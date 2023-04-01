Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против чешки Петры Квитовой в финале крупного турнира в Майами. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 22:00 мск. Рыбакина — Квитова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рыбакина

Елена добралась до финала на втором подряд турнире WTA 1000. Две недели назад она взяла титул в Индиан-Уэллсе.

В полуфинале Рыбакина одержала победу над Джессикой Пегулой — 7:6, 6:4.

Как и сопреница, теннисистка из Казахстана тоже много ошибалась в геймах на собственной подаче, сумев отыграть лишь шесть из 11-ти брейк-пойнтов.

На этот Рыбакину выручила классная игра на приеме — ей удалось реализовать шесть брейк-пойнтов.

Примечательно, что Рыбакина первой после Марии Шараповой в 2012-м в один год вышла в финал на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами.

Победная серия Рыбакиной составляет уже 11 матчей.

Квитова

Петра тем временем 13-й раз дошла до финала на турнире WTA 1000.

В полуфинале Квитова выиграла у Сораны Кырсти, которая перед этим остановила Арину Соболенко.

Чешской теннисистке хватило двух сетов для победы над румынкой — 7:5, 6:4.

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В первой партии Квитова уступала со счетом 2:5, но в итоге взяла пять геймов подряд и забрала партию.

Во втором сете Петра сразу сделала брейк, после чего ни разу не потеряла подачу.

На текущем турнире Квитова до сих пор отдала лишь один сет. В четвертьфинале ей понадобилась дополнительная партия в игре с Екатериной Александровой.

Прогноз и ставка

На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.41, победу Квитовой букмекеры предлагают за 3.40.

В прошлом году Елена с трудом выиграла у Петры в Остраве — 7:6, 6:4. Чешская теннисистка взяла реванш в начале текущего сезона, обыграв представительницу Казахстана в Аделаиде со счетом 6:3, 7:5.

В общем, опытная Квитова, по всей видимости, станет серьезной преградой для Рыбакиной на пути ко второму подряд титулу на престижном турнире. Петра по-прежнему остается невероятно опасной соперницей.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.09.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.54.