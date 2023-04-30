Датчанин Хольгер Руне сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 22:30 мск. Давидович-Фокина — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Давидович-Фокина

Алехандро спокойно преодолел предыдущий раунд, выиграв у Альберта Рамоса со счетом 6:3, 6:4.

На недавнем турнире в Барселоне испанец одержал классные победы над Томасом Этчеверри и Эмилем Руусувуори, после чего в невероятно напряженном матче проиграл Карлосу Алькарасу (6:7, 4:6).

Но в целом грунтовую часть сезона Давидович-Фокина начал не так, как ему хотелось бы.

В португальском Эшториле он прошел один раунд, а на «Мастерсе» в Монте-Карло сразу же проиграл Карену Хачанову (2:6, 2:6).

В предыдущих сезонах Давидович-Фокина ни разу не выигрывал в Мадриде больше одного матча.

Руне

Хольгеру тем временем пришлось изрядно понервничать на старте турнира.

Датчанин с трудом выиграл у представителя Казахстана Александра Бублика — 6:1, 4:6, 7:6.

На решающем тай-брейке Руне отыграл матчбол. Как известно, в финальном матче против Ботика ван де Зандшульпа на турнире в Мюнхене он спас четыре матчбола. С нервной системой у парня точно все в порядке.

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Ранее в апреле Руне взял титул в Мюнхене и дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло. Похоже, это один из главных фаворитов предстоящего Открытого чемпионата Франции.

Прогноз и ставка

На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.56, победу Руне букмекеры предлагают за 1.51.

Хольгера ждет еще один непростой матч. Зная характер Алехандро, можно не сомневаться, что он просто так не отпустит соперника с корта.

Ставка — победа Руне + тотал геймов больше 21,5 за 2.66.