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    Гахов снова шокирует Монте-Карло?

    Гахов — Макдональд. Прогноз (к. 2.45) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 10 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Гахов — Макдональд
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    Иван Гахов
    Россиянин Иван Гахов сыграет против американца Маккензи Макдональда в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 13:30 мск. Гахов — Макдональд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гахов

    Иван стал главной сенсацией квалификации в Монте-Карло. Кого-кого, а его точно никто не ждал в основной сетке.

    В первом матче отбора Гахов выиграл у француза Адриана Маннарино — 1:6, 6:0, 6:1.

    А в финале квалификации россиянин одержал победу над еще одним представителем Франции Люкой Ван Ашем — 6:3, 0:6, 6:2.

    Гахов второй раз в карьере сыграет в основной сетке на уровне ATP. В прошлом году в Китцбюэле он попал в основу как лаки-лузер.

    Также стоит отметить, что Иван только совсем недавно поднялся в топ-200. Это случилось в начале апреля после победы на «челленджере» в Жироне. После этого Гахов стал 186-й ракеткой мира.

    Макдональд

    Маккензи в этом году еще не играл на грунте. И не секрет, что это покрытие не вызывает у него большого энтузиазма.

    Но американца в данном случае точно нельзя недооценивать.

    Например, в прошлом году он дошел до третьего круга на Ролан Гаррос. А в сезоне-2021 прошел на французском мэйджоре квалификацию и выиграл один матч в основной сетке.

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    Что касается текущего сезона, то здесь важно отметить, что Макдональд до сих пор выигрывал на всех турнирах хотя бы один матч.

    Прогноз и ставка

    На Гахова в этом матче можно поставить за 2.45, победу Макдональда букмекеры предлагают за 1.55.

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    Победитель этого матча встретится во втором круге с Новаком Джоковичем. Гахов будет сражаться. Шансы есть — как ни крути, а Макдональд все-таки не так уверенно действует на глине, как на твердом покрытии.

    Ставка — победа Гахова за 2.45. Маннарино и Ван Аш уж точно не хуже Маккензи играют на грунте.

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    Гахов — Макдональд: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на теннис. Гахов снова шокирует Монте-Карло?
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