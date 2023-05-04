Белоруска Арина Соболенко сыграет против гречанки Марии Саккари в полуфинале турнира в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 17:00 мск. Саккари — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саккари

Мария вышла в 20-й полуфинал за последние три сезона. И как ни странно, по этому показателю она уступает только Иге Свентек.

Правда, в 19-ти предыдущих полуфиналах теннисистка из Греции одержала всего лишь пять побед и в итоге не взяла ни одного титула.

В четвертьфинале текущего турнира Саккари выиграла у румынки Ирины Бегу — 6:7, 6:4, 6:2.

После первого сета румынка чересчур много ошибалась в геймах на собственной подаче.

Лучшим же для Саккари пока что стал матч против испанки Паулы Бадосы — 6:4, 6:4.

Соболенко

Арина в четвертьфинале одержала волевую победу над Майар Шериф — 2:6, 6:2, 6:1.

Белоруска провалила первый сет, но после этого просто смяла египтянку.

В четвертом круге Соболенко остановила Мирру Андрееву, главное открытие мадридского турнира. Для победы над 16-летней россиянкой ей хватило двух сетов — 6:3, 6:1.

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Перед этим вторая ракетка мира выиграла у румынки Сорана Кырсти и колумбийки Камилы Осорио.

В текущем сезоне Соболенко выиграла 27 матчей из 31.

Прогноз и ставка

На Саккари в этом матче можно поставить за 3.22, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.35.

В середине марта Арина уверенно обыграла Марию в Индиан-Уэллсе — 6:2, 6:3. Но, например, в конце прошлого сезона гречанка разобралась с белоруской на Итоговом турнире — 6:2, 6:4.

И есть подозрение, что предстоящий матч Саккари просто так не отдаст. Арину ждет сложнейшая игра.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.97.