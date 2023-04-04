Фернандес
Лейла в этом сезоне лишь на одном турнире смогла пройти дальше второго круга.
В новозеландском Окленде канадская теннисистка добралась до четвертьфинала, где уступила бельгийке Исалин Бонавентюр.
После этого Фернандес в лучшем случае выигрывала один матча на уровне основной сетки.
В Индиан-Уэллсе финалистка US Open-2021 после победы над Эммой Наварро уступила Каролин Гарсия.
В Майами 20-летняя теннисистка обыграла украинку Лесю Цуренко, после чего уступила Белинде Бенчич со счетом 1:6, 1:6.
Родина
Евгения тем временем в этом году успела сыграть лишь на трех турнирах.
В январе российская теннисистка не прошла ни одного раунда на Открытом чемпионате Австралии, сразу же проиграв американке Кэти Волынец.
После почти двухмесячной паузы Родина выступила на крупном турнире в Индиан-Уэллсе.
В первом круге 34-летняя теннисистка сенсационно выиграла у француженки Ализе Корне. Дальше было разгромное поражение от Арины Соболенко (2:6, 0:6).
В Майами Родина тоже прошла первый круг. На этот раз ей удалось остановить Бернарду Перу (6:3, 6:4), которая считалась явной фавориткой. В следующем матче Евгения уступила Магде Линетт (3:6, 4:6).
Прогноз и ставка
На Фернандес в этом матче можно поставить за 1.15. победу Родиной букмекеры предлагают за 5.35.
Евгения уже несколько раз дала понять, что ее нельзя недооценивать. Поэтому в данном случае вряд ли стоит обращать внимание на коэффициенты — то же самое было и перед матчами россиянки с Корне и Перой.
Ставка — тотал геймов больше 19,0 за 1.92.
Родина способна как минимум избежать разгромного поражения.