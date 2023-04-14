Медведев
Даниил второй раз в карьере дошел в Монте-Карло до четвертьфинала. В 2019-м ему удалось добраться до полуфинала.
В четверг у Медведева был сумасшедший матч против Александра Зверева — 3:6, 7:5, 7:6.
Россиянин несколько раз был на грани поражения, но в итоге совершил камбэк, который вполне может вдохновить его на новые подвиги на нелюбимом грунте.
Во втором и третьем сетах Медведев отыграл подачу на матч при счете 4:5, а на решающем тай-брейке спас два матчбола.
В текущем сезоне Медведев выиграл 31 из 34 матчей. Перед этим он взял четыре титула и дошел до финала в Индиан-Уэллсе.
Руне
Хольгер на этой неделе почти не играл. Попав в число сеяных, датчанин стартовал сразу со второго круга, где без особых проблем разобрался с Домиником Тимом.
После этого Руне ждала встреча с Маттео Берреттини. Но соперник в итоге снялся еще до матча из-за травмы мышцы.
Судя по всему, помня о том, как Руне громил его в Акапулько, итальянец понял, что выходить на такой матч не в оптимальном состоянии нет никакого смысла.
Прогноз и ставка
На Медведева в этом матче можно поставить за 2.10, победу Руне букмекеры предлагают за 1.74.
Даниилу придется провести два матча меньше чем за сутки. Но в его случае это вряд ли проблема — россиянина можно назвать одним из самых выносливых игроков тура.
Но при этом очевидно, что ему вряд ли удастся доминировать в предстоящей игре. Скорее всего, будет еще один триллер — как минимум с одним тай-брейком и третьим сетом.
Руне все-таки умеет играть на грунте, поэтому здесь нужно аккуратно подходить к выбору ставки на исход.
Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.96.