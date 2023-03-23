Россиянка Дарья Касаткина сыграет против бельгийки Элизы Мертенс во втором круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 23 марта, начало — в 18:00 мск. Мертенс — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мертенс

Элиза начала турнир с уверенной победы над американкой Алисией Паркс — 6:1, 6:4.

Бельгийка здорово держала подачу, не позволив сопернице реализовать хотя бы один брейк-пойнт.

В Индиан-Уэллсе Мертенс выступила значительно хуже. Здесь она сразу же уступила китаянке Ван Синьюй, причем с очень неприятным счетом — 3:6, 1:6.

Зато в Монтеррее Элиза добаралась до полуфинала, где проиграла Каролин Гарсия. В предыдущих раундах 27-летняя теннисистка выиграла у Дианы Шнайдер, Елену Габриэлу Рузе и Элизабетту Коччаретто.

Также стоит отметить, что Мертенс выиграла два матча на Открытом чемпионате Австралии.

Касаткина

Дарью тем временем можно назвать одним из главных разочарований первой половины сезона.

Несмотря на целую серию провалов, Касаткина по-прежнему находится в рейтинге на восьмой строчке. Хотя по качеству тенниса она абсолютно не соответствует этому уровню.

На недавнем турнире в Индиан-Уэллсе Касаткина разгромила Татьяну Марию, после чего проиграла Варваре Грачевой.

Все прогнозы на теннис

Примечательно, что Дарья также проиграла Грачевой на Открытом чемпионате Австралии.

В этом году Касаткина смогла выиграть больше одного матча только на турнире в Аделаиде, где дошла до финала.

Прогноз и ставка

На Мертенс в этом матче можно поставить за 2.06, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.76.

Дарья выиграла четыре из пяти матчей против бельгийки. В прошлом году она остановила Мертенс в Сиднее.

Однако сейчас нет ни малейшей уверенности в том, что Касаткина выйдет в следующий раунд. Ставки на исход лучше не трогать.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.93. Скорее всего, теннисисткам не хватит двух сетов.