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    Сможет ли Свентек выиграть у Гауфф?

    Гауфф — Свентек. Ставка (к. 2.59) и прогноз на турнир в Мадриде 1 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Свентек
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    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против американки Кори Гауфф в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 30 апреля, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Свентек, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Гауфф

    Кори впервые в этом году дошла до полуфинала на «тысячнике».

    Ранее ее лучшим результатом на этом уровне в 2025-м был четвертый круг на турнирах в Индиан-Уэллс и Майами.

    В четвертьфинале Гауфф, вопреки ожиданиям, уверенно разобрался с Миррой Андреевой — 7:5, 6:1. Это был наверное лучший матч американки в текущем сезоне.

    В стартовом матче Гауфф одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской — 0:6, 6:2, 7:5.

    Прогнозы на теннис

    В следующем матче Коко уверенно переиграла свою соотечественницу Энн Ли (6:2, 6:3), а в 1/8 финала остановила швейцарку Белинду Бенчич (6:4, 6:2).

    Свентек

    Ига тем временем третий год подряд дошла до полуфинала на «тысячнике» в столице Испании.

    На этот раз у польской теннисистки был непростой путь — на текущем турнире она проиграла уже три сета.

    В четвертьфинале действующая чемпионка турнира одержала волевую победу над американкой Мэдисон Киз — 0:6, 6:3, 6:2. Свентек впервые с 2021 года проиграла сет с баранкой.

    В 1/8 финала Ига выиграла у россиянки Дианы Шнайдер — 6:0, 6:7, 6:4.

    В остальных матчах Свентек одержала волевую победу над 19-летней филиппинкой Александрой Эалой и обыграла чешку Линду Носкову.

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    Ну и факт, который может очень сильно удивить: Свентек в этом году еще ни разу не играла в финале.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 2.59, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.50.

    Прогноз: Ига выиграла 11 из 14-ти матчей против Кори. Но при этом два предыдущих матча завершились уверенными победами американки. Сложно сказать, что случилось, но Свентек с некоторых пор играет не так уверенно, как раньше. Скорее всего, в предстоящем матче у нее тоже будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: победа Гауфф за 2.59.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гауфф — Свентек?

    Матч Гауфф — Свентек состоится 01 мая 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Гауфф — Свентек?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Гауфф.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гауфф — Свентек?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Гауфф» с коэффициентом у букмекеров 2.59.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гауфф — Свентек?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гауфф — Свентек?

    Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 2.59, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.50.

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