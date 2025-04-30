Де Минор — Музетти. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мадриде 30 апреля 2025 года

Алекс де Минаур
Лоренцо Музетти
Де Минор
Как и ожидалось, Алекс спокойно прошел предыдущие раунды, несмотря на то, что у него были не самые простые соперники.
В стартовом матче австралийский теннисист одержал уверенную победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 6:2, 6:3.
В третьем круге Де Минор выиграл у канадца Дениса Шаповалова — 6:3, 7:6.
Де Минор выиграл не менее двух матчей на третьем турнире подряд. Ранее в этом месяце он дошел до полуфинала на «Мастерса» в Монте-Карло и до четвертьфинала на «пятисотнике» в Барселоне.
В Мадриде Де Минор в предыдущих сезонах ни разу не проходил дальше четвертого круга.
Музетти
Лоренцо тем временем тоже пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.
При этом итальянцу в первых раундах тоже достались не самые простые оппоненты.
В третьем круге Музетти выиграл у Стефаноса Циципаса — 7:5, 7:6. Для него это уже вторая в этом месяце победа над греком.
Еще в одном матче Музетти одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 7:6, 6:2.
Музетти выиграл семь из восьми последних матчей. В начале апреля он дошел до финала в Монте-Карло.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.73, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.11.
Прогноз: чуть больше двух недель назад Лоренцо одержал волевую победу над Алексом в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло — 1:6, 6:4, 7:6. Кроме того, в прошлом году итальянец обыграл австралийца на траве в Лондоне — тогда им тоже понадобился третий сет. Скорее всего, не менее напряженной получится и предстоящая встреча. Это явно не тот случай, где один из теннисистов может выиграть с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.