая, начало — в 12:0 мск. Павлюченкова — Эррани: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Павлюченкова

В конце апреля Анастасия впервые после травмы выиграла матч на уровне.

Россиянка с трудом дожала 17-летнюю представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву — 6:1, 6:7, 7:6.

Перед этим Павлюченкова прошла лишь один раунд на турние ITF в испанской Сарагосе. Во втором матче бывшая 11-я ракетка мира уступила нидерландке Аранче Рус (2:6, 3:6).

Пока что самым успешным для Павлюченковой в этом сезоне стал турнир ITF во Франции, на котором она дошла до четвертьфинала.

Эррани

Сара в конце прошлого месяца прошла квалификацию в Мадриде, но в основной сетке не выиграла ни одного матча, сразу же уступив черногорке Данке Ковинич.

Лучшие годы итальянки уже давно позади, но при этом ее и сейчас нельзя недооценивать.

В начале апреля она дошла до финала на турнире в Мексике, сумев обыграть немку Татьяну Марию и словенку Кайю Юван.

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В решающем матче 36-летняя теннисистка уступила Элизабетте Коччаретто (7:5, 4:6, 5:7).

Но при этом на уровне WTA бывшая пятая ракетка мира нередко проигрывала либо в квалификации, либо в первом круге.

Прогноз и ставка

На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.59, победу Эррани букмекеры предлагают за 2.36.

Два года назад Настя разгромила Сару на олимпийском турнире в Токио — 6:0, 6:1. И на данный момент счет в противостоянии 5-2 в пользу россиянки.

Несмотря на это, сейчас нет уверенности в том, что Павлюченкова обыграет итальянку. Очевидно, что она до сих пор даже не приблизилась к своей оптимальной форме.

Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.93. Вряд ли россиянка сможет провести матч без спадов.