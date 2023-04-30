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    Руне дожмет Давидовича-Фокину только в третьем сете?

    Давидович-Фокина — Руне. Прогноз (к. 2.66) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 30 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Давидович-Фокина — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 22:30 мск. Давидович-Фокина — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 30 Апреля 2023 года

    Давидович-Фокина

    Алехандро спокойно преодолел предыдущий раунд, выиграв у Альберта Рамоса со счетом 6:3, 6:4.

    На недавнем турнире в Барселоне испанец одержал классные победы над Томасом Этчеверри и Эмилем Руусувуори, после чего в невероятно напряженном матче проиграл Карлосу Алькарасу (6:7, 4:6).

    Но в целом грунтовую часть сезона Давидович-Фокина начал не так, как ему хотелось бы.

    В португальском Эшториле он прошел один раунд, а на «Мастерсе» в Монте-Карло сразу же проиграл Карену Хачанову (2:6, 2:6).

    В предыдущих сезонах Давидович-Фокина ни разу не выигрывал в Мадриде больше одного матча.

    Руне

    Хольгеру тем временем пришлось изрядно понервничать на старте турнира.

    Датчанин с трудом выиграл у представителя Казахстана Александра Бублика — 6:1, 4:6, 7:6.

    На решающем тай-брейке Руне отыграл матчбол. Как известно, в финальном матче против Ботика ван де Зандшульпа на турнире в Мюнхене он спас четыре матчбола. С нервной системой у парня точно все в порядке.

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    Ранее в апреле Руне взял титул в Мюнхене и дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло. Похоже, это один из главных фаворитов предстоящего Открытого чемпионата Франции.

    Прогноз и ставка

    На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 2.56, победу Руне букмекеры предлагают за 1.51.

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    Хольгера ждет еще один непростой матч. Зная характер Алехандро, можно не сомневаться, что он просто так не отпустит соперника с корта.

    Ставка — победа Руне + тотал геймов больше 21,5 за 2.66.

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    Давидович-Фокина — Руне: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на теннис. Руне дожмет Давидовича-Фокину только в третьем сете?
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