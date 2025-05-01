Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота. Ставка (к. 2.80) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 1 мая 2024 года

Лос-Анджелес Лейкерс
Миннесота
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирное положение: В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» финишировал на 3 месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения, команда квалифицировалась в плей-офф напрямую.
Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел фиаско в гостевом матче первого раунда плей-офф, уступив «Миннесоте» (113:116).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Лейкерс» одержал всего одну победу над «Миннесотой» в рамках первого круга плей-офф (94:85).
«Миннесота»
Турнирное положение: Команда из Миннеаполиса завершила регулярный чемпионат в Западной конференции на 6 месте. «Миннесота» в 82 матчах турнира одержала 49 побед и потерпела 33 поражения.
Последние матчи: Защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс принес своей команде победу в матче против «озерников» (116:113), забросива 43 очка.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Миннесота» одержала четыре победы.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл во втором матче подряд
- «Миннесота» выиграла во втором матче подряд
- В первом раунде плей-офф «Миннесота» обыгрывает «Лос-Анджелес Лейкерс» (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Миннесоты» — 2.80.
ТБ 209.5 и ТМ 209.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.87 и 1.93.
- 2.50Хьюстон — Голден Стэйт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.00Денвер — Лос-Анджелес Клипперс: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- 1.80Бостон — Орландо: прогноз и ставкаСегодня в 03:30
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Прогноз: «Миннесота» во главе с Энтони Эдвардсом способна поставить точку в противостоянии с «Лейкерс».
Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.80.
Прогноз: 229 очков забросили другу другу баскетболисты «Лейкерс» и «Миннесоты» в четвёртом матче плей-офф.
Ставка: ТБ 209.5 с коэффициентом 1.87.