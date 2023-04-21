Де Минаур
Алекс в четверг должен был встретиться с Григором Димитровым, который в итоге снялся из-за болезни. И здесь можно однозначно сказать, что австралийцу повезло.
В первом матче Де Минаур разгромил Александра Шевченко — 6:0, 6:1.
Чересчур разгромный счет в данном случае не должен удивлять. Россиянин перед этим провел серию матчей, после которой у него банально не осталось сил на эту встречу.
На прошлой неделе Де Минаур выиграл один матч на «Мастерсе» в Монте-Карло. После разгромной победы над Энди Марреем 19-я ракетка мира уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу.
Циципас
Стефанос легко преодолел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни сета.
Хотя вполне можно было предположить, что у него будут проблемы в игре с Денисом Шаповаловым. Но ничего подобного, грек, по сути, разгромил канадского теннисиста — 6:3, 6:2.
Перед этим Циципас спокойно разобрался с аргентинцем Педро Качином — 6:4, 6:2. Как и в матче против Шаповалова, здесь он тоже ни разу не потерял подачу.
Циципас третий год подряд дошел в Барселоне до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
На Де Минауру в этом матче можно поставить за 3.86, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.26.
Стеф выиграл десять из 11-ти предыдущих матчей против Алекса. Свою пока что единственную победу над греком Де Минаур одержал на «челленджере» в Сербитоне в сезоне-2017.
Скорее всего, австралиец, как и Шаповалов, не станет серьезным препятствием для пятой ракетки мира.
Ставка — победа Циципаса с форой по геймам (-4,5) за 1.93.