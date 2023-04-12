Россиянин Карен Хачанов сыграет против белоруса Ильи Ивашко во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 13:30 мск. Ивашко — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ивашко

Илья в первом раунде одержал волевую победу над Дэном Эвансом — 2:6, 6:2, 6:3.

В первой партии белоруса подвела слабая игра на второй подаче — здесь он не взял ни одного очка.

Но в следующих двух сетах Ивашко сыграл почти идеально, не позволив британцу взять на приеме хотя бы один гейм.

При этом стоит отметить, что Ивашко выиграл уже три матча в Монте-Карло. Перед этим он прошел не самую простую квалификацию, остановив француза Уго Гастона и японца Таро Даниэля.

Ивашко впервые в карьере смог пройти раунд на уровне основной сетки в Монте-Карло.

Хачанов

Карен тем временем начал турнир с классной победы над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:2, 6:2.

Безусловно, можно было предположить, что Хачанов пройдет дальше, но разгром для всех стал сюрпризом.

Россиянин ни разу не потерял подачу и показал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 4 из 4.

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Надо признать при этом, что Карену очень помогли ошибки соперника. Испанец слабо провел геймы на собственной подаче.

Прогноз и ставка

На Ивашко в этом матче можно поставить за 3.96, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.25.

Надо признать, что Карен в последнее время играет на уровне топ-10. Скорее всего, ему снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Ставка — победа Хачанова с форой по геймам (-4,5) за 1.95.