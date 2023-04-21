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    Циципас продлит серию побед над Де Минауром?

    Де Минаур — Циципас. Прогноз (к. 1.93) и ставки на турнир в Барселоне 21 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Де Минаур — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 14:30 мск. Де Минаур — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Де Минаур

    Алекс в четверг должен был встретиться с Григором Димитровым, который в итоге снялся из-за болезни. И здесь можно однозначно сказать, что австралийцу повезло.

    В первом матче Де Минаур разгромил Александра Шевченко — 6:0, 6:1.

    Чересчур разгромный счет в данном случае не должен удивлять. Россиянин перед этим провел серию матчей, после которой у него банально не осталось сил на эту встречу.

    На прошлой неделе Де Минаур выиграл один матч на «Мастерсе» в Монте-Карло. После разгромной победы над Энди Марреем 19-я ракетка мира уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу.

    Циципас

    Стефанос легко преодолел предыдущие раунды, до сих пор не отдав ни сета.

    Хотя вполне можно было предположить, что у него будут проблемы в игре с Денисом Шаповаловым. Но ничего подобного, грек, по сути, разгромил канадского теннисиста — 6:3, 6:2.

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    Перед этим Циципас спокойно разобрался с аргентинцем Педро Качином — 6:4, 6:2. Как и в матче против Шаповалова, здесь он тоже ни разу не потерял подачу.

    Циципас третий год подряд дошел в Барселоне до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Де Минауру в этом матче можно поставить за 3.86, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.26.

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    Стеф выиграл десять из 11-ти предыдущих матчей против Алекса. Свою пока что единственную победу над греком Де Минаур одержал на «челленджере» в Сербитоне в сезоне-2017.

    Скорее всего, австралиец, как и Шаповалов, не станет серьезным препятствием для пятой ракетки мира.

    Ставка — победа Циципаса с форой по геймам (-4,5) за 1.93.

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    Де Минаур — Циципас: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на теннис. Циципас продлит серию побед над Де Минауром?
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