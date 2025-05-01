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    «Виннипег» снова поведет в серии?

    Виннипег — Сент-Луис. Ставка (к. 2.05), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 01 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Сент-Луис»
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    «Виннипег»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 01 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Сент-Луис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 01 Мая 2025 года

    Виннипег

  • Кубок Стэнли
    •  Виннипег 04:30 Сент-Луис

    Сент-Луис

  • Сент-Луис
    •

    «Виннипег»

    Турнирное положение: За «Виннипег» откровенно становится боязно, поскольку канадский клуб безальтернативно проиграл два матча в Миссури.

    Последние матчи: Когда раскисают лидеры клуба, а особенно вратарь Хеллебайк, то для «Виннипега» это заканчивается максимально грустно.

    Виннипег — Сент-Луис: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: На долгосрочном повреждении у «Виннипега» только Элерс. Также под вопросом участие Виларди, мучающегося с травмой нижней части тела.

    Общий тонус клуба: Нужно мобилизоваться и забыть неудачи последних матчей. Только в концентрированном состоянии хозяева льда снова смогут выйти вперед в серии.

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: После стартовых матчей серии казалось, что у «Сент-Луиса» никаких шансов на борьбу нет, но сейчас такого чувства у поклонников клуба не присутствует.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Два домашних матча серии «Сент-Луис» провел просто превосходно, отгрузив победителю регулярки 12 (!) шайб.

    Травмированные игроки: Монтгомери и его «Сент-Луису» приходится продолжать играть без Холлоуэя и Круга. Кроме этого, проблемы со здоровьем возникли ещё и у Такера.

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    Общий тонус клуба: Есть надежды, что у «блюзменов» вполне может хватить задора для третьей виктории подряд, но в Канаде им легко не будет.

    Статистика для ставок

    • «Виннипег» пропустил 12 голов в двух последних матчах

    • В трех последних очных поединках в Канаде «Сент-Луис» неизменно проигрывал

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.35, на гостей — 3.20.

    Прогноз: «Виннипег» сделает все возможное, чтобы снова повести в серии.

    Альтернативный прогноз: Будет тяжелая игра для двух команд, поэтому никто не удивится, если она зайдет в овертайм.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.05.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.03.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Виннипег — Сент-Луис?

    Матч Виннипег — Сент-Луис состоится 01 мая 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Виннипег — Сент-Луис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Виннипег — Сент-Луис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 » с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Виннипег — Сент-Луис?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Виннипег — Сент-Луис?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.35, на гостей — 3.20.

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    Виннипег — Сент-Луис: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 01.05.202504:30. «Виннипег» снова поведет в серии?
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