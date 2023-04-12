Ивашко
Илья в первом раунде одержал волевую победу над Дэном Эвансом — 2:6, 6:2, 6:3.
В первой партии белоруса подвела слабая игра на второй подаче — здесь он не взял ни одного очка.
Но в следующих двух сетах Ивашко сыграл почти идеально, не позволив британцу взять на приеме хотя бы один гейм.
При этом стоит отметить, что Ивашко выиграл уже три матча в Монте-Карло. Перед этим он прошел не самую простую квалификацию, остановив француза Уго Гастона и японца Таро Даниэля.
Ивашко впервые в карьере смог пройти раунд на уровне основной сетки в Монте-Карло.
Хачанов
Карен тем временем начал турнир с классной победы над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:2, 6:2.
Безусловно, можно было предположить, что Хачанов пройдет дальше, но разгром для всех стал сюрпризом.
Россиянин ни разу не потерял подачу и показал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 4 из 4.
Надо признать при этом, что Карену очень помогли ошибки соперника. Испанец слабо провел геймы на собственной подаче.
Прогноз и ставка
На Ивашко в этом матче можно поставить за 3.96, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.25.
Надо признать, что Карен в последнее время играет на уровне топ-10. Скорее всего, ему снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.
Ставка — победа Хачанова с форой по геймам (-4,5) за 1.95.