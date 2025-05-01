Гауфф — Свентек. Ставка (к. 2.59) и прогноз на турнир в Мадриде 1 мая 2025 года

Гауфф
Кори впервые в этом году дошла до полуфинала на «тысячнике».
Ранее ее лучшим результатом на этом уровне в 2025-м был четвертый круг на турнирах в Индиан-Уэллс и Майами.
В четвертьфинале Гауфф, вопреки ожиданиям, уверенно разобрался с Миррой Андреевой — 7:5, 6:1. Это был наверное лучший матч американки в текущем сезоне.
В стартовом матче Гауфф одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской — 0:6, 6:2, 7:5.
В следующем матче Коко уверенно переиграла свою соотечественницу Энн Ли (6:2, 6:3), а в 1/8 финала остановила швейцарку Белинду Бенчич (6:4, 6:2).
Свентек
Ига тем временем третий год подряд дошла до полуфинала на «тысячнике» в столице Испании.
На этот раз у польской теннисистки был непростой путь — на текущем турнире она проиграла уже три сета.
В четвертьфинале действующая чемпионка турнира одержала волевую победу над американкой Мэдисон Киз — 0:6, 6:3, 6:2. Свентек впервые с 2021 года проиграла сет с баранкой.
В 1/8 финала Ига выиграла у россиянки Дианы Шнайдер — 6:0, 6:7, 6:4.
В остальных матчах Свентек одержала волевую победу над 19-летней филиппинкой Александрой Эалой и обыграла чешку Линду Носкову.
Ну и факт, который может очень сильно удивить: Свентек в этом году еще ни разу не играла в финале.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 2.59, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.50.
Прогноз: Ига выиграла 11 из 14-ти матчей против Кори. Но при этом два предыдущих матча завершились уверенными победами американки. Сложно сказать, что случилось, но Свентек с некоторых пор играет не так уверенно, как раньше. Скорее всего, в предстоящем матче у нее тоже будут проблемы.
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Рекомендуемая ставка: победа Гауфф за 2.59.