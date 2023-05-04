Грек Стефанос Циципас сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 21:00 мск. Штруфф — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Штруфф

Впервые в истории в 1/4 финала «Мастерса» вышли два лаки-лузера. Штруфф — один из них.

Немец проиграл в решающем раунде квалификации Аслану Карацеву, который, как ни странно, тоже пробился в восьмерку лучших в испанской столице.

Успех Штруффа на самом деле не стал большим сюрпризом. В середине апреля он добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло. И на Лазурном берегу у него была не такая простая сетка, как в Мадриде.

Штруфф начал с разгромной победы над Лоренцо Сонего, после чего выиграл у Бена Шелтона.

В третьем круге 65-я ракетка мира остановил Душана Лайовича, а в четвертом — Педро Качина.

Циципас

Стеф в четвертом раунде спокойно разобрался с испанцем Бернабе Сапатой-Миральесом — 6:3, 6:1.

Это был пока что самый легкий матч для грека на этом турнире. Перед этим ему пришлось понервничать.

Особенно в игре против Доминика Тима. Австриец дрогнул только на тай-брейке третьего сета.

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Во втором матче Циципас с трудом дожал аргентинца Себастьяна Баэса. Во всех случаях грека выручила классная игра на подаче.

Прогноз и ставка

На Штруффа в этом матче можно поставить за 5.00, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.18.

Возможно, Стефу хватит и двух сетов, но, скорее всего, не один из них не будет простым. Немец действительно способен здорово играть на грунте.

Ставка — победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 1.97.