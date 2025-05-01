Виннипег — Сент-Луис. Ставка (к. 2.05), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 01 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 01 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Сент-Луис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: За «Виннипег» откровенно становится боязно, поскольку канадский клуб безальтернативно проиграл два матча в Миссури.

Последние матчи: Когда раскисают лидеры клуба, а особенно вратарь Хеллебайк, то для «Виннипега» это заканчивается максимально грустно.

Травмированные игроки: На долгосрочном повреждении у «Виннипега» только Элерс. Также под вопросом участие Виларди, мучающегося с травмой нижней части тела.

Общий тонус клуба: Нужно мобилизоваться и забыть неудачи последних матчей. Только в концентрированном состоянии хозяева льда снова смогут выйти вперед в серии.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: После стартовых матчей серии казалось, что у «Сент-Луиса» никаких шансов на борьбу нет, но сейчас такого чувства у поклонников клуба не присутствует.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Два домашних матча серии «Сент-Луис» провел просто превосходно, отгрузив победителю регулярки 12 (!) шайб.

Травмированные игроки: Монтгомери и его «Сент-Луису» приходится продолжать играть без Холлоуэя и Круга. Кроме этого, проблемы со здоровьем возникли ещё и у Такера.

Общий тонус клуба: Есть надежды, что у «блюзменов» вполне может хватить задора для третьей виктории подряд, но в Канаде им легко не будет.

Статистика для ставок

«Виннипег» пропустил 12 голов в двух последних матчах

В трех последних очных поединках в Канаде «Сент-Луис» неизменно проигрывал

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.05, на ничью — 4.35, на гостей — 3.20.

Прогноз: «Виннипег» сделает все возможное, чтобы снова повести в серии.

Альтернативный прогноз: Будет тяжелая игра для двух команд, поэтому никто не удивится, если она зайдет в овертайм.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.05.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.03.