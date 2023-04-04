ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софьян АмрабатТрансферный дайджест. 28 марта — 3 апреля «Ливерпуль»«Челси» — «Ливерпуль». Онлайн Неймар и Лионель Месси«ПСЖ» пора менять вектор развития. Нынешний путь — в никуда
  • 09:40
    • Юран — новый главный тренер «Пари НН»
  • 09:29
    • Горлов покинул пост главного тренера «Пари НН»
    Все новости спорта

    Родина преподнесет сенсацию в матче с Фернандес?

    Фернандес — Родина. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Чарльстоне 4 апреля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Лейла Фернандес Прогнозы на Евгения Родина
    Прогноз и ставки на Фернандес — Родина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгения Родина
    Россиянка Евгения Родина сыграет против против Лейлы Фернандес из Канады в первом круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 21:00 мск. Фернандес — Родина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фернандес

    Лейла в этом сезоне лишь на одном турнире смогла пройти дальше второго круга.

    В новозеландском Окленде канадская теннисистка добралась до четвертьфинала, где уступила бельгийке Исалин Бонавентюр.

    После этого Фернандес в лучшем случае выигрывала один матча на уровне основной сетки.

    В Индиан-Уэллсе финалистка US Open-2021 после победы над Эммой Наварро уступила Каролин Гарсия.

    В Майами 20-летняя теннисистка обыграла украинку Лесю Цуренко, после чего уступила Белинде Бенчич со счетом 1:6, 1:6.

    Родина

    Евгения тем временем в этом году успела сыграть лишь на трех турнирах.

    В январе российская теннисистка не прошла ни одного раунда на Открытом чемпионате Австралии, сразу же проиграв американке Кэти Волынец.

    После почти двухмесячной паузы Родина выступила на крупном турнире в Индиан-Уэллсе.

    В первом круге 34-летняя теннисистка сенсационно выиграла у француженки Ализе Корне. Дальше было разгромное поражение от Арины Соболенко (2:6, 0:6).

    Все прогнозы на теннис

    В Майами Родина тоже прошла первый круг. На этот раз ей удалось остановить Бернарду Перу (6:3, 6:4), которая считалась явной фавориткой. В следующем матче Евгения уступила Магде Линетт (3:6, 4:6).

    Прогноз и ставка

    На Фернандес в этом матче можно поставить за 1.15. победу Родиной букмекеры предлагают за 5.35.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Евгения уже несколько раз дала понять, что ее нельзя недооценивать. Поэтому в данном случае вряд ли стоит обращать внимание на коэффициенты — то же самое было и перед матчами россиянки с Корне и Перой.

    Ставка — тотал геймов больше 19,0 за 1.92.

    Родина способна как минимум избежать разгромного поражения.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Котов — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лестьенн — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Тим — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фридзам — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Шяуляй — Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хегельман Литауэн — Паневежис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хельсингборг — Эстер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Базель — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спакенбург — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Фернандес — Родина: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 04.04.2023. Прогнозы на теннис. Родина преподнесет сенсацию в матче с Фернандес?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры