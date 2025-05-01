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    «Тампа-Бэй» не отдаст серию без боя

    Тампа-Бэй — Флорида. Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 1 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Флорида»
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    «Флорида» ведет в серии 3:1
    В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Амали-арене» 1 мая. Начало встречи — в 02:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 30 Апреля 2025 года

    Тампа-Бэй

  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 23:00 Флорида

    Флорида

  • Кубок Стэнли
    •

    «Тампа-Бэй»

    Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного сезона «Тампа-Бэй» набрала 102 очка, с которыми финишировала на 2-й строчке в таблице Атлантического дивизиона, на 6 турнирных баллов отстав от «Торонто».

    Последние матчи: Насыщенный финальный этап регулярки в исполнении «Тампы-Бэй» сопровождался яркими победами над «Баффало» — 7:4 и «Флоридой» — 5:1, а также разгромным поражением на ледовой арене «Рейнджерс» — 0:4.

    Тампа-Бэй — Флорида: коэффициенты букмекеров

    После неудачного выезда в «Сквер Гарден» команда Джона Купера вернулась домой, где ее ждали два поражения в дебюте серии с «Флоридой» — 2:6, 0:2. На катке соперника «молнии» зацепились за результат в третьей игре — 5:1, но уступили в четвертой — 2:4.

    Не сыграют: Оливер Бьоркстранд, Брэндон Хэгел (под вопросом).

    Состояние команды: Проверенная кубковыми вызовами, «Тампа-Бэй» находится в крайне сложной ситуации, где каждая следующая ошибка подразумевает завершение сезона.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    На льду против принципиального соперника команда Джона Купера старается действовать структурно, но крайне редко справляется с тактическими замыслами «Флориды».

    Снижение атакующей эффективности является одной из наиболее острых проблем «Тампы-Бэй» в рамках этой серии. Первоклассным бомбардирам «молний» не удается проявить себя должным образом.

    «Флорида»

    Путь к плей-офф: На общем этапе чемпионата команда из Санрайза набрала 98 баллов и разместилась на 3-м месте в таблице Атлантического дивизиона, на 1 турнирный пункт опередив 4-ю «Оттаву».

    Последние матчи: В заключительной фазе регулярки «Флорида», вероятно, накапливала силы на плей-офф, начало которого обернулось для нее успехом ввиду двух побед на площадке «Тампы» — 6:2; 2:0.

    Закрепить бодрый старт на домашнем льду команде Пола Мориса не удалось: третья встреча завершилась разгромным поражением — 1:5. Вторую попытку при родных трибунах «пантеры» использовали должным для себя образом — 4:2.

    Не сыграют: В составе «Флориды» нет кадровых потерь.

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    • Состояние команды: В настоящий момент «Флорида» уверенно контролирует ход принципиального противостояния, показывая качество игры, с которыми не может справиться ее соперник.

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    В частности, команда Пола Мориса старается действовать интенсивно и включать дополнительные скорости, когда того требует ситуация. За счет атакующей глубины «пантеры» легко создают остроту у ворот «Тампы».

    Отдельным тактическим достоинством «Флориды» является позиционная оборона, в фазах которой команда легко адаптируется к динамике, предложенной соперником, умело перекрывая пространство.

    Статистика для ставок

    • «Тампа-Бэй» потерпела 8 поражений в 12 последних матчах

    • 4 домашних матча из 6 предыдущих закончились поражением «Тампы-Бэй»

    • «Флорида» одержала 3 победы в 4-х последних матчах на льду «Тампы-Бэй»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 2.34, ничья — в 4.36, а победа «Флориды» — в 2.68.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.97, на тотал меньше 5.5 — за 1.91.

    Прогноз: Пока домашний этап противостояния складывается не в пользу «Тампы», однако в настоящее время команде Джона Купера больше нельзя отступать. Без права на ошибку «Болтс» постараются провести свой лучший матч в рамках серии.

    Ставка: «Тампа-Бэй» победит в матче за 1.87.

    Прогноз: На своей территории «Тампа-Бэй» будет добиваться максимально эффективной реализации, чего ранее достичь не удавалось. Вместе с тем «Флорида» вряд ли изменит свою игровую модель и попробует устроить очередной событийный перфоманс.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.97.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тампа-Бэй — Флорида?

    Матч Тампа-Бэй — Флорида состоится 01 мая 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Тампа-Бэй» победит в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тампа-Бэй — Флорида?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Тампа-Бэй» победит в матче» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тампа-Бэй — Флорида?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тампа-Бэй — Флорида?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 2.34, ничья — в 4.36, а победа «Флориды» — в 2.68.

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    Тампа-Бэй — Флорида: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 01.05.202502:30. «Тампа-Бэй» не отдаст серию без боя
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