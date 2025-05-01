Гауфф — Свентек. Ставка (к. 2.59) и прогноз на турнир в Мадриде 1 мая 2025 года

Полька Ига Свентек сыграет против американки Кори Гауфф в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 30 апреля, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гауфф

Кори впервые в этом году дошла до полуфинала на «тысячнике».

Ранее ее лучшим результатом на этом уровне в 2025-м был четвертый круг на турнирах в Индиан-Уэллс и Майами.

В четвертьфинале Гауфф, вопреки ожиданиям, уверенно разобрался с Миррой Андреевой — 7:5, 6:1. Это был наверное лучший матч американки в текущем сезоне.

В стартовом матче Гауфф одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской — 0:6, 6:2, 7:5.

Прогнозы на теннис

В следующем матче Коко уверенно переиграла свою соотечественницу Энн Ли (6:2, 6:3), а в 1/8 финала остановила швейцарку Белинду Бенчич (6:4, 6:2).

Свентек

Ига тем временем третий год подряд дошла до полуфинала на «тысячнике» в столице Испании.

На этот раз у польской теннисистки был непростой путь — на текущем турнире она проиграла уже три сета.

В четвертьфинале действующая чемпионка турнира одержала волевую победу над американкой Мэдисон Киз — 0:6, 6:3, 6:2. Свентек впервые с 2021 года проиграла сет с баранкой.

В 1/8 финала Ига выиграла у россиянки Дианы Шнайдер — 6:0, 6:7, 6:4.

В остальных матчах Свентек одержала волевую победу над 19-летней филиппинкой Александрой Эалой и обыграла чешку Линду Носкову.

Ну и факт, который может очень сильно удивить: Свентек в этом году еще ни разу не играла в финале.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 2.59, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.50.

Прогноз: Ига выиграла 11 из 14-ти матчей против Кори. Но при этом два предыдущих матча завершились уверенными победами американки. Сложно сказать, что случилось, но Свентек с некоторых пор играет не так уверенно, как раньше. Скорее всего, в предстоящем матче у нее тоже будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: победа Гауфф за 2.59.