Австралиец Ник Кирьос сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 7 октября, начало — в 12:00 мск. Кирьос — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кирьос

Кирьос во втором раунде одержал победу над Камилом Майхшаком. Начало матча получилось далеко не таким, как планировал австралиец. Ник сразу же потерял подачу и в итоге отдал первый сет.

Но, как показали следующие две партии, это было всего лишь недоразумение. Кирьос сделал эффектный камбэк — 3:6, 6:2, 6:2.

В матче с поляком он выполнил 22 подачи навылет, не совершил ни одной двойной ошибки, выиграл 84 процента очков на первой подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.

В каком-то смысле для Кирьоса, наверное, даже полезно то, что он попал в стрессовую ситуацию. Это заставит его быть еще более сконцентрированным в матче с Фрицем.

Фриц

Фриц тем временем тоже успел понервничать на этой неделе. И это немного странно, все-таки у него были не самые опасные соперники.

В первом матче еще понадобился третий сет против Джеймса Дакворта. Австралиец неожиданно переиграл американца на тай-брейке второй партии, но в решающей все быстро стало на свои места.

А во втором раунде Тейлор позволил взять сет японцу Хироки Мории. Вряд ли Фриц остался доволен своей игрой в этом матче.

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Также стоит отметить, что на Открытом чемпионате США Фриц уже в первом круге сенсационно проиграл Брэндону Холту. А в середине сентября он уступил британцу Кэмерону Норри и нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу в Кубке Дэвиса.

Прогноз и ставка

На Кирьоса в этом матче можно поставить за 1.66, победу Фрица букмекеры предлагают за 2.28.

В середине августа Ник с треском проиграл американцу на «Мастерсе» в Цинциннати. В том матче австралиец вообще не был похож на себя.

Но теперь, учитывая недавние результаты, вполне вероятно, что Кирьос возьмет реванш. Фриц не очень убедительно играет на этой неделе.

Ставка — победа Кирьоса + тотал геймов больше 22,5 за 2.94.