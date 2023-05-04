ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиНелюбовь. Брак по расчету между Месси и ПСЖ исчерпал себя «Урал» — ЦСКАЦСКА в Суперфинале. Плутовство Влута не спасло «Урал» в матче с армейцами Антуан ГризманнСила свободы. Гризманн — лучший игрок испанского сезона
  • 00:07
    • «Лацио» на своем поле обыграл «Сассуоло»
  • 23:58
    • «Интер» разгромил «Верону», у Джеко — дубль
  • 23:57
    • «Милан» спасся от поражения в матче с «Кремонезе»
  • 23:52
    • «Ман Сити» вернулся на вершину таблицы АПЛ
  • 23:52
    • Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Фулхэмом»
  • 21:43
    • «Краснодар» по пенальти обыграл «Акрон» и вышел в финал Пути регионов Кубка России
  • 19:25
    • Хачанов проиграл Алькарасу в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде
    Все новости спорта

    У Соболенко будут проблемы в игре против Саккари?

    Саккари — Соболенко. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Мадриде 4 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Арина Соболенко Прогнозы на Мария Саккари
    Прогноз и ставки на Саккари — Соболенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против гречанки Марии Саккари в полуфинале турнира в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 17:00 мск. Саккари — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Мадрид. Женщины 04 Мая 2023 года

    Саккари

    Мария вышла в 20-й полуфинал за последние три сезона. И как ни странно, по этому показателю она уступает только Иге Свентек.

    Правда, в 19-ти предыдущих полуфиналах теннисистка из Греции одержала всего лишь пять побед и в итоге не взяла ни одного титула.

    В четвертьфинале текущего турнира Саккари выиграла у румынки Ирины Бегу — 6:7, 6:4, 6:2.

    После первого сета румынка чересчур много ошибалась в геймах на собственной подаче.

    Лучшим же для Саккари пока что стал матч против испанки Паулы Бадосы — 6:4, 6:4.

    Соболенко

    Арина в четвертьфинале одержала волевую победу над Майар Шериф — 2:6, 6:2, 6:1.

    Белоруска провалила первый сет, но после этого просто смяла египтянку.

    В четвертом круге Соболенко остановила Мирру Андрееву, главное открытие мадридского турнира. Для победы над 16-летней россиянкой ей хватило двух сетов — 6:3, 6:1.

    Все прогнозы на теннис

    Перед этим вторая ракетка мира выиграла у румынки Сорана Кырсти и колумбийки Камилы Осорио.

    В текущем сезоне Соболенко выиграла 27 матчей из 31.

    Прогноз и ставка

    На Саккари в этом матче можно поставить за 3.22, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.35.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В середине марта Арина уверенно обыграла Марию в Индиан-Уэллсе — 6:2, 6:3. Но, например, в конце прошлого сезона гречанка разобралась с белоруской на Итоговом турнире — 6:2, 6:4.

    И есть подозрение, что предстоящий матч Саккари просто так не отдаст. Арину ждет сложнейшая игра.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Каролина — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Вегас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Чжан Чжичжэнь — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ворскла — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бухара — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:20
    •  2.14
  • Прогноз на матч Швеция — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Севилья — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Жирона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Штруфф — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Экспресс дня 4 мая
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Саккари — Соболенко: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на теннис. У Соболенко будут проблемы в игре против Саккари?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры