Датчанин Хольгер Руне сыграет против аргентинца Диего Шварцмана в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 19:30 мск. Шварцман — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шварцман

Диего слабо проводит сезон, из-за чего не так давно выпал из топ-30.

В этом году аргентинец до сих пор выиграл всего лишь три матча. А с учетом прошлого сезона статистика и вовсе печальная.

Тем не менее, в Майами Шварцман начал с победы над крепким китайцем Ибином У — 7:6, 6:1.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе бывшая восьмая ракетка мира после победы над Федерико Корией проиграл Касперу Рууду.

И также стоит отметить, что в середине марта Шварцман не прошел ни одного раунда на «челленджере» в Финиксе, сразу же уступив Нуну Боржесу.

Руне

Хольгер начал турнир с победы над венгром Мартоном Фучовичем — 6:3, 7:5.

19-летний теннисист здорово держал подачу, не позволив сопернику взять на приеме хотя бы один гейм.

Хольгер взял 81 процент очков на первой подаче и 74 процента на второй.

Все прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Руне проиграл в третьем раунде Стэну Вавринке (2:6, 7:6, 5:7), явно не справившись, в первую очередь, с эмоциями. Ну и опытный швейцарец в том матче действительно сыграл на высочайшем уровне.

Прогноз и ставка

На Шварцмана в этом матче можно поставить за 4.85, победу Руне букмекеры предлагают за 1.19.

Здесь Хольгер вполне может выиграть даже с разгромным счетом. Шварцман в последнее время играет заметно хуже, чем в предыдущих сезона. К слову, аргентинец в недавних интервью не скрывал, что разочарован своим теннисом.

Ставка — победа Руне с форой по геймам (-5,5) за 2.07.