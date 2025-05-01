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    «Вашингтон» закончит серию в пятом матче

    Вашингтон — Монреаль. Ставка (к. 1.96) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 1 мая 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Монреаль Канадиенс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Монреаль»
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    Дилан Строум
    В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-арене» 1 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Монреаль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 01 Мая 2025 года

    Вашингтон

  • Кубок Стэнли
    •  Вашингтон 02:00 Монреаль

    Монреаль

  • Кубок Стэнли
    •

    «Вашингтон»

    Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Кэпиталз» завершили на 1-м месте в таблице Восточной конференции, набрав в 82 играх 111 очков, с которыми опередили конкурентов на 3 турнирных пункта и более.

    Последние матчи: На финишной прямой предыдущего этапа сезона «Вашингтон» перенес серию крупных неудач, но вместе с тем достаточно бодро вошел в плей-офф, одержав над «Монреалем» две домашние победы — 3:2 ОТ; 3:1.

    Вашингтон — Монреаль: коэффициенты букмекеров

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    В моменте коллектив Спенсера Карбери утратил контроль над ситуацией, когда устроился на крупное поражение на льду «Канадиенс» — 3:6, однако вторую попытку в гостях «Кэпиталз» использовали как подобает фаворитам — 5:2.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Мартин Фехервари, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Алексей Протас (под вопросом).

    Состояние команды: В рамках начального этапа Кубка Стэнли «Вашингтон» сделал ставку на прагматизм и игровой стиль, подразумевающий минимальные риски.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    За счет строгой тактической дисциплины команда Спенсера Карбери добилась преимущества и полного контроля над ситуацией, получив шанс завершить первый раунд при родных трибунах.

    Далеко не в каждом матче игра «Вашингтона» сопровождалась агрессией впереди: чаще столичному коллективу хватало небольшого количества содержательных атак для эффективного завершения.

    «Монреаль»

    Путь к плей-офф: На общем этапе турнира канадцам из Квебека досталась 5-я строчка в таблице Атлантического дивизиона. С 91 очком после 82 матчей, команда обошла 6-й «Детройт» на 5 баллов.

    Последние матчи: С учетом плотной борьбы до последних туров концовка регулярки у «Монреаля» выдалась достаточно напряженной на фоне трех поражений в заключительных четырех встречах.

    Кубковый этап в настоящее время также складывается не лучшим образом. На льду «Вашингтона» команда Мартена Сан-Луи проиграла дважды — 2:3 ОТ; 1:3, а на домашнем катке лишь размочила счет — 6:3, потерпев следом еще одно поражение — 2:5.

    Не сыграют: Кирби Дах, Кэри Прайс, Александр Каррье (под вопросом), Патрик Лайне (под вопросом), Самуэль Монтембо (под вопросом).

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    • Состояние команды: Один лишь факт выхода в плей-офф позволил «Монреалю» превзойти ожидания, однако в кубковом формате перевес в классе в пользу «Вашингтона» стал очевидным.

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    Несмотря на достойную эпизодами игру, идеи канадцев не работают вдолгую: характер и самоотдача помогают далеко не всегда, ввиду чего «Хабс» трудно придерживаться тактических замыслов под давлением.

    Игра в собственной зоне является одним из наиболее уязвимых элементов модели «Монреаля». Моментами защите «Канадиенс» хватает концентрации и последовательности в действиях.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» одержал 10 побед в 12 последних матчах на своей территории

    • Ни в одном домашнем матче «Вашингтона» из 3-х последних не было забито более 5 голов

    • «Монреаль» не побеждает в гостях на протяжении 4-х матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 1.96, ничья — в 4.61, а победа «Монреаля» — в 3.28.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.

    Прогноз: Накануне «Вашингтон» добился максимально комфортного преимущества на льду «Монреаля», вместе с тем продемонстрировав готовность решить исход этого противостояния в предстоящем матче на своей территории.

    Ставка: «Вашингтон» победит за 1.96.

    Прогноз: Находясь в столь сложной ситуации, «Монреаль» попытается ухватиться за любую возможность в зоне «Кэпиталз», в то время как хозяева за счет высокого класса будут наставить на игре первым номером, тем самым обеспечив результативный матч.

    Ставка: Тотал больше 6 за 1.99.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вашингтон — Монреаль?

    Матч Вашингтон — Монреаль состоится 01 мая 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Вашингтон — Монреаль?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Вашингтон» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вашингтон — Монреаль?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Вашингтон» победит» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вашингтон — Монреаль?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вашингтон — Монреаль?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 1.96, ничья — в 4.61, а победа «Монреаля» — в 3.28.

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