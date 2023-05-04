Штруфф
Впервые в истории в 1/4 финала «Мастерса» вышли два лаки-лузера. Штруфф — один из них.
Немец проиграл в решающем раунде квалификации Аслану Карацеву, который, как ни странно, тоже пробился в восьмерку лучших в испанской столице.
Успех Штруффа на самом деле не стал большим сюрпризом. В середине апреля он добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло. И на Лазурном берегу у него была не такая простая сетка, как в Мадриде.
Штруфф начал с разгромной победы над Лоренцо Сонего, после чего выиграл у Бена Шелтона.
В третьем круге 65-я ракетка мира остановил Душана Лайовича, а в четвертом — Педро Качина.
Циципас
Стеф в четвертом раунде спокойно разобрался с испанцем Бернабе Сапатой-Миральесом — 6:3, 6:1.
Это был пока что самый легкий матч для грека на этом турнире. Перед этим ему пришлось понервничать.
Особенно в игре против Доминика Тима. Австриец дрогнул только на тай-брейке третьего сета.
Во втором матче Циципас с трудом дожал аргентинца Себастьяна Баэса. Во всех случаях грека выручила классная игра на подаче.
Прогноз и ставка
На Штруффа в этом матче можно поставить за 5.00, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.18.
Возможно, Стефу хватит и двух сетов, но, скорее всего, не один из них не будет простым. Немец действительно способен здорово играть на грунте.
Ставка — победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 1.97.