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    Синнер обыграет Шварцмана с разгромным счетом?

    Шварцман — Синнер. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 12 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шварцман — Синнер
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против аргентинца Диего Шварцмана во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Шварцман — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шварцман

    Диего начал турнир с победы над бельгийцем Давидом Гоффеном — 6:4, 6:2.

    И в данном случае аргентинцу повезло с соперником — для Гоффена этот матч стал первым после травмы.

    На прошлой неделе Шварцман провалил турнир в португальском Эшториле, сразу же проиграв итальянцу Марко Чеккинато.

    И в целом можно сказать, что бывшая восьмая ракетка мира ужасно проводит сезон. В этом году он выиграл на уровне ATP всего лишь три матча.

    Синнер

    Янник попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

    Синнер мощно провел предыдущие несколько месяцев. В феврале итальянец взял титул в Монпелье и дошел до финала в Роттердаме.

    В марте 21-летний теннисист добрался до полуфинала в Индиан-Уэллсе, после чего дошел до финала в Майами, где уступил Даниилу Медведеву. Интересно, что перед этим он одержал победу над Карлосом Алькарасом.

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    В прошлом году Синнер дошел в Монте-Карло до четвертьфинала. До этой же стадии он добрался в Риме. На Ролан Гаррос-2022 итальянец из-за травмы не смог доиграть матч четвертого круга против Андрея Рублева.

    Прогноз и ставка

    На Шварцмана в этом матче можно поставить за 5.80, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.14.

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    Разумеется, здесь без шансов для аргентинского теннисиста, карьера которого пошла на спад. К сожалению, интрига в данном случае отсутствует.

    Ставка — победа Синнера с форой (-5,5) за 1.92.

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    Шварцман — Синнер: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на теннис. Синнер обыграет Шварцмана с разгромным счетом?
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