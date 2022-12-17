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    Рублев обыграет Алькараса в Абу-Даби?

    Алькарас — Рублев. Прогноз (к. 3.20) и ставки на выставочный турнир в Абу-Даби 17 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 17 декабря, начало — в 18:00 мск. Алькарас — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алькарас

    Для Алькараса предстоящий матч станет первым за последние полтора месяца.

    Испанец, как известно, не смог выступить на Итоговом турнире ATP из-за травмы. На «Мастерсе» в Париже Карлос повредил мышцы живота.

    После триумфа на Открытом чемпионате США Алькарас провел два матча в рамках Кубка Дэвиса, проиграл в первом круге турнира в Астане, дошел до полуфинала в Базеле и до третьего раунда в Париже.

    Несмотря на то, что осенняя часть сезона получилась для Алькараса не очень удачной, он все равно завершает год в статусе первой ракетки мира.

    Алькарас — один из лидеров сезона по количеству выигранных матчей. В этом году он одержал 57 побед при 15 поражениях.

    Рублев

    Рублев четвертый раз сыграет в Абу-Даби. В прошлом году он стал победителем выставочного турнира в ОАЭ, выиграв в финале у Энди Маррея.

    На прошлой неделе Андрей не очень удачно выступил на выставочном турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Россиянин сразу же проиграл Стэну Вавринке.

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    В матче против 37-летнего швейцарца Рублев неплохо провел первый сет, но после этого на корте доминировал только его соперник.

    В сезоне-2022 Рублев выиграл 52 из 73-х матчей.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 2.04, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.78.

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    Испанец все-таки давно не играл, и этот момент может стать ключевым. Не факт, что Карлосу сразу же удастся провести на высочайшем уровне весь матч.

    Ставка — победа Рублева + тотал геймов больше 22,5 за 3.20.

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    Алькарас — Рублев: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на теннис. Рублев обыграет Алькараса в Абу-Даби?
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