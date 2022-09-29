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    Руд легко выиграет первый матч в Сеуле?

    Руд — Харри. Прогноз (к. 2.16) и ставки на турнир в Сеуле 29 сентября 2022 года

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    Каспер Руд
    Норвежец Каспер Руд сыграет против чилийца Николаса Харри во втором круге турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 06:00 мск. Руд — Харри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Руд

    Руд на прошлой неделе провел один матч на Кубке Лейвера. Норвежец одержал победу над американцем Джеком Соком.

    Кроме того, вскоре после почти триумфального для себя Открытого чемпионата США Каспер выиграл у индийца Праджнеша Гуннесварана в рамках Кубка Дэвиса.

    На US Open Руд дошел до финала, в котором уступил испанцу Карлосу Алькарасу. В этом матче теннисисты соперничали не только за кубок, но и за первую строчку в рейтинге. В итоге на вершине оказался Алькарас, а Руд сейчас — второй, и это тоже невероятное достижение.

    Ранее в этом сезоне Руд также дошел до финала на Ролан Гаррос. В Париже Каспер проиграл в решающем матче испанцу Рафаэлю Надалю.

    Харри

    Харри тем временем находится на 111 месте в мировой классификации. В основную сетку турнира в Сеуле чилиец попал через квалификацию.

    В первом круге Николас одержал победу над британцем Райаном Пенистоном — 6:3, 7:6.

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    На US Open Харри тоже преодолел отбор, но после этого в первом же матче проиграл итальянцу Маттео Берреттини.

    В этом году Харри выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    На Руда в этом матче можно поставить за 1.17, победу Харри букмекеры предлагают за 5.20.

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    В этом сезоне у Руда периодически случались внезапные срывы на подобных турнирах, но сейчас у норвежца появилась новая цель, которая будет мотивировать его буквально в каждом матче. Каспер наверняка настроен подвинуть Алькараса с вершины рейтинга.

    Ставка — победа Руда с форой по геймам (-4,5) за 2.16.

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    Руд — Харри: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 29.09.2022. Прогнозы на теннис. Руд легко выиграет первый матч в Сеуле?
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