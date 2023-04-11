Хуркач
Хуберт в первом круге одержал волевую победу над Ласло Дьере — 6:7, 7:6, 7:6.
И это был настоящий эпик. Во втором сете Хуркач отыграл подачу на матч при счете 4:5.
А в решающей партии поляк сначала не подал на матч при 5:4, а затем отыграл матчбол при 5:6.
Примечательно, что в этом матче Хуркач одержал 50-ю победу на «Мастерсах».
На прошлой неделе Хуберт не выиграл ни одного матча в Марракеше, сразу же проиграв испанцу Бернабе Сапате-Миральесу.
Дрейпер
Джек тем временем начал турнир с победы над Себастьяном Баэсом — 6:3, 7:5.
И этот результат можно даже назвать мини-сенсацией. Все-таки у британца и близкого нет такого опыта на грунте, как у аргентинца.
При этом надо сказать, что Баэса было достаточно шансов перевернуть игру, но Дрейперу нередко везло — ему удалось отыграть 11 из 12 брейк-пойнтов.
Но для первого в сезоне матча на глине Дрейпер сыграл выше всяких похвал.
Прогноз и ставка
На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.59, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 2.36.
В прошлом году Хуберт выиграл у Джека в Антверпене. В первых двух сетах был тай-брейк, а в решающем поляк отдал сопернику лишь один гейм.
Вполне вероятно, что и в предстоящем матче поляку и британцу не хватит двух сетов. А по поводу исхода здесь сложно что-то сказать, шансы на самом деле равны.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.