ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ливерпуль»Не дотерпели. «Ливерпуль» не сумел вылететь из Лиги чемпионов с достоинством «Зенит» — «Динамо»Победили «Зенит» и арбитра. У «Динамо» отобрали в Петербурге железный пенальти «Крылья Советов» — ЦСКАОгненный тайм в Самаре. «Крылышки» и ЦСКА не выявили победителя
    Все новости спорта

    Синнер может прервать серию побед Фрица в Индиан-Уэллс

    Фриц — Синнер. Прогноз (к. 2.02) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 17 марта 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Тейлор Фритц
    Прогноз и ставки на Фриц — Синнер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 17 марта, начало — в 01:00 мск. Фриц — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 17 Марта 2023 года

    Фриц

    Тейлор третий сезон подряд дошел в Индиан-Уэллс до четвертьфинала. В этом году он защищает титул.

    На текущем турнире пока что самым сложным для Фрица был стартовый матч, в котором его соперником стал Бен Шелтон — 4:6, 6:4, 6:3.

    Тейлору понадобилось приличное количество времени, чтобы справиться с подачей соперника. До второго сета ситуация выглядела почти безнадежной, но в итоге ему все же нашлось найти решение.

    Сразу после этого американец легко выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса — 6:1, 6:2. А в четвертом круге Фриц спокойно разобрался с венгром Мартоном Фучовичем — 6:4, 6:3.

    Также стоит добавить, что в феврале Фриц взял титул в Делрей-Бич и дошел до полуфинала в Далласе, а в начале марта добрался до полуфинала в Акапулько.

    Синнер

    Янник тем временем пока не отдал ни одного сета на этом турнире.

    В первом матче итальянец выиграл у француза Ришара Гаске — 6:3, 7:6. Дальше была победа над еще одним представителем Франции — Адрианом Маннарино (7:6, 6:4).

    Все прогнозы на теннис

    А в четвертом круге Синнер остановил уставшего швейцарца Стэна Вавринку — 6:1, 6:4.

    После выхода в финал в Роттердаме Синнер пропустил несколько турниров из-за повреждения, но сейчас нельзя сказать, что его что-то беспокоит.

    Прогноз и ставка

    На Фрица в этом матче можно поставить за 2.00, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.81.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В данном случае легко поверить, что теннисисты проведут как минимум два сложных сета. Все-таки оба обладают классной первой подачей, и поэтому вполне вероятно, что здесь будет хотя бы один тай-брейк.

    Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 2.02.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Нымме Калью
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Докса — Кармиотисса
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Фенербахче — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фрайбург — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бетис — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  4.45
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 20:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Юргорден — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Слован — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сивасспор — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мухова — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Фриц — Синнер: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 17.03.2023. Прогнозы на теннис. Синнер может прервать серию побед Фрица в Индиан-Уэллс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры