Британец Энди Маррей сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 9 марта, начало — в 22:00 мск. Этчеверри — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Этчеверри

Томас на прошлой неделе впервые в карьере дошел до финала на турнире ATP.

Этчеверри остановился в шаге от победы на турнире в Сантьяго.

В решающем матче аргентинец проиграл чилийцу Николасу Харри (7:6, 6:7, 2:6).

Примечательно, что перед этим ему удалось остановить Фабио Фоньини, Франсиско Серундоло, Душана Лайовича и Себастьяна Баэса.

Еще одним успехом Этчеверри стал выход в финал турнира в Буэнос-Айресе. А вот в Кордове и Рио-де-Жанейро он не выиграл ни одного матча.

Также стоит отметить, что Этчеверри смог пройти один раунд на Открытом чемпионате Австралии. После победы над французом Грегуаром Баррером 23-летний теннисист уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Маррей

Энди тем временем тоже есть чем похвастаться. В конце прошлого месяца он дошел до финала в Дохе.

В решающем матче Маррей проиграл Даниилу Медведеву — 4:6, 4:6.Но надо сказать, что он очень достойно провел встречу с российским теннисистом, который, как известно, выиграл три турнира подряд.

Все прогнозы на теннис

Примечательно, что в полуфинале Маррей одержал эпичную победу над Иржи Легечкой — 6:0, 3:6, 7:6. В третьем сете британец спас пять матчболов.

И отдельного внимания заслуживает победа Энди над Александром Зверевым — 7:6, 2:6, 7:5.

На прошлой неделе Маррей собирался сыграть в Дубае, но после успешного выступления в Дохе решил сделать небольшую паузу.

Прогноз и ставка

На Этчеверри в этом матче можно поставить за 3.76, победу Маррея букмекеры предлагают за 1.27.

До решающих раундов Энди вряд ли дойдет, но выиграть здесь два-три матча ему вполне по силам.

И скорее всего, британец спокойно остановит Этчеверри, которому понадобится еще какое-то время, чтобы прийти в себя после энергозатратного турнира в Сантьяго.

Ставка — победа Маррея в двух сетах за 1.82.