Россиянка Анастасия Потапова сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь в четвертом круге турнира в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 19:30 мск. Чжэн Циньвэнь — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чжэн Циньвэнь

У Чжэн в предыдущем раунде был тяжелейший матч против Людмилы Самсоновой — 5:7, 7:6, 6:3.

В решающей партии китаянки сразу отдала гейм на своей подаче. Но при счете 1:3 ей удалось сделать обратный брейк, после чего Самсонова уже не взяла ни одного гейма.

Примечательно, что Чжэн выполнил 18 подач навылет. И в том числе благодаря этому ей удалось взять на первой подаче 77 процента очков.

В первом матче 20-летняя теннисистка одержала волевую победу над румынкой Ириной Бегу (2:6, 6:1, 6:1).

Потапова

Анастасия тем временем преподнесла одну из главных сенсаций третьего раунда, выиграв у Кори Гауфф — 6:7, 7:5, 6:2.

Во втором сете Потапова отыграла у американки подачу на матч при счете 3:5.

Все прогнозы на теннис

И после столь яркого камбэка россиянка идеально провела решающую партию, забрав 92 процента очков на первой подаче и 80 — на второй.

Потапова третий раз в карьере выиграла у соперницы из топ-10.

Прогноз и ставка

На Чжэн Циньвэнь в этом матче можно поставить за 1.74, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.10.

В прошлом году Анастасия уступила китаянке на US Open, а в январе Чжэн остановила россиянку на турнире в Аделаиде.

Но здесь, в первую очередь, надо обратить внимание на то, что предыдущих матчах в четырех из пяти сетов теннисисткам понадобился тай-брейк.

Предстоящий матч, скорее всего, получится таким же упорным.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.96. Вполне вероятно, что девушкам не хватит двух сетов.