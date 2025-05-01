Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота. Ставка (к. 2.80) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 1 мая 2024 года

В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 1 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» финишировал на 3 месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения, команда квалифицировалась в плей-офф напрямую.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел фиаско в гостевом матче первого раунда плей-офф, уступив «Миннесоте» (113:116).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Лейкерс» одержал всего одну победу над «Миннесотой» в рамках первого круга плей-офф (94:85).

«Миннесота»

Турнирное положение: Команда из Миннеаполиса завершила регулярный чемпионат в Западной конференции на 6 месте. «Миннесота» в 82 матчах турнира одержала 49 побед и потерпела 33 поражения.

Последние матчи: Защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс принес своей команде победу в матче против «озерников» (116:113), забросива 43 очка.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Миннесота» одержала четыре победы.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл во втором матче подряд

«Миннесота» выиграла во втором матче подряд

В первом раунде плей-офф «Миннесота» обыгрывает «Лос-Анджелес Лейкерс» (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Миннесоты» — 2.80.

ТБ 209.5 и ТМ 209.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Миннесота» во главе с Энтони Эдвардсом способна поставить точку в противостоянии с «Лейкерс».

Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.80.

Прогноз: 229 очков забросили другу другу баскетболисты «Лейкерс» и «Миннесоты» в четвёртом матче плей-офф.

Ставка: ТБ 209.5 с коэффициентом 1.87.