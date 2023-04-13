Джокович
Новак начал турнир с победы над Иваном Гаховым — 7:6, 6:2.
Как ни странно, Джоковичу пришлось слегка попотеть в матче против 186-й ракетки мира.
Более того, в первом сете серб даже проигрывал с брейком, но россиянин не сумел воспользоваться преимуществом.
Во второй партии Новак уже полностью контролировал ситуацию на корте. Но надо отдать должное Гахову — в какой-то момент он действительно заставил первую ракетку мира играть в полную силу.
Также не стоит забывать, что для Джоковича это был первый матч после очередного перерыва. Ноле по-прежнему не может посещать страны, где нужна прививка от коронавируса.
Музетти
Лоренцо тем временем шикарно провел предыдущие раунды. На этой неделе он трижды взял сет со счетом 6:0.
В первом круге Музетти одержал победу над Миомиром Кецмановичем, который, по всей видимости, не успел нормально восстановиться после матча с Каспером Руудом в финале турнира в Эшториле.
А во втором раунде итальянский теннисист не оставил шансов Луке Нарди — 6:0, 6:0.
Музетти стал первым игроком с 1997 года, которому удалось выиграть матч, при этом не отдав ни одного гейма.
Также стоит отметить, что Лоренцо впервые в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.18, победу Музетти букмекеры предлагают за 4.95.
В прошлом году Новак обыграл Лоренцо в Дубае и на «Мастерсе» в Париже. В обоих случаях сербу хватило двух сетов.
Но был еще один матч. В сезоне-2021 Джокович проигрывал Музетти 0-2 по сетам в четвертом круге Ролан Гаррос. В итоге Новак сделал камбэк, воспользовавшись тем, что соперник получил травму.
В общем, вполне вероятно, что на грунте Музетти сможет избежать разгрома.
Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 19,5 за 2.09.