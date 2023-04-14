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    Руне обыграет Медведева в двух сетах?

    Медведев — Руне. Прогноз (к. 1.96) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 14 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Руне
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 16:00 мск. Медведев — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 14 Апреля 2023 года

    Медведев

    Даниил второй раз в карьере дошел в Монте-Карло до четвертьфинала. В 2019-м ему удалось добраться до полуфинала.

    В четверг у Медведева был сумасшедший матч против Александра Зверева — 3:6, 7:5, 7:6.

    Россиянин несколько раз был на грани поражения, но в итоге совершил камбэк, который вполне может вдохновить его на новые подвиги на нелюбимом грунте.

    Во втором и третьем сетах Медведев отыграл подачу на матч при счете 4:5, а на решающем тай-брейке спас два матчбола.

    В текущем сезоне Медведев выиграл 31 из 34 матчей. Перед этим он взял четыре титула и дошел до финала в Индиан-Уэллсе.

    Руне

    Хольгер на этой неделе почти не играл. Попав в число сеяных, датчанин стартовал сразу со второго круга, где без особых проблем разобрался с Домиником Тимом.

    После этого Руне ждала встреча с Маттео Берреттини. Но соперник в итоге снялся еще до матча из-за травмы мышцы.

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    Судя по всему, помня о том, как Руне громил его в Акапулько, итальянец понял, что выходить на такой матч не в оптимальном состоянии нет никакого смысла.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 2.10, победу Руне букмекеры предлагают за 1.74.

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    Даниилу придется провести два матча меньше чем за сутки. Но в его случае это вряд ли проблема — россиянина можно назвать одним из самых выносливых игроков тура.

    Но при этом очевидно, что ему вряд ли удастся доминировать в предстоящей игре. Скорее всего, будет еще один триллер — как минимум с одним тай-брейком и третьим сетом.

    Руне все-таки умеет играть на грунте, поэтому здесь нужно аккуратно подходить к выбору ставки на исход.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.96.

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    Медведев — Руне: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на теннис. Руне обыграет Медведева в двух сетах?
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