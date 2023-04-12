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    Хачанову хватит двух сетов для победы над Ивашко?

    Ивашко — Хачанов. Прогноз (к. 1.95) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 12 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ивашко — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против белоруса Ильи Ивашко во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 13:30 мск. Ивашко — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 12 Апреля 2023 года
    Илья Ивашко
  • Белоруссия
    •  Илья Ивашко 13:30 Карен Хачанов Карен Хачанов
  • Россия
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    Ивашко

    Илья в первом раунде одержал волевую победу над Дэном Эвансом — 2:6, 6:2, 6:3.

    В первой партии белоруса подвела слабая игра на второй подаче — здесь он не взял ни одного очка.

    Но в следующих двух сетах Ивашко сыграл почти идеально, не позволив британцу взять на приеме хотя бы один гейм.

    При этом стоит отметить, что Ивашко выиграл уже три матча в Монте-Карло. Перед этим он прошел не самую простую квалификацию, остановив француза Уго Гастона и японца Таро Даниэля.

    Ивашко впервые в карьере смог пройти раунд на уровне основной сетки в Монте-Карло.

    Хачанов

    Карен тем временем начал турнир с классной победы над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:2, 6:2.

    Безусловно, можно было предположить, что Хачанов пройдет дальше, но разгром для всех стал сюрпризом.

    Россиянин ни разу не потерял подачу и показал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 4 из 4.

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    Надо признать при этом, что Карену очень помогли ошибки соперника. Испанец слабо провел геймы на собственной подаче.

    Прогноз и ставка

    На Ивашко в этом матче можно поставить за 3.96, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.25.

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    Надо признать, что Карен в последнее время играет на уровне топ-10. Скорее всего, ему снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Ставка — победа Хачанова с форой по геймам (-4,5) за 1.95.

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    Ивашко — Хачанов: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на теннис. Хачанову хватит двух сетов для победы над Ивашко?
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