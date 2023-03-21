Андреева
Эрика оказалась в числе тех, кому организаторы турнира предоставили wild card. Без этого пришлось бы участвовать в квалификации.
Например, в Индиан-Уэллсе Андреева не смогла пройти отбор, сразу же проиграв испанке Кристине Букше.
В Остине россиянка уступила в решающем раунде квалификации, но попала в основную сетку как лаки-лузер. После победы над британкой Хэрриет Дарт 18-летняя теннисистка уступила немке Анне-Лене Фридзам.
Также стоит добавить, что Эрика выиграла один матч в основной сетке турнира в Лионе. Там ей удалось остановить Анну Блинкову.
Крюгер
Эшлин тоже получила wild card, в отличие от турнира в Индиан-Уэллсе, где ей пришлось играть квалификацию.
И надо сказать, что американка легко прошла отбор на предыдущем турнире, спокойно обыграв Лауру Пигосси и Магдалену Фрех. Правда, в первом же матче основной сетки она уступила опытной швейцарке Жиль Тайкманн.
В Остине 18-летняя теннисистка тоже преодолела квалификацию, но сразу после этого проиграла Кэти Макналли.
В прошлом месяце Крюгер дошла до полуфинала на двух турнирах ITF — в Орландо и Ирапуато.
Прогноз и ставка
На Андрееву в этом матче можно поставить за 2.26, победу Крюгер букмекеры предлагают за 1.64.
В конце февраля Эрика проиграла Эшлин в квалификации турнира в Остине. Россиянка легко взяла первый сет, но в итоге уступила, при этом отдав решающую партию почти без борьбы.
В общем, девушки примерно знают, чего ожидать друг от друга. Поэтому вполне вероятно, что на этот раз они проведут как минимум два напряженных сета.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.