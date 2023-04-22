Испанец Карлос Алькарас сыграет против Дэна Эванса в полуфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 17:00 мск. Алькарас — Эванс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос дошел до полуфинала на пятом турнире подряд. Раньше финала в этом году он проиграл только на «Мастерсе» в Майами, где в 1/2-й уступил Яннику Синнеру.

В пятницу Алькарас одержал победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 7:6, 6:4.

В первой партии 19-летний теннисист дважды вел с брейком, но соперник каждый раз отыгрывался, дрогнув только на тай-брейке. Не менее простым получился и второй сет — здесь Давидович-Фокина не смог взять подачу при счете 4:5.

В этом сезоне Алькарас проиграл лишь один из 12-ти матчей на грунте.

Эванс

Дэн тем временем первый раз в текущем сезоне выиграл три матча подряд.

В четвертьфинале Эванс одержал волевую победу над аргентинцем Франсиско Серундоло (2:6, 7:5, 6:3), который перед этим остановил норвежца Каспера Рууда.

В предыдущих раундах британец выиграл у итальянца Маттео Арнальди и россиянина Карена Хачанова (6:3, 6:4).

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Эванс второй раз в этом году добрался до полуфинала на грунте. В начале апреля он остановился в шаге от решающего матча в Марракеше.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в победе Алькараса. На Эванса в этом матче можно поставить за 10.75.

Британец умеет удивлять, но в этом случае ему вряд ли удастся стать серьезным препятствием для второй ракетки мира.

Вполне вероятно, что испанец выиграет с разгромным счетом. Интриги здесь действительно немного.

Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-6,5) за 2.01.