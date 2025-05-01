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    «Салават Юлаев» начнет домашний этап с победы

    Салават Юлаев — Локомотив. Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 1 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Локомотив»
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    «Салават Юлаев»
    В третьем матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 1 мая. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 01 Мая 2025 года

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •  Салават Юлаев 14:00 Локомотив

    Локомотив

  • Ярославль
    •

    «Салават Юлаев»

    Путь к плей-офф: «Салават Юлаев» завершил регулярный сезон на 2-м месте в таблице Восточной конференции. В гонке лидеров уфимцы отстали от «Трактора» на 3 турнирных пункта.

    Последние матчи: В масштабах неуступчивой борьбы со «Спартаком» в четвертьфинале «Салават Юлаев» потерпел четыре поражения в трех матчах, после чего выдал яркое возвращение, добившись трех кряду побед — 4:3 ОТ, 2:1 ОТ, 3:2.

    Салават Юлаев — Локомотив: коэффициенты букмекеров

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    На волне подъема команда Виктора Козлова уверенно заявилась в Ярославль, где забрала первую встречу в серии с «Локомотивом» — 3:1. Однако вторая игра на «Арене-2000» закончилась для гостей неудачно — 1:2.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд.

    Состояние команды: Неоднократно по ходу нынешнего плей-офф «Салавату Юлаеву» приходилось вытаскивать матчи на морально-волевых во многом из-за того, что ранее уфимцы сами создавали себе проблемы.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Накануне команда Виктора Козлова провела семь насыщенных встреч со «Спартаком» — одним из наиболее опасных соперников среди недавних участников Кубка, однако столь событийная серия не помешала «зеленым» зацепиться за результат на старте полуфинала.

    Во втором же матче на льду «Локомотива» «Салават Юлаев» допустил неудачу. Оборонительная линия уфимцев не справилась с натиском ярославцев, а атакующие исполнители не сумели показать содержательную игру в чужой зоне.

    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» стал обладателем Кубка Континента. В 68 матчах ярославцы заработали 102 очка, опередив в этой гонке «Трактор» на 6 баллов.

    Последние матчи: После трех побед в четырех матчах с «Авангардом» «Локомотив» — в шаге от выхода в следующий раунд — в какой-то момент упустил нить противостояния, потерпев два поражения — 2:3; 0:3.

    В седьмой встрече команда Игоря Никитина, несмотря на трудности, вырвала победу — 3:2 ОТ. Старт полуфинального противостояния обернулся для «Локомотива» провалом — 1:3, за которым последовал первый успех — 2:1.

    Не сыграют: Степан Никулин, Рихард Паник.

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    • Состояние команды: С первым по-настоящему зрелым кубковым вызовом «Локомотив» совладал в рамках четвертьфинальной серии, победу в которой удалось обеспечить во втором овертайме седьмой игры.

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    После ресурсоемкого соперничества с «Авангардом» коллектив Игоря Никитина допустил редкий в нынешнем сезоне тактический сбой на домашнем льду в рамках первой полуфинальной встречи.

    Тем не менее в очередной раз «Локомотив» успешно перестроился на ходу и выдал образцовый матч днем ранее, продемонстрировав расчетливую агрессию у чужих ворот и высокий уровень позиционной обороны.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» одержал 6 побед в 7 последних матчах в гостях

    • Ни в одном домашнем матче в рамках нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина «Салават Юлаев» не проиграл в основное время

    • В 7 домашних матчах из 8 в плей-офф «Салават Юлаев» забрасывал не менее 3 шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 3.70, а победа «Локомотива» — в 2.50.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.98, на тотал меньше 4.5 — за 1.86.

    Прогноз: На домашнем льду «Салават Юлаев» будет нацелен на попытки прибавить в активности в атаке и постарается максимально грамотно использовать свои возможности у ворот ярославцев.

    Ставка: «Салават Юлаев» победит в матче за 1.95.

    Прогноз: При родных трибунах команда Виктора Козлова будет пробовать взвинтить темп и создать для «Локомотива» некомфортные условия борьбы, за счет которых встреча может стать результативной.

    Ставка: Тотал больше 4.5 за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Салават Юлаев — Локомотив?

    Матч Салават Юлаев — Локомотив состоится 01 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: КХЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Салават Юлаев — Локомотив?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Салават Юлаев» победит в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Салават Юлаев — Локомотив?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Салават Юлаев» победит в матче» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Салават Юлаев — Локомотив?

    Смотреть матч турнира КХЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Салават Юлаев — Локомотив?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 3.70, а победа «Локомотива» — в 2.50.

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    Салават Юлаев — Локомотив: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 01.05.202514:00. «Салават Юлаев» начнет домашний этап с победы
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