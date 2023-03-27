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    Потапова и Чжэн Циньвэнь снова проведут затяжной матч?

    Чжэн Циньвэнь — Потапова. Прогноз (к. 1.96) и ставки на турнир в Майами 27 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чжэн Циньвэнь — Потапова
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь в четвертом круге турнира в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 19:30 мск. Чжэн Циньвэнь — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжэн Циньвэнь

    У Чжэн в предыдущем раунде был тяжелейший матч против Людмилы Самсоновой — 5:7, 7:6, 6:3.

    В решающей партии китаянки сразу отдала гейм на своей подаче. Но при счете 1:3 ей удалось сделать обратный брейк, после чего Самсонова уже не взяла ни одного гейма.

    Примечательно, что Чжэн выполнил 18 подач навылет. И в том числе благодаря этому ей удалось взять на первой подаче 77 процента очков.

    В первом матче 20-летняя теннисистка одержала волевую победу над румынкой Ириной Бегу (2:6, 6:1, 6:1).

    Потапова

    Анастасия тем временем преподнесла одну из главных сенсаций третьего раунда, выиграв у Кори Гауфф — 6:7, 7:5, 6:2.

    Во втором сете Потапова отыграла у американки подачу на матч при счете 3:5.

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    И после столь яркого камбэка россиянка идеально провела решающую партию, забрав 92 процента очков на первой подаче и 80 — на второй.

    Потапова третий раз в карьере выиграла у соперницы из топ-10.

    Прогноз и ставка

    На Чжэн Циньвэнь в этом матче можно поставить за 1.74, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.10.

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    В прошлом году Анастасия уступила китаянке на US Open, а в январе Чжэн остановила россиянку на турнире в Аделаиде.

    Но здесь, в первую очередь, надо обратить внимание на то, что предыдущих матчах в четырех из пяти сетов теннисисткам понадобился тай-брейк.

    Предстоящий матч, скорее всего, получится таким же упорным.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.96. Вполне вероятно, что девушкам не хватит двух сетов.

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    Чжэн Циньвэнь — Потапова: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на теннис. Потапова и Чжэн Циньвэнь снова проведут затяжной матч?
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