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    Алькарас сенсационно проиграет Эвансу?

    Алькарас — Эванс. Прогноз (к. 2.01) и ставки на турнир в Барселоне 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Эванс
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против Дэна Эванса в полуфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 17:00 мск. Алькарас — Эванс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Барселона. Мужчины 22 Апреля 2023 года
    Карлос Алькарас
  • Испания
    •  Карлос Алькарас 17:00 Даниэль Эванс Даниэль Эванс
  • Великобритания
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    Алькарас

    Карлос дошел до полуфинала на пятом турнире подряд. Раньше финала в этом году он проиграл только на «Мастерсе» в Майами, где в 1/2-й уступил Яннику Синнеру.

    В пятницу Алькарас одержал победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 7:6, 6:4.

    В первой партии 19-летний теннисист дважды вел с брейком, но соперник каждый раз отыгрывался, дрогнув только на тай-брейке. Не менее простым получился и второй сет — здесь Давидович-Фокина не смог взять подачу при счете 4:5.

    В этом сезоне Алькарас проиграл лишь один из 12-ти матчей на грунте.

    Эванс

    Дэн тем временем первый раз в текущем сезоне выиграл три матча подряд.

    В четвертьфинале Эванс одержал волевую победу над аргентинцем Франсиско Серундоло (2:6, 7:5, 6:3), который перед этим остановил норвежца Каспера Рууда.

    В предыдущих раундах британец выиграл у итальянца Маттео Арнальди и россиянина Карена Хачанова (6:3, 6:4).

    Все прогнозы на теннис

    Эванс второй раз в этом году добрался до полуфинала на грунте. В начале апреля он остановился в шаге от решающего матча в Марракеше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в победе Алькараса. На Эванса в этом матче можно поставить за 10.75.

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    Британец умеет удивлять, но в этом случае ему вряд ли удастся стать серьезным препятствием для второй ракетки мира.

    Вполне вероятно, что испанец выиграет с разгромным счетом. Интриги здесь действительно немного.

    Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-6,5) за 2.01.

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    Алькарас — Эванс: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на теннис. Алькарас сенсационно проиграет Эвансу?
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