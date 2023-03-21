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    Андрееву снова ждет непростой матч против Крюгер

    Андреева — Крюгер. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Майами 21 марта 2023 года

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    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против американки Эшлин Крюгер в первом круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 21 марта, начало — в 22:00 мск. Андреева — Крюгер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Андреева

    Эрика оказалась в числе тех, кому организаторы турнира предоставили wild card. Без этого пришлось бы участвовать в квалификации.

    Например, в Индиан-Уэллсе Андреева не смогла пройти отбор, сразу же проиграв испанке Кристине Букше.

    В Остине россиянка уступила в решающем раунде квалификации, но попала в основную сетку как лаки-лузер. После победы над британкой Хэрриет Дарт 18-летняя теннисистка уступила немке Анне-Лене Фридзам.

    Также стоит добавить, что Эрика выиграла один матч в основной сетке турнира в Лионе. Там ей удалось остановить Анну Блинкову.

    Крюгер

    Эшлин тоже получила wild card, в отличие от турнира в Индиан-Уэллсе, где ей пришлось играть квалификацию.

    И надо сказать, что американка легко прошла отбор на предыдущем турнире, спокойно обыграв Лауру Пигосси и Магдалену Фрех. Правда, в первом же матче основной сетки она уступила опытной швейцарке Жиль Тайкманн.

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    В Остине 18-летняя теннисистка тоже преодолела квалификацию, но сразу после этого проиграла Кэти Макналли.

    В прошлом месяце Крюгер дошла до полуфинала на двух турнирах ITF — в Орландо и Ирапуато.

    Прогноз и ставка

    На Андрееву в этом матче можно поставить за 2.26, победу Крюгер букмекеры предлагают за 1.64.

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    В конце февраля Эрика проиграла Эшлин в квалификации турнира в Остине. Россиянка легко взяла первый сет, но в итоге уступила, при этом отдав решающую партию почти без борьбы.

    В общем, девушки примерно знают, чего ожидать друг от друга. Поэтому вполне вероятно, что на этот раз они проведут как минимум два напряженных сета.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Андреева — Крюгер: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.03.2023. Прогнозы на теннис. Андрееву снова ждет непростой матч против Крюгер
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