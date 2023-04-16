ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Лестер». Онлайн Роберт Левандовский Левандовский сдулся? Голевая засуха поляка — большая проблема для «Барсы» Рахим Стерлинг и Бен Чилуэлл«Челси» — «Брайтон» 1:2. Онлайн
  • 19:18
    • «Борнмут» дожал «Тоттенхэм» в матче АПЛ
  • 19:04
    • «Брайтон» на выезде обыграл «Челси»
  • 18:47
    • «Боруссия» в большинстве пропустила 3 мяча и упустила победу над «Штутгартом»
  • 18:40
    • ЦСКА одержал победу над «Уралом» в матче РПЛ
  • 18:31
    • «Бавария» сыграла вничью с «Хоффенхаймом»
  • 18:24
    • Дубль Вернера помог «Лейпцигу» одержать победу над «Аугсбургом»
  • 18:23
    • «Краснодар» разобрался с «Сочи»
    Все новости спорта

    Котов обыграет Пэра с разгромным счетом?

    Котов — Пэр. Прогноз (к. 2.33) и ставки на турнир в Барселоне 16 апреля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Павел Котов Прогнозы на Бенуа Пэр
    Прогноз и ставки на Котов — Пэр
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против француза Бенуа Пэра в решающем раунде квалификации турнира в Барселоне. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 13:00 мск. Котов — Пэр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Котов

    Павел начал квалификацию с волевой победы над Маттео Джиганте — 3:6, 7:6, 6:4.

    Во второй партии россиянин дважды уступал с брейком и отыграл два матчбола при счете 4:5.

    В решающем сете Котова снова выручила классная игра на приеме — ему удалось реализовать три брейк-пойнта.

    В начале апреля Котов успешно выступил на турнире в Марракеше. 24-летний теннисист впервые в карьере дошел до полуфинала на уровне ATP, сумев обыграть Педро Мартинеса, Бенжамена Бонзи и Кристофера О`Коннелла. В финал его не пустил француз Александр Мюллер.

    Пэр

    Бенуа в первом раунде отбора выиграл у испанца Ориоля Рока Батальи — 6:4, 6:4.

    С одной стороны, ничего выдающегося, но для француза, который с недавних пор находится за пределами топ-150, это действительно успех.

    В начале месяца Пэр не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Италии, после чего не прошел квалификацию в Монте-Карло, уступив Алексею Попырину.

    Все прогнозы на теннис

    При этом стоит отметить, что в матче против представителя Австралии Бенуа вел 6:2, 5:1, но в итоге умудрился проиграть.

    Но при этом стоит отметить, что не так уж все и плохо. В марте Пэр выиграл «челленджер» в Мексике и прошел квалификацию на «Мастерсе» в Майами.

    Прогноз и ставка

    На Котова в этом матче можно поставить за 1.55, победу Пэра букмекеры предлагают за 2.34.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Учитывая психологическую неустойчивость француза, можно даже сказать, что Павлу повезло с соперником.

    У россиянина есть все шансы не доводить дело до третьего сета. Главное, как можно надежнее действовать в геймах на своей подаче.

    Ставка — победа Котова в двух сетах за 2.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.40
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Интер — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.44
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Чжилэй — Джойс
  • Бокс
  • Завтра в 00:01
    •  3.15
  • Прогноз на матч Кливленд — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Ройвал — Николау
  • Бокс
  • Завтра в 02:40
    •  6.00
  • Прогноз на матч Сакраменто — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.45
  • Прогноз на матч Муньос — Гутьеррес
  • Бокс
  • Завтра в 04:10
    •  2.20
  • Прогноз на матч Джейкоби — Мурзаканов
  • Бокс
  • Завтра в 05:10
    •  1.64
  • Прогноз на матч Барбоза — Куарантилло
  • Бокс
  • Завтра в 05:40
    •  1.47
  • Прогноз на матч Холлоуэй — Аллен
  • Бокс
  • Завтра в 06:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Котов — Пэр: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на теннис. Котов обыграет Пэра с разгромным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры