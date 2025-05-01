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    «Мурас Юнайтед» загонит «барсов»

    Мурас Юнайтед — Барс. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 1 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Мурас Юнайтед» — «Барс»
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    1 мая в 8-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Барс». Начало игры — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Мурас Юнайтед» — «Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 01 Мая 2025 года

    Мурас Юнайтед

  • Джалал-Абад
    •  Мурас Юнайтед 15:00 Bars

    Bars

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •

    «Мурас Юнайтед»

    Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» начал чемпионат весьма продуктивно. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мурас Юнайтед» в 7 стартовых матчах добыл 19 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чаще 2 голов за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Мурас Юнайтед» переиграл «Кыргызалтын» (3:1).

    До того команда одолела еще и «Узген» (2:1). Плюс поединок с «Бишкек Сити» завершился весьма непростой викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Мурас Юнайтед» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Мурас Юнайтед» нынче выглядит весьма прилично. Команда пропустила всего 3 мяча в 7 матчах чемпионата Кыргызстана.

    В матче с «Барсом» команда явно намерена продолжить свой победный сериал. «Мурас Юнайтед» забивает чаще всех в лиге и реже всех пропускает.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Лидер не собирается сбавлять оборотов!

    «Барс»

    Турнирное положение: «Барс» выдал многообещающий старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Барс» в 7 матчах чемпионата набрал 14 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 5 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. Со счетом 3:0 она переиграла «Илбирс».

    До того команда минимально одолела «Алай». А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Кыргызалтыном» (3:1).

    При этом «Барс» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при всего одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Барс» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 9 мячей в 7 турах чемпионата.

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    При этом «Барс» побеждает уже 3 матча подряд. Причем в двух своих последних поединках команда сохранила свои владения в неприкосновенности.

    Главной ценностью команды являются надежные тылы. Да и в последних матчах «барсы» выглядели весьма привлекательно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Барс» постарается извлечь максимальную выгоду из контратак.

    Статистика для ставок

    • Обе команды победили в 3 своих последних поединках

    • И те, и другие в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Барсы» не пропускали в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.21.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма схожими коэффициентами — 1.86 и 1.83.

    Прогноз: «Мурас Юнайтед» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости не лыком шиты, однако тягаться с «Мурас Юнайтед» команде еще рановато.

    Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.24

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мурас Юнайтед — Барс?

    Матч Мурас Юнайтед — Барс состоится 01 мая 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Мурас Юнайтед — Барс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мурас Юнайтед — Барс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.09.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мурас Юнайтед — Барс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мурас Юнайтед — Барс?

    Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.21.

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    Мурас Юнайтед — Барс: прогноз и ставка за 2.09, статистика, коэффициенты матча 01.05.202515:30. «Мурас Юнайтед» загонит «барсов»
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