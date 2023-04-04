Россиянка Евгения Родина сыграет против против Лейлы Фернандес из Канады в первом круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 21:00 мск. Фернандес — Родина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фернандес

Лейла в этом сезоне лишь на одном турнире смогла пройти дальше второго круга.

В новозеландском Окленде канадская теннисистка добралась до четвертьфинала, где уступила бельгийке Исалин Бонавентюр.

После этого Фернандес в лучшем случае выигрывала один матча на уровне основной сетки.

В Индиан-Уэллсе финалистка US Open-2021 после победы над Эммой Наварро уступила Каролин Гарсия.

В Майами 20-летняя теннисистка обыграла украинку Лесю Цуренко, после чего уступила Белинде Бенчич со счетом 1:6, 1:6.

Родина

Евгения тем временем в этом году успела сыграть лишь на трех турнирах.

В январе российская теннисистка не прошла ни одного раунда на Открытом чемпионате Австралии, сразу же проиграв американке Кэти Волынец.

После почти двухмесячной паузы Родина выступила на крупном турнире в Индиан-Уэллсе.

В первом круге 34-летняя теннисистка сенсационно выиграла у француженки Ализе Корне. Дальше было разгромное поражение от Арины Соболенко (2:6, 0:6).

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В Майами Родина тоже прошла первый круг. На этот раз ей удалось остановить Бернарду Перу (6:3, 6:4), которая считалась явной фавориткой. В следующем матче Евгения уступила Магде Линетт (3:6, 4:6).

Прогноз и ставка

На Фернандес в этом матче можно поставить за 1.15. победу Родиной букмекеры предлагают за 5.35.

Евгения уже несколько раз дала понять, что ее нельзя недооценивать. Поэтому в данном случае вряд ли стоит обращать внимание на коэффициенты — то же самое было и перед матчами россиянки с Корне и Перой.

Ставка — тотал геймов больше 19,0 за 1.92.

Родина способна как минимум избежать разгромного поражения.