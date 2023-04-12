Итальянец Янник Синнер сыграет против аргентинца Диего Шварцмана во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Шварцман — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шварцман

Диего начал турнир с победы над бельгийцем Давидом Гоффеном — 6:4, 6:2.

И в данном случае аргентинцу повезло с соперником — для Гоффена этот матч стал первым после травмы.

На прошлой неделе Шварцман провалил турнир в португальском Эшториле, сразу же проиграв итальянцу Марко Чеккинато.

И в целом можно сказать, что бывшая восьмая ракетка мира ужасно проводит сезон. В этом году он выиграл на уровне ATP всего лишь три матча.

Синнер

Янник попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Синнер мощно провел предыдущие несколько месяцев. В феврале итальянец взял титул в Монпелье и дошел до финала в Роттердаме.

В марте 21-летний теннисист добрался до полуфинала в Индиан-Уэллсе, после чего дошел до финала в Майами, где уступил Даниилу Медведеву. Интересно, что перед этим он одержал победу над Карлосом Алькарасом.

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В прошлом году Синнер дошел в Монте-Карло до четвертьфинала. До этой же стадии он добрался в Риме. На Ролан Гаррос-2022 итальянец из-за травмы не смог доиграть матч четвертого круга против Андрея Рублева.

Прогноз и ставка

На Шварцмана в этом матче можно поставить за 5.80, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.14.

Разумеется, здесь без шансов для аргентинского теннисиста, карьера которого пошла на спад. К сожалению, интрига в данном случае отсутствует.

Ставка — победа Синнера с форой (-5,5) за 1.92.