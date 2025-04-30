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    Де Минор спокойно возьмет реванш у Музетти?

    Де Минор — Музетти. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мадриде 30 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Музетти
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Музетти, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 30 Апреля 2025 года

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •  Алекс де Минаур 22:30 Лоренцо Музетти

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •

    Де Минор

    Как и ожидалось, Алекс спокойно прошел предыдущие раунды, несмотря на то, что у него были не самые простые соперники.

    В стартовом матче австралийский теннисист одержал уверенную победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 6:2, 6:3.

    В третьем круге Де Минор выиграл у канадца Дениса Шаповалова — 6:3, 7:6.

    Прогнозы на теннис

    Де Минор выиграл не менее двух матчей на третьем турнире подряд. Ранее в этом месяце он дошел до полуфинала на «Мастерса» в Монте-Карло и до четвертьфинала на «пятисотнике» в Барселоне.

    В Мадриде Де Минор в предыдущих сезонах ни разу не проходил дальше четвертого круга.

    Музетти

    Лоренцо тем временем тоже пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

    При этом итальянцу в первых раундах тоже достались не самые простые оппоненты.

    В третьем круге Музетти выиграл у Стефаноса Циципаса — 7:5, 7:6. Для него это уже вторая в этом месяце победа над греком.

    Еще в одном матче Музетти одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 7:6, 6:2.

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    Музетти выиграл семь из восьми последних матчей. В начале апреля он дошел до финала в Монте-Карло.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.73, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.11.

    Прогноз: чуть больше двух недель назад Лоренцо одержал волевую победу над Алексом в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло — 1:6, 6:4, 7:6. Кроме того, в прошлом году итальянец обыграл австралийца на траве в Лондоне — тогда им тоже понадобился третий сет. Скорее всего, не менее напряженной получится и предстоящая встреча. Это явно не тот случай, где один из теннисистов может выиграть с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Де Минор — Музетти?

    Матч Де Минор — Музетти состоится 30 апреля 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Де Минор — Музетти?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Де Минор — Музетти?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Де Минор — Музетти?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Де Минор — Музетти?

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.73, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.11.

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    Де Минор — Музетти: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 30.04.202522:30. Де Минор спокойно возьмет реванш у Музетти?
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