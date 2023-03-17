Американец Тейлор Фриц сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 17 марта, начало — в 01:00 мск. Фриц — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фриц

Тейлор третий сезон подряд дошел в Индиан-Уэллс до четвертьфинала. В этом году он защищает титул.

На текущем турнире пока что самым сложным для Фрица был стартовый матч, в котором его соперником стал Бен Шелтон — 4:6, 6:4, 6:3.

Тейлору понадобилось приличное количество времени, чтобы справиться с подачей соперника. До второго сета ситуация выглядела почти безнадежной, но в итоге ему все же нашлось найти решение.

Сразу после этого американец легко выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса — 6:1, 6:2. А в четвертом круге Фриц спокойно разобрался с венгром Мартоном Фучовичем — 6:4, 6:3.

Также стоит добавить, что в феврале Фриц взял титул в Делрей-Бич и дошел до полуфинала в Далласе, а в начале марта добрался до полуфинала в Акапулько.

Синнер

Янник тем временем пока не отдал ни одного сета на этом турнире.

В первом матче итальянец выиграл у француза Ришара Гаске — 6:3, 7:6. Дальше была победа над еще одним представителем Франции — Адрианом Маннарино (7:6, 6:4).

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А в четвертом круге Синнер остановил уставшего швейцарца Стэна Вавринку — 6:1, 6:4.

После выхода в финал в Роттердаме Синнер пропустил несколько турниров из-за повреждения, но сейчас нельзя сказать, что его что-то беспокоит.

Прогноз и ставка

На Фрица в этом матче можно поставить за 2.00, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.81.

В данном случае легко поверить, что теннисисты проведут как минимум два сложных сета. Все-таки оба обладают классной первой подачей, и поэтому вполне вероятно, что здесь будет хотя бы один тай-брейк.

Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 2.02.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.93.