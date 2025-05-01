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    Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота. Ставка (к. 2.80) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 1 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота»
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    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота»
    В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 1 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 01 Мая 2025 года

    Лос-Анджелес Лейкерс

  • НБА. Плей-офф
    •  Лос-Анджелес Лейкерс 05:00 Миннесота

    Миннесота

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Турнирное положение: В Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» финишировал на 3 месте, одержав 50 побед и потерпев 32 поражения, команда квалифицировалась в плей-офф напрямую.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел фиаско в гостевом матче первого раунда плей-офф, уступив «Миннесоте» (113:116).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Лейкерс» одержал всего одну победу над «Миннесотой» в рамках первого круга плей-офф (94:85).

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Команда из Миннеаполиса завершила регулярный чемпионат в Западной конференции на 6 месте. «Миннесота» в 82 матчах турнира одержала 49 побед и потерпела 33 поражения.

    Последние матчи: Защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс принес своей команде победу в матче против «озерников» (116:113), забросива 43 очка.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Миннесота» одержала четыре победы.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл во втором матче подряд

    • «Миннесота» выиграла во втором матче подряд

    • В первом раунде плей-офф «Миннесота» обыгрывает «Лос-Анджелес Лейкерс» (3:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Миннесоты» — 2.80.

    ТБ 209.5 и ТМ 209.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Миннесота» во главе с Энтони Эдвардсом способна поставить точку в противостоянии с «Лейкерс».

    Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.80.

    Прогноз: 229 очков забросили другу другу баскетболисты «Лейкерс» и «Миннесоты» в четвёртом матче плей-офф.

    Ставка: ТБ 209.5 с коэффициентом 1.87.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота?

    Матч Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота состоится 01 мая 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Миннесоты».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Миннесоты»» с коэффициентом у букмекеров 2.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота?

    Коэффициенты букмекеров: : «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Миннесоты» — 2.80.

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    Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота: прогноз и ставка за 2.80, статистика, коэффициенты матча 01.05.202505:00. «Лесные волки» поставят точку в битве с «озёрниками»?
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