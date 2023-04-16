Россиянин Павел Котов сыграет против француза Бенуа Пэра в решающем раунде квалификации турнира в Барселоне. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 13:00 мск. Котов — Пэр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Котов

Павел начал квалификацию с волевой победы над Маттео Джиганте — 3:6, 7:6, 6:4.

Во второй партии россиянин дважды уступал с брейком и отыграл два матчбола при счете 4:5.

В решающем сете Котова снова выручила классная игра на приеме — ему удалось реализовать три брейк-пойнта.

В начале апреля Котов успешно выступил на турнире в Марракеше. 24-летний теннисист впервые в карьере дошел до полуфинала на уровне ATP, сумев обыграть Педро Мартинеса, Бенжамена Бонзи и Кристофера О`Коннелла. В финал его не пустил француз Александр Мюллер.

Пэр

Бенуа в первом раунде отбора выиграл у испанца Ориоля Рока Батальи — 6:4, 6:4.

С одной стороны, ничего выдающегося, но для француза, который с недавних пор находится за пределами топ-150, это действительно успех.

В начале месяца Пэр не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Италии, после чего не прошел квалификацию в Монте-Карло, уступив Алексею Попырину.

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При этом стоит отметить, что в матче против представителя Австралии Бенуа вел 6:2, 5:1, но в итоге умудрился проиграть.

Но при этом стоит отметить, что не так уж все и плохо. В марте Пэр выиграл «челленджер» в Мексике и прошел квалификацию на «Мастерсе» в Майами.

Прогноз и ставка

На Котова в этом матче можно поставить за 1.55, победу Пэра букмекеры предлагают за 2.34.

Учитывая психологическую неустойчивость француза, можно даже сказать, что Павлу повезло с соперником.

У россиянина есть все шансы не доводить дело до третьего сета. Главное, как можно надежнее действовать в геймах на своей подаче.

Ставка — победа Котова в двух сетах за 2.33.