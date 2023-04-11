Поляк Хуберт Хуркач сыграет против британца Джека Дрейпера во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 16:30 мск. Хуркач — Дрейпер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хуркач

Хуберт в первом круге одержал волевую победу над Ласло Дьере — 6:7, 7:6, 7:6.

И это был настоящий эпик. Во втором сете Хуркач отыграл подачу на матч при счете 4:5.

А в решающей партии поляк сначала не подал на матч при 5:4, а затем отыграл матчбол при 5:6.

Примечательно, что в этом матче Хуркач одержал 50-ю победу на «Мастерсах».

На прошлой неделе Хуберт не выиграл ни одного матча в Марракеше, сразу же проиграв испанцу Бернабе Сапате-Миральесу.

Дрейпер

Джек тем временем начал турнир с победы над Себастьяном Баэсом — 6:3, 7:5.

И этот результат можно даже назвать мини-сенсацией. Все-таки у британца и близкого нет такого опыта на грунте, как у аргентинца.

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При этом надо сказать, что Баэса было достаточно шансов перевернуть игру, но Дрейперу нередко везло — ему удалось отыграть 11 из 12 брейк-пойнтов.

Но для первого в сезоне матча на глине Дрейпер сыграл выше всяких похвал.

Прогноз и ставка

На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.59, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 2.36.

В прошлом году Хуберт выиграл у Джека в Антверпене. В первых двух сетах был тай-брейк, а в решающем поляк отдал сопернику лишь один гейм.

Вполне вероятно, что и в предстоящем матче поляку и британцу не хватит двух сетов. А по поводу исхода здесь сложно что-то сказать, шансы на самом деле равны.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.