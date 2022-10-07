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    Кирьос снова проиграет Фрицу?

    Кирьос — Фриц. Прогноз (к. 2.94) и ставки на турнир в Токио 7 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кирьос — Фриц
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    Ник Кирьос
    Австралиец Ник Кирьос сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 7 октября, начало — в 12:00 мск. Кирьос — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кирьос

    Кирьос во втором раунде одержал победу над Камилом Майхшаком. Начало матча получилось далеко не таким, как планировал австралиец. Ник сразу же потерял подачу и в итоге отдал первый сет.

    Но, как показали следующие две партии, это было всего лишь недоразумение. Кирьос сделал эффектный камбэк — 3:6, 6:2, 6:2.

    В матче с поляком он выполнил 22 подачи навылет, не совершил ни одной двойной ошибки, выиграл 84 процента очков на первой подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.

    В каком-то смысле для Кирьоса, наверное, даже полезно то, что он попал в стрессовую ситуацию. Это заставит его быть еще более сконцентрированным в матче с Фрицем.

    Фриц

    Фриц тем временем тоже успел понервничать на этой неделе. И это немного странно, все-таки у него были не самые опасные соперники.

    В первом матче еще понадобился третий сет против Джеймса Дакворта. Австралиец неожиданно переиграл американца на тай-брейке второй партии, но в решающей все быстро стало на свои места.

    А во втором раунде Тейлор позволил взять сет японцу Хироки Мории. Вряд ли Фриц остался доволен своей игрой в этом матче.

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    Также стоит отметить, что на Открытом чемпионате США Фриц уже в первом круге сенсационно проиграл Брэндону Холту. А в середине сентября он уступил британцу Кэмерону Норри и нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу в Кубке Дэвиса.

    Прогноз и ставка

    На Кирьоса в этом матче можно поставить за 1.66, победу Фрица букмекеры предлагают за 2.28.

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    В середине августа Ник с треском проиграл американцу на «Мастерсе» в Цинциннати. В том матче австралиец вообще не был похож на себя.

    Но теперь, учитывая недавние результаты, вполне вероятно, что Кирьос возьмет реванш. Фриц не очень убедительно играет на этой неделе.

    Ставка — победа Кирьоса + тотал геймов больше 22,5 за 2.94.

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    Кирьос — Фриц: прогноз, ставка (2.94), статистика, коэффициенты матча 07.10.2022. Прогнозы на теннис. Кирьос снова проиграет Фрицу?
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