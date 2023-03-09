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    Маррей легко пройдет первый раунд в Индиан-Уэллс

    Этчеверри — Маррей. Прогноз (к. 1.82) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 9 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Этчеверри — Маррей
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 9 марта, начало — в 22:00 мск. Этчеверри — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 09 Марта 2023 года
    Томас Этчеверри
  • Аргентина
    •  Томас Этчеверри 22:00 Энди Мюррей Энди Мюррей
  • Великобритания
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    Этчеверри

    Томас на прошлой неделе впервые в карьере дошел до финала на турнире ATP.
    Этчеверри остановился в шаге от победы на турнире в Сантьяго.

    В решающем матче аргентинец проиграл чилийцу Николасу Харри (7:6, 6:7, 2:6).

    Примечательно, что перед этим ему удалось остановить Фабио Фоньини, Франсиско Серундоло, Душана Лайовича и Себастьяна Баэса.

    Еще одним успехом Этчеверри стал выход в финал турнира в Буэнос-Айресе. А вот в Кордове и Рио-де-Жанейро он не выиграл ни одного матча.

    Также стоит отметить, что Этчеверри смог пройти один раунд на Открытом чемпионате Австралии. После победы над французом Грегуаром Баррером 23-летний теннисист уступил итальянцу Яннику Синнеру.

    Маррей

    Энди тем временем тоже есть чем похвастаться. В конце прошлого месяца он дошел до финала в Дохе.

    В решающем матче Маррей проиграл Даниилу Медведеву — 4:6, 4:6.Но надо сказать, что он очень достойно провел встречу с российским теннисистом, который, как известно, выиграл три турнира подряд.

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    Примечательно, что в полуфинале Маррей одержал эпичную победу над Иржи Легечкой — 6:0, 3:6, 7:6. В третьем сете британец спас пять матчболов.

    И отдельного внимания заслуживает победа Энди над Александром Зверевым — 7:6, 2:6, 7:5.

    На прошлой неделе Маррей собирался сыграть в Дубае, но после успешного выступления в Дохе решил сделать небольшую паузу.

    Прогноз и ставка

    На Этчеверри в этом матче можно поставить за 3.76, победу Маррея букмекеры предлагают за 1.27.

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    До решающих раундов Энди вряд ли дойдет, но выиграть здесь два-три матча ему вполне по силам.

    И скорее всего, британец спокойно остановит Этчеверри, которому понадобится еще какое-то время, чтобы прийти в себя после энергозатратного турнира в Сантьяго.

    Ставка — победа Маррея в двух сетах за 1.82.

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    Этчеверри — Маррей: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на теннис. Маррей легко пройдет первый раунд в Индиан-Уэллс
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