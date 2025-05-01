Виннипег — Сент-Луис. Ставка (к. 2.05), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 01 мая 2025 года

Виннипег
Сент-Луис
«Виннипег»
Турнирное положение: За «Виннипег» откровенно становится боязно, поскольку канадский клуб безальтернативно проиграл два матча в Миссури.
Последние матчи: Когда раскисают лидеры клуба, а особенно вратарь Хеллебайк, то для «Виннипега» это заканчивается максимально грустно.
Виннипег — Сент-Луис: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: На долгосрочном повреждении у «Виннипега» только Элерс. Также под вопросом участие Виларди, мучающегося с травмой нижней части тела.
Общий тонус клуба: Нужно мобилизоваться и забыть неудачи последних матчей. Только в концентрированном состоянии хозяева льда снова смогут выйти вперед в серии.
«Сент-Луис»
Турнирное положение: После стартовых матчей серии казалось, что у «Сент-Луиса» никаких шансов на борьбу нет, но сейчас такого чувства у поклонников клуба не присутствует.
Последние матчи: Два домашних матча серии «Сент-Луис» провел просто превосходно, отгрузив победителю регулярки 12 (!) шайб.
Травмированные игроки: Монтгомери и его «Сент-Луису» приходится продолжать играть без Холлоуэя и Круга. Кроме этого, проблемы со здоровьем возникли ещё и у Такера.
Общий тонус клуба: Есть надежды, что у «блюзменов» вполне может хватить задора для третьей виктории подряд, но в Канаде им легко не будет.
Статистика для ставок
- «Виннипег» пропустил 12 голов в двух последних матчах
- В трех последних очных поединках в Канаде «Сент-Луис» неизменно проигрывал
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.35, на гостей — 3.20.
Прогноз: «Виннипег» сделает все возможное, чтобы снова повести в серии.
- 2.05Трактор — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.87Тампа-Бэй — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.96Вашингтон — Монреаль: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Будет тяжелая игра для двух команд, поэтому никто не удивится, если она зайдет в овертайм.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.05.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.03.