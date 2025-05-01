Тампа-Бэй — Флорида. Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 1 мая 2025 года

В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Амали-арене» 1 мая. Начало встречи — в 02:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тампа-Бэй»

Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярного сезона «Тампа-Бэй» набрала 102 очка, с которыми финишировала на 2-й строчке в таблице Атлантического дивизиона, на 6 турнирных баллов отстав от «Торонто».

Последние матчи: Насыщенный финальный этап регулярки в исполнении «Тампы-Бэй» сопровождался яркими победами над «Баффало» — 7:4 и «Флоридой» — 5:1, а также разгромным поражением на ледовой арене «Рейнджерс» — 0:4.

После неудачного выезда в «Сквер Гарден» команда Джона Купера вернулась домой, где ее ждали два поражения в дебюте серии с «Флоридой» — 2:6, 0:2. На катке соперника «молнии» зацепились за результат в третьей игре — 5:1, но уступили в четвертой — 2:4.

Не сыграют: Оливер Бьоркстранд, Брэндон Хэгел (под вопросом).

Состояние команды: Проверенная кубковыми вызовами, «Тампа-Бэй» находится в крайне сложной ситуации, где каждая следующая ошибка подразумевает завершение сезона.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На льду против принципиального соперника команда Джона Купера старается действовать структурно, но крайне редко справляется с тактическими замыслами «Флориды».

Снижение атакующей эффективности является одной из наиболее острых проблем «Тампы-Бэй» в рамках этой серии. Первоклассным бомбардирам «молний» не удается проявить себя должным образом.

«Флорида»

Путь к плей-офф: На общем этапе чемпионата команда из Санрайза набрала 98 баллов и разместилась на 3-м месте в таблице Атлантического дивизиона, на 1 турнирный пункт опередив 4-ю «Оттаву».

Последние матчи: В заключительной фазе регулярки «Флорида», вероятно, накапливала силы на плей-офф, начало которого обернулось для нее успехом ввиду двух побед на площадке «Тампы» — 6:2; 2:0.

Закрепить бодрый старт на домашнем льду команде Пола Мориса не удалось: третья встреча завершилась разгромным поражением — 1:5. Вторую попытку при родных трибунах «пантеры» использовали должным для себя образом — 4:2.

Не сыграют: В составе «Флориды» нет кадровых потерь.

Состояние команды: В настоящий момент «Флорида» уверенно контролирует ход принципиального противостояния, показывая качество игры, с которыми не может справиться ее соперник.

В частности, команда Пола Мориса старается действовать интенсивно и включать дополнительные скорости, когда того требует ситуация. За счет атакующей глубины «пантеры» легко создают остроту у ворот «Тампы».

Отдельным тактическим достоинством «Флориды» является позиционная оборона, в фазах которой команда легко адаптируется к динамике, предложенной соперником, умело перекрывая пространство.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» потерпела 8 поражений в 12 последних матчах

4 домашних матча из 6 предыдущих закончились поражением «Тампы-Бэй»

«Флорида» одержала 3 победы в 4-х последних матчах на льду «Тампы-Бэй»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 2.34, ничья — в 4.36, а победа «Флориды» — в 2.68.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.97, на тотал меньше 5.5 — за 1.91.

Прогноз: Пока домашний этап противостояния складывается не в пользу «Тампы», однако в настоящее время команде Джона Купера больше нельзя отступать. Без права на ошибку «Болтс» постараются провести свой лучший матч в рамках серии.

Ставка: «Тампа-Бэй» победит в матче за 1.87.

Прогноз: На своей территории «Тампа-Бэй» будет добиваться максимально эффективной реализации, чего ранее достичь не удавалось. Вместе с тем «Флорида» вряд ли изменит свою игровую модель и попробует устроить очередной событийный перфоманс.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.97.