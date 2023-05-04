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    Циципас дожмет Штруффа только в третьем сете?

    Штруфф — Циципас. Прогноз (к. 1.97) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 4 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Штруфф — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 21:00 мск. Штруфф — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 04 Мая 2023 года

    Штруфф

    Впервые в истории в 1/4 финала «Мастерса» вышли два лаки-лузера. Штруфф — один из них.

    Немец проиграл в решающем раунде квалификации Аслану Карацеву, который, как ни странно, тоже пробился в восьмерку лучших в испанской столице.

    Успех Штруффа на самом деле не стал большим сюрпризом. В середине апреля он добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло. И на Лазурном берегу у него была не такая простая сетка, как в Мадриде.

    Штруфф начал с разгромной победы над Лоренцо Сонего, после чего выиграл у Бена Шелтона.

    В третьем круге 65-я ракетка мира остановил Душана Лайовича, а в четвертом — Педро Качина.

    Циципас

    Стеф в четвертом раунде спокойно разобрался с испанцем Бернабе Сапатой-Миральесом — 6:3, 6:1.

    Это был пока что самый легкий матч для грека на этом турнире. Перед этим ему пришлось понервничать.

    Особенно в игре против Доминика Тима. Австриец дрогнул только на тай-брейке третьего сета.

    Все прогнозы на теннис

    Во втором матче Циципас с трудом дожал аргентинца Себастьяна Баэса. Во всех случаях грека выручила классная игра на подаче.

    Прогноз и ставка

    На Штруффа в этом матче можно поставить за 5.00, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.18.

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    Возможно, Стефу хватит и двух сетов, но, скорее всего, не один из них не будет простым. Немец действительно способен здорово играть на грунте.

    Ставка — победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 1.97.

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    Штруфф — Циципас: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на теннис. Циципас дожмет Штруффа только в третьем сете?
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