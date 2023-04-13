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    Джокович сенсационно проиграет Музетти?

    Джокович — Музетти. Прогноз (к. 2.09) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 13 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Музетти
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 15:00 мск. Джокович — Музетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 13 Апреля 2023 года

    Джокович

    Новак начал турнир с победы над Иваном Гаховым — 7:6, 6:2.

    Как ни странно, Джоковичу пришлось слегка попотеть в матче против 186-й ракетки мира.

    Более того, в первом сете серб даже проигрывал с брейком, но россиянин не сумел воспользоваться преимуществом.

    Во второй партии Новак уже полностью контролировал ситуацию на корте. Но надо отдать должное Гахову — в какой-то момент он действительно заставил первую ракетку мира играть в полную силу.

    Также не стоит забывать, что для Джоковича это был первый матч после очередного перерыва. Ноле по-прежнему не может посещать страны, где нужна прививка от коронавируса.

    Музетти

    Лоренцо тем временем шикарно провел предыдущие раунды. На этой неделе он трижды взял сет со счетом 6:0.

    В первом круге Музетти одержал победу над Миомиром Кецмановичем, который, по всей видимости, не успел нормально восстановиться после матча с Каспером Руудом в финале турнира в Эшториле.

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    А во втором раунде итальянский теннисист не оставил шансов Луке Нарди — 6:0, 6:0.

    Музетти стал первым игроком с 1997 года, которому удалось выиграть матч, при этом не отдав ни одного гейма.

    Также стоит отметить, что Лоренцо впервые в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.18, победу Музетти букмекеры предлагают за 4.95.

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    В прошлом году Новак обыграл Лоренцо в Дубае и на «Мастерсе» в Париже. В обоих случаях сербу хватило двух сетов.

    Но был еще один матч. В сезоне-2021 Джокович проигрывал Музетти 0-2 по сетам в четвертом круге Ролан Гаррос. В итоге Новак сделал камбэк, воспользовавшись тем, что соперник получил травму.

    В общем, вполне вероятно, что на грунте Музетти сможет избежать разгрома.

    Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 19,5 за 2.09.

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    Джокович — Музетти: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 13.04.2023. Прогнозы на теннис. Джокович сенсационно проиграет Музетти?
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