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    Руне обыграет Шварцмана с разгромным счетом?

    Шварцман — Руне. Прогноз (к. 2.07) и ставки на «Мастерс» в Майами 26 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шварцман — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против аргентинца Диего Шварцмана в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 26 марта, начало — в 19:30 мск. Шварцман — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шварцман

    Диего слабо проводит сезон, из-за чего не так давно выпал из топ-30.

    В этом году аргентинец до сих пор выиграл всего лишь три матча. А с учетом прошлого сезона статистика и вовсе печальная.

    Тем не менее, в Майами Шварцман начал с победы над крепким китайцем Ибином У — 7:6, 6:1.

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе бывшая восьмая ракетка мира после победы над Федерико Корией проиграл Касперу Рууду.

    И также стоит отметить, что в середине марта Шварцман не прошел ни одного раунда на «челленджере» в Финиксе, сразу же уступив Нуну Боржесу.

    Руне

    Хольгер начал турнир с победы над венгром Мартоном Фучовичем — 6:3, 7:5.

    19-летний теннисист здорово держал подачу, не позволив сопернику взять на приеме хотя бы один гейм.

    Хольгер взял 81 процент очков на первой подаче и 74 процента на второй.

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    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Руне проиграл в третьем раунде Стэну Вавринке (2:6, 7:6, 5:7), явно не справившись, в первую очередь, с эмоциями. Ну и опытный швейцарец в том матче действительно сыграл на высочайшем уровне.

    Прогноз и ставка

    На Шварцмана в этом матче можно поставить за 4.85, победу Руне букмекеры предлагают за 1.19.

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    Здесь Хольгер вполне может выиграть даже с разгромным счетом. Шварцман в последнее время играет заметно хуже, чем в предыдущих сезона. К слову, аргентинец в недавних интервью не скрывал, что разочарован своим теннисом.

    Ставка — победа Руне с форой по геймам (-5,5) за 2.07.

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    Шварцман — Руне: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на теннис. Руне обыграет Шварцмана с разгромным счетом?
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