Мурас Юнайтед — Барс. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 1 мая 2025 года

1 мая в 8-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Барс». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мурас Юнайтед» — «Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» начал чемпионат весьма продуктивно. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Мурас Юнайтед» в 7 стартовых матчах добыл 19 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Мурас Юнайтед» переиграл «Кыргызалтын» (3:1).

До того команда одолела еще и «Узген» (2:1). Плюс поединок с «Бишкек Сити» завершился весьма непростой викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Мурас Юнайтед» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мурас Юнайтед» нынче выглядит весьма прилично. Команда пропустила всего 3 мяча в 7 матчах чемпионата Кыргызстана.

В матче с «Барсом» команда явно намерена продолжить свой победный сериал. «Мурас Юнайтед» забивает чаще всех в лиге и реже всех пропускает.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Лидер не собирается сбавлять оборотов!

«Барс»

Турнирное положение: «Барс» выдал многообещающий старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Барс» в 7 матчах чемпионата набрал 14 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 5 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. Со счетом 3:0 она переиграла «Илбирс».

До того команда минимально одолела «Алай». А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Кыргызалтыном» (3:1).

При этом «Барс» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при всего одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Барс» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 9 мячей в 7 турах чемпионата.

При этом «Барс» побеждает уже 3 матча подряд. Причем в двух своих последних поединках команда сохранила свои владения в неприкосновенности.

Главной ценностью команды являются надежные тылы. Да и в последних матчах «барсы» выглядели весьма привлекательно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Барс» постарается извлечь максимальную выгоду из контратак.

Статистика для ставок

Обе команды победили в 3 своих последних поединках

И те, и другие в среднем пропускают реже гола за матч

«Барсы» не пропускали в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма схожими коэффициентами — 1.86 и 1.83.

Прогноз: «Мурас Юнайтед» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости не лыком шиты, однако тягаться с «Мурас Юнайтед» команде еще рановато.

Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.24